Kungaparet tackar nej till Göteborgs 400-årsfirande

Coronapandemin har inneburit att många av planerna för Göteborgs jubileum har fått skjutas upp till 2023. Men den 4 juni, på dagen 400 år sedan Göteborg grundades, planeras en invigningsceremoni som främst är tänkt att följas i digital form.

– Vi har bjudit in hovet, den första skickade vi in 2018, så vi har en löpande dialog med hovet för att se vilka delar av firandet vi skulle kunna ha kunglig närvaro på. Vi är jätteglada över att kronprinsessparet kommer närvara den 4 juni, säger Therese Brusberg, chef Göteborgs 400-årsjubileum, Göteborg & Co.

– Kungen och drottningen är välkomna tillbaka vid ett senare tillfälle, vi vill gärna att Göteborg uppmärksammas.

De exakta planerna för det ceremoniella firandet den 4 juni är ännu inte fastställda men kommer meddelas vid ett senare tillfälle, enligt Therese Brusberg. På dagen öppnar utomhusutställningen ”Göteborg Berättar” på Gustaf Adolfs Torg och på Stadsmuseum invigs 1900-tals-utställningen ”Grejen med Göteborg”.

– Vi fokuserar på att skapa ett program där många kan delta utan att samla många människor. Vi kommer försöka skapa gestaltningar av vår historia som man kan besöka när man vill.

