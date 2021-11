Kristersson: I budgeten bekräftar vi att vi ska samverka med SD om migrationen även efter valet

Medan strålkastarljuset på måndagen var riktat mot Socialdemokraternas ordförande Magdalena Andersson reste moderatledaren Ulf Kristersson mellan Trollhättan och Göteborg.

Bussen, strajpad med kampanjtemat ”Nu får vi ordning på Sverige”, började rulla i fredags, en kortare sväng i Stockholm. På måndagen gjorde den på förmiddagen halt vid Kronogården i Trollhättan, stadsdelen som nyligen av polisen klassades upp, eller ner, beroende på hur man ser det, från ”utsatt” till ”riskområde”.

Bild 1 av 3 Öppet valmöte på Brewhouse i Göteborg under måndagskvällen: Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson på scenen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 2 av 3 Ulf Kristersson under öppna valmötet i Göteborg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bild 3 av 3 Ulf Kristerssons tidiga valrörelseturné fortsätter under tisdagen i Småland. Foto: Veronika Ljung-Nielsen Bildspel

Sen eftermiddag gjordes stopp vid Frölunda torg i Göteborg för möte med Skandia Fastigheter om projektet Talangakademin och under kvällen öppet valrörelsemöte inne i Göteborg.

Under tisdagen vänder bussen mot annan miljö: Skogsbesök i Burseryd i Gislaved följt av valmöte i Växjö. Men planen att under onsdagen låta bussen stanna till i Linköping och Norrköping har alltså strukits. Statsminister- och budgetvoteringar i riksdagen kräver närvaro.

Moderatledaren på väg till möte inne på Frölunda torg i Göteborg om arbetsprojekt för unga. Foto: Lars Näslund

Men någon spirande tanke om att Magdalena Andersson, trots allt, skulle misslyckas med att bilda regering, det anas inte under intervjun med DN.

Hur tolkar du det som händer i statsministerfrågan? Är det som sker nu, med votering på onsdagen, ett sätt för Magdalena Andersson att tvinga in Vänsterpartiet i fållan?

– Det enda vi vet är att hon inte har fått ihop Vänsterpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet och sig själva i en regeringsbildning. Vi vet inte vad det beror på. Så svaret kommer väl i praktiken onsdag morgon. Men det illustrerar väl att detta är fyra partier som drar åt extremt olika håll.

Är det uteslutet att du själv skulle åta dig ett sonderingsuppdrag om Magdalena Andersson skulle fällas på onsdag?

Kristersson funderar en stund innan han svarar:

– Nja, alltså… nu avvaktar vi beskedet, sen måste talmannen bestämma sig för vad han vill, Sverige behöver en regering förr eller senare. Han vet ju att jag är beredd att bilda regering vilken dag som helst. Men han vet också att så länge Centerpartiet föredrar en S-regering och på förhand säger att de kommer att rösta emot en borgerlig regering vet vi resultatet. Men talmannen får bestämma hur han vill ha det.

Ulf Kristersson intervjuas på turnébussen på Moderaternas Instagram av Klara Söderberg. Intill Kristersson sitter vice ordförande Elisabeth Svantesson. Foto: Lars Näslund

Nu är du och Elisabeth Svantesson ute på en första valrörelseturné. Vad är det primärt du vill ha sagt?

– Att om tio månader kan vi få ändring på det här. Eller få ordning på det här, som vi säger. Jag tror de flesta är rätt överens om att så här kan vi inte ha det i längden. Om tio månader är det riktiga tillfället att fatta beslut om hur Sverige ska styras.

Moderaterna vill i sitt idéprogram vara ett framtidsinriktat och optimistiskt parti. Finns en risk att det blir för mycket tal om och beskrivningar av bekymmer och problem i landet?

– Nej, det skulle jag inte säga. Så skulle det vara om man beskrev elände och bekymmer och inte hade bra lösningar på vad man kan göra åt läget. Men så är det ju inte. Vi lägger hela tiden fram konstruktiva förslag. Jag tycker att hoppfullheten ligger i att det går att lösa problemen. Säg som det är och lägg fram lösningar, det tycker jag i grund o botten är ett ganska hoppfullt sätt att se på Sveriges situation.

