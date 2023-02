”Kriget gav mig paradoxalt nog ett nytt liv, en framtid”

Ukrainare i Sverige

Sedan massflyktsdirektivet trädde i kraft den 4 mars förra året har närmare 50 000 personer beviljats tillfälligt skydd i Sverige. Cirka 40 000 av dem är fortfarande kvar i landet.

De senaste två månaderna har cirka 260 ansökningar om skydd kommit in per vecka. Antalet ansökningar har inte ökat under vintermånaderna.

Källa: Migrationsverket