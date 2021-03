Kravet på regeringen: Ny plan efter vaccinförseningarna

På tisdagsmorgonen meddelade Folkhälsomyndigheten att man beslutat att pausa vaccinationen med Astra Zeneca efter rapporter om allvarliga biverkningar. Sannolikt väntar alltså ytterligare förseningar utöver de som blev kända i fredags, med 3,3 miljoner försenade doser.

Under tisdagen frågades Hallengren och vaccinsamordnare Richard Bergström ut i riksdagens socialutskott, bland annat om hur regeringen avser möta de försenade leveranserna.

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD), är bekymrad över ytterligare fördröjningar.

– Det kan vara klokt med försiktighetsåtgärder, men det får inte bli för långt stopp i vaccineringarna. Förhoppningsvis får vi besked från EMA i närtid så att vi snabbt kan återgå till att vaccinera även med Astra Zeneca, säger hon.

SD-ledaren Jimmie Åkesson befarar att problemen kring Astra Zeneca kan skada förtroendet för vaccinationsprogrammet.

”Jag kan inte medicinskt bedöma vaccinet, men jag är rädd för att tveksamheter kring säkerhet och biverkningar kan påverka vaccinationsbenägenheten”, skriver han i en kommentar till DN.

Flera partier uppger i en enkät som DN skickade ut under måndagen att regeringen måste agera omgående - till exempel genom att söka sig utanför EU för att försöka köpa in vaccin, i vissa fall också ryska Sputnik.

”Regeringen borde nu göra som bland annat Danmark och omedelbar undersöka samtliga de möjligheter som finns att köpa in mer vaccin – även från länder utanför EU. Givetvis ska endast vaccin som är godkända användas i Sverige”, skriver Moderaterna.

Också Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är inne på samma spår.

”Vi bör undersöka möjligheten för staten att investera i företag som utvecklar vaccin för att säkerställa förköpsrätt. Vi bör också redan nu påbörja åtgärder för att bygga upp en inhemsk produktionskapacitet av vaccin, skriver Clara Aranda, (SD), till DN.

Vänsterpartiet anser att det finns risk för att Sverige och EU haft en ”för naiv inställning” till kommersiella läkemedelsbolagens vilja och förmåga att leverera det man kommit överens om.

”Vi vill undersöka vägar vid sidan av EU, men framför allt måste regeringen ta fram en plan” skriver partiet i enkätsvaret.

Socialdemokraterna anser inte att Sverige ska försöka köpa vaccin utanför EU.

”Det finns inget lager av godkända vaccin som ligger och väntar på att bli köpta. Egna avtal skulle inte ha någon effekt just nu under den mest kritiska tiden. Fokus måste ligga på att vi får godkända vaccin och det sker effektivast via EU-samarbete”, skriver partiet till DN.

Partiet öppnar för att införa exporthinder mot de företag som bryter mot de avtal man har med EU.

”Om företagen inte levererar i enlighet med ingångna avtal, så skulle det exempelvis kunna vara motiverat med tillfälliga restriktioner av deras export ut ur EU, skriver Socialdemokraterna.

Liberalerna anser att Sverige ska försöka teckna avtal om att få köpa vaccin från andra länder som har ett överskott, men bara om de har godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet.

”Vi kan inte kompromissa om effekt och säkerhet. Om en parallell upphandling gör att vi själva i ett senare läge kan skicka vidare vaccin till utvecklingsländer, så är det bara glädjande.”

Vänsterpartiet öppnar också för att ansöka om att få tillverka Sputnik på hemmaplan, som till exempel flera andra EU-länder redan gjort. En diskussion om en eventuell svensk tillverkning av det ryska vaccinet pågår redan, enligt vaccinsamordnare Richard Bergström.

Efter mötet i socialutskottet säger Lena Hallengren till DN att den nya bedömningen av Astra Zeneca förhoppningsvis inte leder till några större förseningar.

Med de förseningar vi nu känner till, är det verkligen realistiskt att vaccinmålet till 30 juni håller?

– Det återstår att se. Men om vi får ytterligare leveransförseningar och om det inte fylls upp av andra vaccin då kommer vi tvinga flytta fram det. Det betyder inte att vi sänker våra ambitioner men vi kan ju inte vaccinera med vaccin som inte finns.

Om den nya bedömningen gör att Astra Zenecas vaccin måste stoppas, vad är Sveriges plan B?

– Jag tycker vi avvaktar och ser vad de säger. Om europeiska läkemedelsverket kommer med en sådan rekommendation får vi ta ställning till det.

Vilka andra alternativ finns? Danmark håller på att utveckla ett eget vaccin, är det ett alternativ Sverige ser över?

– Att ett eget vaccin skulle nå marknaden det närmsta kvartalet ser jag som ganska orealistiskt. Men vi har ju gett i uppdrag till Vinnova att titta på hur vi ska kunna säkra en svensk vaccinproduktion för att ha beredskap i framtiden.

Flera oppositionspartier vill att regeringen tar fram en ny plan, till exempel att Sverige bör köpa in vaccin utanför EU. Vad är ditt svar?

– Det ligger inga vaccin på lager och väntar och vi vill inte använda vaccin som inte är godkända. Vi är beroende av att de är godkända så att människor kan känna sig trygga. Sen har inte vår vaccinsamordnare någon begränsning, han får inte bara upphandla inom ramen för EU om han ser att det finns andra vägar. Det finns inget som säger att läkemedelsföretag som inte vill leverera till EU skulle leverera till andra länder.

