Kravet från Skånepolitiker: Stäng gränsen till Danmark

Under natten mot måndagen beslutade Danmark att stoppa all flygtrafik från Storbritannien för att hindra den nya mutationen av coronaviruset från att ta sig in i landet. Men redan på lördagen bekräftades att Danmark redan har haft nio konstaterade fall av mutationen – och nu kräver ledande politiker i Skåne att gränsen mot Danmark delvis stängs.

– Detta går egentligen emot mitt dna, jag är ju i grunden för en gemensam arbetsmarknadsregion med öppna gränser. Men det nya muterade viruset är uppemot 70 procent mer smittsamt, vi har redan ett högt R-tal och belastningen på de skånska sjukhusen är mycket hög med omkring 500 covidpatienter, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Danmark hade på måndagen registrerat 3.198 nya fall av covid-19 under det senaste dygnet, enligt siffror från Statens Serum Institut, Danmarks smittskyddsmyndighet. 18 nya dödsfall har bekräftats och 713 personer är inlagda på sjukhus, vilket är 52 fler än på söndagen.

I ett pressmeddelande uppger myndigheten att man följer den nya muterade virusstammen N501Y mycket noggrant. Hittills har sju kvinnor och två män konstaterats smittade. De är bosatta i huvudstadsområdet samt på norra Jylland.

Carl Johan Sonesson vill nu att den svenska regeringen ska stänga gränsen till Danmark över jul- och nyårshelgerna.

– Jag är helt hundra på att den nya mutationen kommer att ta sig in i Sverige ändå, men om vi kan köpa oss lite tid och skjuta upp det med några veckor till mitten av januari då vaccinet ska börja rullas ut på bred front, så vore det mycket bra, säger han.

Enligt Carl Johan Sonesson skulle en gränsstängning endast gälla danska shopping- och nöjesresenärer, medan de som arbetspendlar till Sverige ska kunna komma in även fortsättningsvis.

– Vi har många danskar som arbetar i vår sjukvård och det vore ju dumt att stänga gränsen för dem – men de som inte har något arbete eller annat mycket starkt skäl till att resa in i Sverige tycker jag kan förbjudas från att komma hit fram till den 13 januari, som det är det datum de övriga allmänna rekommendationerna är satta till.

Sonesson säger att han har varit i kontakt med de andra politikerna i gränssamarbetet Greater Copenhagen och fått gehör för sitt önskemål. Han ska även ha förankrat frågan hos moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

– Det flesta har stor förståelse och det handlar bara om tre veckor. Frågan är om vi vågar vi chansa att inte ha det här stoppet, får vi in den här nya virusmutationen från Danmark riskerar det snart att sprida sig över hela Sverige.

Ulf Kristersson skriver själv i ett Facebookinlägg på måndagen att han ställer sig bakom kravet på stängd gräns mot Danmark:

”Bra att regeringen igår hörsammade kraven från Moderaterna och andra, och tog intryck av omvärlden, så inresor från Storbritannien kan stoppas. Dessvärre ser det ut som att den nya varianten av coronaviruset även finns i andra länder. Danmark har bekräftade fall. Nästa steg bör vara att tillfälligt stänga gränsen mot Danmark för danskar som turistar, shoppar och roar sig i Sverige. Särskilt viktigt är det under jul- och nyårshelgerna.”

Gilbert Tribo, regionråd för liberalerna och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, har under flera veckors tid krävt att gränsen mot Danmark stängs.

– Det borde ha skett för länge sedan för att minska smittspridningen, men nu skälen ännu starkare med den nya muterade varianten av viruset. Så sent som i helgen fick jag rapporter om danska turister som julhandlar på shoppingcentrumen i Helsingborg och Malmö, andelen har ökat markant sedan Danmark införde hårdare restriktioner för ett par veckor sedan, säger han.

Gilbert Tribo säger att han blir mycket förvånad om inte den svenska regeringen fattar beslut om att stänga gränsen redan under måndagen.

– Jag vill rädda den skånska sjukvården, läget är mycket ansträngt där vi fått ställa in planerad operationsverksamhet för att lösgöra personal till covidvård. Samtidigt rustar vi för att dra igång en vaccinationskampanj. Nu måste vi göra vårt yttersta för att få ned smittotalen över jul- och nyårshelgerna. Detta är en drastisk åtgärd, men den är tillfällig och den behövs, säger han.

Även på nationell nivå kommer det under måndagen antydningar om att en gränsstängning kan bli aktuell. I en intervju i Morgonpasset i Sveriges Radio P3 säger statsminister Stefan Löfven att det kan bli aktuellt att stoppa resor från Danmark.

– Vi följer det här oerhört noga och är beredda att vidta de åtgärder som krävs, säger statsministern i intervjun.