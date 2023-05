Kriminella bjöds in när Katerina berättade om sorgen efter sin son

Logga in

Presskonferensen hålls i kriminalvårdens lokaler vid Gamla Ullevi i Göteborg. I samma konferensrum satt kriminella som bjudits in dit av polisen. Det enda kravet som ställdes var att de skulle lyssna – på bland annat Katerina Petrovics historia.

18 mars 2015 gick hennes son Petar ner till den lokala pizzerian Vår krog & Bar för att kolla på fotboll. Maskerade män störtade in i lokalen och började skjuta med automatvapen. Petar, som råkade vara på fel plats vid fel tidpunkt, dödades och Katerinas liv förändrades för alltid.

– Jag ville berätta för att jag älskar min son. Jag gjorde det också för alla de föräldrar som inte orkar eller klarar av att göra det. För det är inte lätt. När jag pratar om det som hände är det som att jag nästan är på ruta ett igen i sorgen, säger hon.

Var det svårt för dig att möta de här männen, känner du inte ilska mot dem?

– Hade jag inte lyckats komma över min ilska hade jag inte varit här i dag. I det här fallet, när jag såg de här personerna som satt där i går, såg jag mina barn. Jag var ledsen för deras skull, att de levde det här livet, säger hon.

Det ovanliga mötet är första steget i den nya strategin som Göteborg, ihop med fem andra kommuner, ska jobba med för att bekämpa det grova våldet. Metoden kommer från USA och kallas för Gruppvåldsintervention, Gvi.

Anna Pellegrini, Gvi-samordnare för kommunen, och Linda Sjöström, Gvi-samordnare för polisområde Storgöteborg. Foto: Marina Ferhatovic

Anna Pellegrini, kommunens samordnare i projektet, kallar gårdagens träff för ett ”välregisserat informationsmöte” där samhällets aktörer förmedlar budskapet att våldet måste upphöra.

Under en dryg timme fick de kriminella lyssna på tal från kommunstyrelsens ordförande, åklagare, polisområdeschefer och röster från lokalsamhället som fick representera sorg, ånger och hopp.

– Jag tror att de här berättelserna påverkade oss alla som var med på det här mötet, säger hon.

Strategin är en blandning av mjuka och hårda tag. De inbjudna informeras om att det finns hjälp att få för alla som vill lämna den kriminella livsstilen. Insatser som erbjuds ska i slutändan leda till att individen kan leva ett självständigt liv och försörja sig utan att begå brott.

Samtidigt förklarar man att fortsatta våldshandlingar kommer att leda till snabba och kännbara konsekvenser som här kallas för sanktioner. Om en person i en gruppering utför grovt våld, ska det leda till ökat fokus på hela grupperingen.

– Polisen, kriminalvården, kommunen och andra brottsbekämpande myndigheter kommer gemensamt rikta strålkastarljuset mot hela gruppen. Vi samlar helt enkelt alla verktyg i samma verktygslåda och vi använder dem också samtidigt, säger Linda Sjöström, polisens Gvi-samordnare.

Detta är en modell som kommer från USA, finns det delar som inte är så naturliga i en svensk kontext?

– Vi är inte vana vid att bjuda in individer från flera olika grupperingar och hålla den här typen av stormöten. Men det har varit väldigt lärorikt. Samarbetet med civilsamhället kan vara den viktigaste delen på sikt. Föreningar kan visa på andra alternativ i livet men också agera som informell social kontroll. De kriminella ska känna att de har omgivningens ögon på sig.

Maskerade män tog sig in i Vår krog & Bar på Vårväderstorget och började skjuta med automatvapen i mars 2015. Två personer dog och åtta skadades. Foto: Joakim Roos

Polisens utgångspunkt är en lägesbild kring alla skjutningar och sprängningar under åren 2019–2022. Där har polisen kunnat se att ett 30-tal grupperingar står för merparten av det grova våldet. Majoriteten av medlemmarna är under 25 år och 8 procent under 18 år.

– Att det är många som är så unga försvårar för oss. En del av dem kommer inte att vara så mottagliga eftersom de fortfarande inte har sett de värsta konsekvenserna av sin livsstil, säger Linda Sjöström.

Å andra sidan, berättar hon, är hypotesen att många i de kriminella grupperingarna har fastnat i en livsstil som de inte vet hur de ska ta sig ur.

– Det har vi märkt i vårt arbete. En före detta gängkriminell som talade i går tog upp det också och sa: Det är ingen av er som vill ha det här livet, jag vet det. Det tror jag går fram, säger hon.

Även Katerina Petrovic är försiktigt optimistisk efter gårdagens möte.

– Det sista jag sa till dem var att jag hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt och jobba med det här. Då försökte jag få ögonkontakt och jag tror att jag fick gensvar. Det kändes som att de lyssnade.

Kommer du vara med på fler möten?

– Om de frågar mig så kommer jag. Om jag med min medverkan kan rädda åtminstone ett liv skulle det kännas som en stor bedrift.