Är du inte orolig för att det sätts en bild av att Moderaterna är ett parti med och för oroliga människor?

– Nej, det tror jag inte alls. Jag tror att bilden är att Moderaterna förstår samhällsproblemen och gör allt vad vi kan för att lösa dem. Sen måste inte alla hålla med oss. Men jag tror att det är en ganska väl satt bild vad vi håller på med. Att vi kan samla olika partier till gemensamma lösningar, som med pandemin. Så nej, jag tror att den risken är liten.

– Men jag tror du har en poäng med att ju mer man pekar på stora problem, desto större skyldighet har man att också anvisa rimliga lösningar.

Nu har du mött polisen i Trollhättan, en rätt hårt segregerad stad. Här valde kommunen nyligen att stänga två skolor med stora bekymmer och en hög andel nyanlända elever som man nu spritt ut på fem andra skolor, delvis genom att eleverna bussas, för att åstadkomma mer blandade klasser och en minskad segregation. Är det en modell för svenska kommuner generellt?

– Skolan är viktig på flera sätt. En välfungerande skola är ju en skyddsfaktor. Elever som lämnar nian med goda betyg har mycket lättare att stå emot lockrop från kriminella och tvärtom för dem som lämnar nian utan godkända betyg. Så det handlar mycket om skolans kvalitet. Skolan i Kronogården stängdes, vad jag vet, för att man där hade usla resultat.

Partiets vice ordförande Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson hoppar ur bussen i Göteborg. Foto: Lars Näslund

Men bussandet i sig för att uppnå mer blandade klasser, hur ser du på det som metod?

– Nja, alltså… jag tycker inte att man ska använda elever som verktyg för någon annan. Vad man borde göra är att få föräldrar att välja skola. Att kommunerna ska bussa runt elever där man tycker att de gör störst nytta för någon annan – det tror jag är en väldigt farlig idé.

Nästan alla partier talar om att man vill minska segregationen och Socialdemokraternas nya ledning lyfter den frågan högt på dagordningen. Samtidigt tenderar människor att bosätta sig i områden där de känner igen sig. Hur tänker du kring det?

Finns ett egenvärde i att det man brukar beskriva som etniska svenskar och invandrare lever närmare varandra? Är minskad segregation i den meningen något som staten och politiken bör sträva efter och försöka underlätta?

– Människor kommer alltid att söka sig dit där andra talar samma språk eller har samma religion eller samma ursprung. Så kommer det alltid att vara och det är en ganska naturlig drivkraft tycker jag. Man ska vara medveten om det. Men segregationen är väldigt dålig om man med den menar att vi har grupper där få arbetar eller har en hög brottslighet. Det kan man bara komma åt genom att bekämpa just de problemen, att man inte samlar alltför många människor som lever på socialbidrag i samma område, att man inte kan bo hur många som helst i en och samma lägenhet, att man inte accepterar att vissa platser är mer brottsbenägna och så vidare. Det finns liksom ingen genväg, som att man skulle flytta dit människor som man tror ska vara allmänt skötsamma och hoppas att det lyfter området. Utan staten måste göra sitt jobb.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin upprepade så sent som i SVT:s Agenda på söndagen att man nu har fokus på att bryta segregationen. Samtidigt har ni i ert budgetförslag skrivit in att myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos, ska läggas ner. Ska det tolkas som att ni har helt olika vägar framåt?

– När S säger detta är det ungefär lika trovärdigt som när de säger att de ska vända på alla stenar mot brottsligheten. Sju år senare kommer de på att de nästan inte har gjort något alls och att det går åt fel håll. Här finns ingen trovärdighet, menar jag. Ska man bryta segregationen ska man till exempel säga nej till Ebo-lagstiftningen, som även socialdemokratiska kommunalråd efterfrågar, så att man inte bara kan flytta in i utsatta områden.

Men S vill ju precis som Moderaterna avskaffa Ebo?

– Socialdemokraterna har i vart fall inte lagt något sådant förslag under mer än sju år i regeringsställning. Men utöver det, att begränsa invandringen generellt in the first place skulle jag säga är en fundamental förutsättning för att minska segregationen i nästa steg.

Men varför avskaffa Delegationen mot segregation?

