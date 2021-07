Kraftigt regn väntas i södra Sverige

På måndagen väntas stora regnmängder falla på kort tid i Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Skåne och på Gotland – som mest över 35 millimeter på tre timmar.

– Det är svårt att säga exakt var det kommer att regna mest men det är framför allt kustlandskapen som kommer att få de största regnmängderna, säger Therese Fogman, meteorolog på SMHI.

Den kraftiga nederbörden beror på två olika regnområden som rör sig in över landet, från Östersjöområdet och Danmark och väntas nå Sverige under kvällen. Under natten rör sig regnet vidare norrut och regnmängden mattas av. Men även i Stockholmsområdet och Dalarna finns risk för skurar under natten.

– När regnområdet tar sig in över land är det mindre mängder kvar i molnen. I morgon kommer vi ha temperaturer upp emot 25 grader i Götaland och Svealand, säger Therese Fogman.

Årets junimånad blev den varmaste på 265 år i Stockholm. Det tidigare rekordet sattes så sent som i fjol, då medeltemperaturen i juni uppgick till 18,6 grader.

Det nya rekordet, 19,3 grader, är det varmaste som noterats sedan mätningen började år 1756. Den allra varmaste perioden inföll i mitten av månaden, då hade Målilla i Småland 34,6 grader vilket är den högsta temperaturen som noterats i Sverige sedan 1947.

Framöver väntas något svalare väder, enligt Therese Fogman.

– Temperaturerna på 30 och drygt 30 grader ser ut att sjunga på sista versen, i alla fall för den här gången.