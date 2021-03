Kraftig ökning av smittade i Västra Götalandsregionen - högsta siffran i år

7.515 nya fall av covid-19 konstaterades under förra veckan i Västra Götalandsregionen – en ökning med 22 procent jämfört med förra veckan och tredje veckan i rad då antalet fall ökar.

Smittspridningen är stor i hela regionen och den brittiska varianten uppges dominera.

– Efter att ha haft en hög smitta i slutet av året, och sedan ett minskande antal fall i januari, började det öka igen under februari månad och det har nu legat på en hög nivå under några veckor. Men nu under de senaste veckorna ser vi hur det har börjat öka för varje vecka, så utvecklingen har gått åt fel håll, säger Thomas Wahlberg.

Samtidigt ökar antalet covidsjuka patienter som behöver sjukhusvård. Över helgen hade 79 nya patienter lagts in på sjukhus i regionen.

Enligt Jan Kilhamn, ställföreträdande beslutsfattare i regionens särskilda sjukvårdsledning, är läget ”oerhört allvarligt”.

– Det som alla måste förstå om detta virus är att människor blir allvarligt sjuka, människor avlider. Den som själv får lindriga symtom kan sprida sjukdomen vidare till någon som drabbas värre. Var och en av oss behöver göra allt vi kan för att undvika att bli smittade och sprida viruset, säger han i ett pressmeddelande från regionen.

Smittskydd Västra Götaland avråder nu allmänheten från att arrangera eller besöka sammankomster i samband med påsk. Enligt Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i regionen, finns nu bara en uppmaning: undvik alla andra kontakter än med de som du bor tillsammans med.

– Vi måste göra vad vi kan för att bryta de här smittkedjorna, det vi måste göra nu är att undvika att man smittar andra och att man själv blir smittad, säger han.

Gymnasieskolor i regionen rekommenderas fortfarande att ha högst en tredjedel av eleverna på plats samtidigt. Det gäller även efter att Folkhälsomyndighetens nationella råd upphör 1 april och minst fram till 18 april.

Vaccineringen i regionen löper på. 8.600 doser av Astra Zenecas vaccin har skickats ut till vaccinatörerna vilket innebär att Västra Götaland totalt får 42.600 doser denna vecka.