– Segregation handlar om att människor inte jobbar eller inte lär sig svenska språket och lever på bidrag. Det handlar inte om vilka myndigheter som finns. Det är för mycket projekt och olika småsaker i stället för fundamenta, som att minska invandringen, se till att folk lär sig svenska och se till att man aldrig tjänar mer på bidrag än på jobb.

Nyamko Sabuni under Liberalernas landsmöte i Linköping i helgen. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Liberalernas landsmöte i helgen slutade med att partistyrelsen tvingades till eftergifter på några punkter där den tidigare gjort upp med er, som med visitationszoner, anonyma vittnen, familjeåterförening och språkkrav redan för permanent uppehållstillstånd. Har möjligheterna för er att samordna er i en regeringspolitik minskat?

– Sammantaget är jag inte bekymrad, i allt väsentligt ställde sig landsmötet bakom den linje som Nyamko Sabuni och partiledningen har stakat ut, och det välkomnar vi verkligen. Det är ett parti som vill ha maktskifte, som vill ha en borgerlig regering och kan prata med alla partier. Det tycker jag är ett stort steg framåt. Sen finns det ju frågor där vi tycker lite olika i de exakta besluten, och där får vi ju förhandla oss fram.

Så du tycker inte att landsmötets beslut gör det svårare för en samverkan framöver?

– Nej, tvärtom, det blev lättare. De bekräftade den linje som de slagit in på nu.

När talade du senast med Annie Lööf mellan fyra ögon, och inte bara ett hejande i en korridor?

– Jag tänker inte vara så exakt, men för bara några veckor sedan. Mellan fyra ögon.

Har Centerpartiet för överskådlig framtid lämnat samverkan med er? Är det vad du räknar med?

– Det kan ju bara Centern svara på. Men om de nu medverkar till att för tredje gången rösta fram en S-ledd regering när det skulle gå att rösta på en borgerlig regering, så betraktar jag dem som ett socialdemokratiskt stödparti.

Ulf Kristersson intill KD:s Ebba Busch med SD:s Jimmie Åkesson bakom dem inne i riksdagens plenisal. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ni gör fortsatt upp med SD i frågor om migrationspolitiken, nu senast i ert färska budgetförslag. Hur mycket spelar en kvarvarande oro för ett fortsatt väljarflöde från Moderaterna till SD in där?

– Det bygger verkligen inte på någon sådan oro. Vi gjorde en i allt väsentligt gemensam analys i somras, när regeringen la sin proposition om migrationslagstiftningen. Då hade vi fyra partier med snarlika positioner. Det var den stora händelsen. Det vi gör nu, i budgeten, är främst att vi bekräftar det vägvalet, att vi ska samarbeta i de frågorna även efter valet. Det är ganska självklart egentligen, men det är bra att det sägs.

Vilket alternativ skulle Jimmie Åkesson ha om ni valde att inte förhandla med SD?

– Alltså, vi har ju respekt för att alla partier finns. Jag har respekt för att Vänsterpartiet, från sin horisont, kräver att de ska tas på allvar om de ska vara med och rösta in en ny S-regering. På samma sätt tycker jag att de partier som vill medverka till ett maktskifte ska ha inflytande, bli taget på allvar. Även med SD, där kriminal- och migrationspolitiken är viktig.

Ser du framför dig att SD skulle kunna släppa fram en socialdemokratiskt ledd regering och budget?

– Den frågan får du ställa till SD, men vi har ju precis lagt en första gemensam budgetreservation som nyss har vunnit i finansutskottet. Vi hade bra förhandlingar under stor tidsnöd och bara tio månader före valet.

I ert gemensamma budgetförslag säger ni till exempel att asyllagstiftningen ska anpassas till miniminivån som råder inom EU-rätten. Vad skulle det kunna innebära mer konkret?

– Det där får vi gå igenom, men Sverige har haft en historia där vi gång på gång avvikit från det vi varit skyldiga till. Ta exemplet gymnasielagen som ett helt barockt exempel. Det är säkert färre saker i dag, men det här är ett sätt att skriva fram inriktningen på en migrationspolitik som vi är överens om, och den är stramare än hittills med syfte att klara integrationen.

