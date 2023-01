Kristersson avfärdar EU-kritik om SD-samarbetet

Sedan årsskiftet är Sverige ordförande i EU och för Ulf Kristersson innebär det att en hektisk sexmånadersperiod tar sin början. Den första resan under ordförandeskapet går till Paris och ett lunchmöte med den franska presidenten Emmanuel Macron, som under viss pompa och ståt tar emot den svenska statsministern i Élyséepalatset. Där skakar de båda ledarna hand och försäkrar varandra om ömsesidigt stöd under det svenska ordförandeskapet.

Förutom ett kort stopp på den svenska ambassaden är det vad som hinns med under denna blixtvisit i Frankrikes huvudstad.

– Det är inte varje dag man åker och äter lunch i Paris, konstaterar Ulf Kristersson när vi är på väg ut till regeringsplanet för hemfärd.

Ulf Kristersson möter Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris på tisdagen. Foto: Alexander Mahmoud

En förhoppning under Sveriges ordförandeskap är att EU:s stora klimatpaket Fit for 55 ska kunna slutförhandlas. Paketet omfattar en rad regleringar för att minska unionens klimatutsläpp fram till 2030 och för Sveriges del är en av frågorna särskilt het i den inrikespolitiska debatten. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har lovat lägre bränslepriser genom att sänka den så kallade reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) uppgav i samband med budgeten att det skulle leda till att dieselpriset skulle minska med fyra–fem kronor litern.

Men det är oklart om de löftena kan bli verklighet. Just nu ligger EU:s miniminivå för inblandning av biobränslen på 6 procent. I de förslag som nu förhandlas diskuteras inblandningsnivåer på 14–16 procent.

Enligt Ulf Kristersson kommer Sverige att följa EU:s nya regler för reduktionsplikten, även om det innebär att bränslepriserna inte kommer att kunna sänkas lika mycket som det först var tänkt.

– Absolut. Vi gillar idén av att vi har gemensamma spelregler för sådant som skapar gemensamma problem. Men nivån ska ligga lägre än vad den gör i dag i Sverige för annars straffbeskattar vi svenska bilister på ett sätt som är helt orimligt.

Den första resan under Sveriges ordförandeskap går till Frankrike. Foto: Alexander Mahmoud

Vad innebär det i så fall för era ambitioner att få ner priset med fem kronor?

– Vi har alltid sagt att det gäller utifrån det som var EU:s miniminivå. Sedan har alla förstått att den kommer att förändras.

Det skulle alltså kunna bli mindre än de ganska exakta siffror som nämndes inför valet?

– Ja, vi sa hela tiden att vi ska ha gemensamma regler och att vi ska ha EU:s miniminivå. Vi vet heller inte vad den kommer att bli men om bara några månader tror jag att vi kommer veta var den landar någonstans.

– Ska man ha sådana regler så ska man ha gemensamma europeiska regler så att det är lika villkor för alla. Vi kommer förhoppningsvis att vara med och förhandla fram exakt var den gränsen går någonstans och då kommer man hitta en modell som är rimlig.

I Frankrike såväl som i flera andra europeiska länder har regeringens samarbete med Sverigedemokraterna väckt en del uppmärksamhet på grund av partiets bakgrund. Att samarbeta med SD är inget som faller i god jord i alla läger. Ulf Kristersson blir lite irriterad över att den här frågan diskuteras.

Frankrike var EU-ordförande när Ryssland anföll Ukraina. Foto: Alexander Mahmoud

– Det är ett genuint stickspår vad andra länder tycker. När jag träffar regeringscheferna är alla respektfulla för att varje regering som tillträder måste ha tolerans eller majoritet i sina parlament. Vad vi har lyckats med är att för första gången på tolv år få en majoritetsregering på plats. Jag skäms inte en millimeter för det. Om det sedan finns EU-parlamentariker som inte gillar det så kan jag leva med det.

Tidöavtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna omfattar inte EU-politiken men SD kommer ändå att ha ett inflytande över frågor som hanteras under Sveriges ordförandeskap. Enligt Ulf Kristersson gäller det frågor där man är överens nationellt som ibland får koppling till EU-beslut.

– Var sjunde fråga ungefär som kan landa på vårt bord under ordförandeskapet är sådana där vi har goda skäl att diskutera dem med SD. Det rör sig i första hand om migrationsfrågor, energiförsörjning, brottsbekämpning.

