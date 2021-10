Kravet efter 45 döda i polisens arrest: Gör om lagen

Det brinner mängder av ljus utanför polishuset i Trollhättan för att hedra minnet av den unga kvinnan som dog där förra helgen. Hon omhändertogs i centrala Trollhättans krogmiljö enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB.

– Poliser på plats hade bedömt att hon kunde utgöra en fara för sig själv eller andra, säger Miran Shwan, biträdande områdeschef vid polisen i östra Fyrbodal.

På morgonen den 9 oktober hittades den 27-åriga kvinnan livlös av personalen i arresten. Hjärt- och lungräddning påbörjades och ambulans larmades. Men hennes liv gick inte att rädda.

Blommor och ljus utanför polisstationen i Trollhättan. Foto: Tomas Ohlsson

Chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren har nu inlett en förundersökning om misstänkt tjänstefel. I nuläget finns dock ingen misstänkt.

– Vi vet att en person är död men vi vet inte varför, säger han.

Varje år omhändertas drygt 60 000 personer av polisen med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. De allra flesta körs till polisens arrester runt om i landet.

Ansvarigt stationsbefäl ska där göra en bedömning av personens tillstånd och ställa frågor om eventuella sjukdomar och medicinering. Antingen släpps man eller så blir man inlåst i en cell med en madrass. Alla inlåsta ska tittas till minst var femtonde minut.

– Vad vi kan se har vi gjort tillsynen enligt de rutiner vi har. Men det kan komma att ändras i samband med utredningen, säger Miran Shwan som är ansvarig för arresten i Trollhättan.

Han kan inte svara på varför kvinnan inte fördes till sjukhus tidigare.

Miran Shwan, biträdande områdeschef vid polisen i östra Fyrbodal. Foto: Tomas Ohlsson

Varje gång en frihetsberövad person dör i polisens arrester ska det anmälas till Särskilda utredningar, den avdelning inom polisen som utreder brott där bland annat polisanställda är misstänkta.

DN:s kartläggning visar att 45 sådana dödsfall har anmälts sedan 2012. Men åtalen mot anställda är få. Sedan år 2015 har två av fallen lett till åtal mot personal för tjänstefel, enligt en uppskattning av Särskilda åklagarkammaren.

Ett av fallen har hittills lett till en fällande dom.

Europarådets kommitté mot tortyr, CPT, riktade nyligen kritik mot Sverige för bristande tillgång till medicinsk vård för frihetsberövade. Samma kritik framfördes redan 2015 vid rådets förra besök i Sverige. Rapporten slår fast att det många gånger fortfarande är upp till polisen att avgöra vem som är i behov av vård, trots att de saknar relevant sjukvårdsutbildning.

Justitieombudsmannen, JO, har i en rad uttalanden riktat kritik mot Polismyndigheten kring förhållandena i polisens arrester. JO har också upprepade gånger kritiserat polisen för bristande tillsyn och dokumentation på arresterna.

Arresten i Trollhättan, där den 27-åriga kvinnan nyligen hittades livlös, fick 2016 kritik efter en inspektion av just JO. Bland annat för att det saknades skriftliga rutiner och för att arrestvakterna ofta hade dålig koll på vad som gällde.

Polisstationen i Trollhättan. Foto: Tomas Ohlsson

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys slog 2018 fast att endast var tionde omhändertagen förs till sjukvården, och att det finns stora variationer i landet som påverkar möjligheterna att få vård.

Inte heller Polismyndigheten vill ha kvar det nuvarande systemet. Därför arbetar de just nu med att ta fram en skriftlig begäran till regeringen om att ändra lagen. Förhoppningen är att den ska kunna lämnas in under hösten.

Björn Arvill är polisintendent vid polisens Nationella operativa avdelning. Vid utvecklingscentrum öst har han jobbat med frågor kring polisens arrester i flera år.

– Vi vill att lagen ändras så att vården får ett större ansvar för berusade personer. Att vara berusad är inte brottsligt. Polisen sysslar företrädesvis med brott. Då är det smartare att köra dem till kompetent vårdpersonal i stället. Det här har föreslagits tidigare men inte blivit av. Vi tror att en lagändring är det enda som kan förändra systemet, säger han.

Tror ni det kan minska risken för dödsfall?

– Om fler människor hamnar hos vården i stället för på en madrass hos polisen, borde det göra att siffrorna se annorlunda ut. Men det är bara spekulation. Vi tror att människor som inte är utåtagerande eller farliga för sig själva eller andra, ska till vården.

I november har det gått fem år sen Anne-Sofie Ekholms dotter Michelle dog i en arrestcell i Lund.

– Hon gjorde dumma saker och jag var inte alltid stolt över hennes handlingar men jag var alltid stolt över henne. En mer omtänksam och godhjärtad människa fanns inte, säger mamman.

20-åriga Michelle Bureland Ekholm hade precis skrivits ut från ett behandlingshem där hon vårdats för sitt missbruk. Men senare hamnade hon i polisarresten med stöd av LOB.

Några timmar senare levde hon inte längre.

– Hade de kollat Michelle ordentligt i sina register borde det ha funnits flera indikationer på att hon missbrukade droger. Jag tycker inte att folk som är så påverkade ska hamna i arresten, de ska till sjukhus, säger Anne-Sofie Ekholm.

Det skulle visa sig att Michelle sannolikt dog av läkemedelsförgiftning, i form av metadon.

I vissa fall kan droger eller större mängder alkohol utsätta kroppen för livshotande risker, men det är inte alla som kan bedöma riskerna.

Victor Lindfors, överläkare på Beroendecenter Stockholm. Foto: Region Stockholm.

– Vi som jobbar i vården känner till detta och jobbar med att bedöma och minska riskerna, säger Victor Lindfors, överläkare på Beroendecentrum Stockholm dit polisen varje år kör tusentals personer som omhändertagits.

Victor Lindfors och hans kollegor arbetar med att utbilda poliser, arrestvakter och polisstuderande i hur man tar hand om kraftigt påverkade personer. Polisens syn på beroendeproblematik är inte alltid helt modern, enligt honom.

– De har stor erfarenhet men de kanske inte förstår vad de ska göra med den erfarenheten. Lagen kom till för att skydda personer från skada. Det är en god tanke men det saknas ibland kunskap om vad man ska göra, säger han.

Anne-Sofie Ekholm, mamma till 20-åriga Michelle som dog i polisens arrest 2016. Foto: Beatrice Lundborg

Efter Michelles död på arresten i Lund 2016 inleddes en förundersökning mot arrestpersonalen och polisen, men utredningen lades senare ner. I somras dömdes i stället chefen på behandlingshemmet, som fattade beslutet att skriva ut Michelle. Chefen dömdes till dagsböter för tjänstefel.

– Michelles liv var betydligt mer värt än vad straffet blev. Hennes liv var värt mer än alla pengar i världen, säger mamman Anne-Sofie Ekholm.

Hon berättar att händelser i samband med dotterns bortgång har gjort att hon tappat tilltron till svenska myndigheter. Anne-Sofie Ekholm pekar till exempel på att det saknades två timmars filmmaterial från arrestlokalen under dotterns omhändertagande.

– Jag förstod att saker skulle kunna hända henne, men jag trodde inte att det skulle hända hos polisen. Man tänker att där är hon ändå omhändertagen och trygg.

Så många har dött i polisarrest När en person avlider i anslutning till en polisarrest ska en anmälan göras till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar, SU. (Antal anmälningar/år) Källa: SU *varav två under transport av frihetsberövade