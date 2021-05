Krogvåldet ner med 25 procent

Färre personer som festar på lokal och tidigare stängningstider på grund av pandemin, det är huvudorsakerna bakom att krogvåldet minskat kraftigt under årets första månader. Antalet anmälningar gick ned med nästan 25 procent jämfört med året innan.

– Framför allt efter 20-beslutet, då dog all krogrelaterad brottslighet av, säger Cornelia Tejler, operationsledare för den brottsförebyggande insatsen Cityhelg hos Polisen i Stockholm.

Förbudet för krogar att sälja alkohol efter klockan 20 trädde i kraft den 20 november förra året. Enligt Cornelia Tejler är nattlivet normalt ett sammanhang där kriminella gärna vill visa upp sig. När krogarna stängt tidigare har det sammanhanget förändrats, men polisen har ändå kunnat öka sitt fokus på de yrkeskriminella.

– Vi såg en viss förflyttning till våra hotell i city. Svensson kan inte gå ut och festa, men de kriminella byter bara arena.

– När man slåss i varje gathörn har det normalt varit vårt primära fokus, nu har vi kunnat lösgöra mer personal och vara mer offensiva.

Brottsförebyggande rådet, Brå, sammanställer varje månad statistik över brottsligheten i Sverige. Misshandel av en vuxen person utomhus, där förövaren inte känner offret sedan tidigare, är enligt Brå oftast förknippade med uteliv och alkoholförtäring.

– Våld mellan obekanta handlar i väldigt hög utsträckning om bråk mellan berusade personer i samband med eller efter krogbesök, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå.

Under vintermånaderna januari, februari och mars anmäls under ett normalt år omkring 2.600 fall av misshandel mellan okända.

Men i år anmäldes bara knappt 2.000 fall, en minskning med nästan 25 procent.

Samtidigt som våld i krogmiljö minskat, visar studier att risken för våld i nära relationer ökat under pandemin. Under första halvåret 2020 ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor med fyra procent jämfört med året innan.

– Våld mellan bekanta har ökat litegrann, men inte lika mycket som den andra delen har minskat, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– I nuläget vet vi dock inte om ökningen av våld mellan bekanta är kopplad till nedgången i våld mellan obekanta, det vill säga till att mer alkohol dricks i hemmiljö i stället för på krogen. Men vi hoppas få möjlighet att undersöka det, fortsätter han.

Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, hoppas få möjlighet att undersöka om ökningen av våld mellan bekanta beror på ökad alkoholkonsumtion i hemmet i stället för på krogen. Foto: Eveline Johnsson

Minskningen av krogvåldet de första månaderna i år är en tydlig acceleration av en redan tidigare nedåtgående trend, även om den är orsakad av restriktioner i krogarnas öppettider.

Totalt anmäls varje år omkring 13.000 fall av misshandel utomhus mot personer över 18 år av en för offret okänd gärningsperson.

De senaste tio åren har antalet fall minskat successivt varje år. Under 2020 anmäldes 42 procent färre fall än under 2010, då anmäldes drygt 20.000 fall.

Den kraftiga minskningen i år kommer dock med stor sannolikhet inte att hålla i sig. Under sommarmånaderna brukar antalet misshandelsfall öka, för att sedan minska igen under hösten. Förra året gick antalet fall upp med 20 procent under juli, augusti och september jämfört med kvartalet innan.

I år finns dessutom flera parametrar som kan påverka en eventuell uppgång av antalet människor som rör sig på krogarna och i förlängningen antalet fall av misshandel.

– Först kommer sommaren med mindre smitta, sen hösten när de flesta har vaccinerat sig, säger Stina Holmberg från Brå.

– Krogarna står på tårna för att få ha längre öppettider igen.

Värmen gör också sitt.

– Folk vill umgås och dricka vin när det är sommar i Sverige. Vi rustar för det, men är såklart beroende av vad Folkhälsomyndigheten säger, säger Cornelia Tejler.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på onsdagen att förbudet mot att sälja alkohol efter klockan 20 ligger kvar till 1 juni, för att därefter gälla fram till klockan 22.