Det är ingen hemlighet att ni och SD ser olika på EU-frågor, kommer det att innebära några problem?

– Det är helt sant. Vi kommer från en fundamentalt EU-positiv syn. De kommer från en mycket mer skeptisk syn. Men ibland kan man förena det. Vi har till exempel samma skeptiska syn när det kommer till vissa saker vi inte tycker EU borde syssla med. Tar man oss och S så kommer de från total splittring i hela EU-frågan, in via social pelare, att EU i första hand ska syssla med sådant vi tycker EU ska hålla sig borta från.

– Som land tror jag Sverige kan förenas i att Sverige behöver EU mer än vad EU behöver Sverige. Men jag har inget behov av att förminska skillnaderna och det kommer säkert att finnas spänningar i de diskussionerna.

Ulf Kristersson förbereder sig ombord på regeringsplanet. Foto: Alexander Mahmoud

Att Ulf Kristerssons första resa går till Paris är ingen tillfällighet. Frankrike var EU-ordförande när Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina för knappt ett år sedan och det är ett ämne som statsministern räknar med kommer att stå högst upp på dagordningen även under det svenska ordförandeskapet. Att träffa Emmanuel Macron blir därför ett sätt att utbyta erfarenheter om hur EU bäst ska kunna fortsätta att vara eniga om hanteringen av Ukrainakrisen.

För det svenska ordförandeskapet är kriget i Ukraina och dess konsekvenser den absolut högst prioriterade frågan.

– Ärligt talat är det inte ens en prioritering, det är ett faktum. Vi har ett krig i Ukraina och det finns ingen fråga som är av större långsiktig betydelse för Europas säkerhet, och därmed ekonomi och klimatomställning.

Kommer Sverige som EU-ordförande att få någon annan roll när det gäller hanteringen av kriget i Ukraina?

– Man ska inte överdriva den. Men ordförandelandet förväntas vara med och mäkla ståndpunkter där länder tycker olika.

– Om EU-länderna inte lyckas hålla ihop i sanktionspaket och stödpaket, så kommer vi aldrig att kunna komma överens med USA. Så där har vi en viss roll att spela.

Statsministern ser en uppenbar risk för att enigheten i EU inte kommer att hålla när det gäller Ukraina. Foto: Alexander Mahmoud

Hur ser du på risken att EU:s enighet inte kommer att hålla?

– Den är uppenbar. Det som ligger närmast till hands är en förfärlig vinter. Om allt blir några grader kallare – gaslagren räcker en bit, priserna blir groteska. Ryssland är utstuderade i sitt agerande. Då är det uppenbart att ganska många länder tycker att det finns gränser för vad vi ska utstå. Vi ser det inte just nu, men man ska inte underskatta den ryska ambitionen att använda kriget för att skapa sprickor och spänningar.

Hur ser du framför dig att kriget i Ukraina ska få ett slut – genom förhandlingar eller att Ryssland besegras?

– Kriget måste sluta på Ukrainas villkor. Ryssland får inte vinna det här kriget.

– Men det är en uppenbar risk att det här kriget kommer att fortsätta länge och därför kommer det att behövas massiva stödpaket, inte minst militärt.

När du vaknar den 1 juli, vad hoppas du ha åstadkommit som EU-ordförande?

– Jag hoppas att jag har gjort allt jag har kunnat för att hjälpa Ukraina att vinna det här kriget och att hålla ihop europeisk enighet kring stödet till Ukraina. Om jag har lyckats till del med den uppgiften så kommer jag att känna att jag har gjort något slags nytta.

– Men vi måste hela tiden vara beredda på att oväntade saker kommer att hända. Frankrike hade ritat upp ganska storslagna planer för vad de ville åstadkomma under sitt ordförandeskap. Sedan kom Rysslands invasion av Ukraina.

Fakta. Sveriges ordförandeskap Ordförandeskapet innebär att Sverige planerar och leder arbetet i EU:s ministerråd under de sex första månaderna 2023. Under det halvår som Sverige är ordförande kommer omkring 2000 möten att hållas. Av dem äger 150 rum på plats i Sverige, de allra flesta i en kongressanläggning ute vid Arlanda. Samtliga högnivåmöten är planerade att hållas i kongressanläggningen, medan ett femtiotal möten på lägre nivå hålls ute i landet. Visa mer