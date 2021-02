Kusinerna adopterades från två kontinenter – bådas dokument var förfalskade

När Madeleine In-hwa Björk kom till världen hade hon redan levt i ett och ett halvt år.

Det hände på Arlanda, en februaridag 1985. Där fick hon sitt nya namn, sina nya föräldrar och sin nya storebror som också anlänt från Sydkorea, två år tidigare. Sedan for familjen hem till Norrköping.

Samma år fick Madeleine In-hwa Björk en ny kusin. Hon var fyra år, hette Yesenia del Pilar och kom från Chile. Flickan kom att heta Caroline Hall, även hon fick en adopterad bror, och i stället för sitt spanska modersmål fick hon lära sig att tala östgötska.

Flera decennier senare skulle det visa sig att tre av fyra barn hade kommit hit på felaktiga grunder.

Kusinerna firade sina jular på Vikbolandet, hemma på mormor och morfars bondgård. Morfar var jordbrukare. De hade kor och en häst, ladugård och hönshus. Jularna var traditionella, klassiskt julbord med pressylta och allt. Caroline Halls pappa var jultomte.

– Det enda som stack ut var vi fyra svarthåriga barn på golvet, säger Madeleine In-hwa Björk.

”I efterhand känns det jättekonstigt att vi inte pratade om att vi var adopterade”, säger Madeleine In-hwa Björk. Foto: Alexander Mahmoud

Två sydkoreanska adoptivbarn och två chilenska. De diskuterade aldrig sina adoptioner, inte heller när Madeleine och Caroline växte upp och började på samma högstadieskola.

– Jag vet inte varför men jag tänker att det handlade om samhällets normer. Vi skulle vara en familj som alla andra, säger Madeleine In-hwa Björk.

Caroline Hall minns det som att ingen gjorde någon större grej av att de var adopterade.

– Det normala var att inte prata om det. I efterhand känns det jättekonstigt, säger hon.

Även om Madeleine In-hwa Björk funderade en del på sin adoption, hade funderingar och fantasier, höll hon tankarna för sig själv. Det kändes som en oskriven regel nästan.

– I min familj var det aldrig elakt menat, det handlade nog om okunskap, säger hon.

Så hur kunde Shim In-young från Seoul och Yesenia del Pilar från Concepción bli östgötar?

Från 1950-talet och framåt har närmare 60.000 utländska barn fått nya föräldrar i Sverige. Majoriteten av de adopterade anlände under 1970- och 1980-talet och kom framför allt från Sydkorea, Chile och Etiopien. Sedan dess har de svenska adoptionsföreningarna verkat i över 100 länder.

De internationella adoptionerna drevs fram genom ideella krafter, eldsjälar som ville rädda föräldralösa barn från fattigdom och en uppväxt på institution. Systemet byggdes också upp av barnlängtan – internationell adoption blev folkhemmets lösning på ofrivillig barnlöshet.

Efterfrågan blev snart större än antalet barn som var möjliga att adoptera

Genom åren förde svenska regeringar en politik som främjade internationell adoption.

Blivande adoptivföräldrar fick ekonomiska bidrag och svenska ambassader utomlands engagerades i jakten på tillgängliga barn, visar dokument som DN tagit del av.

Sverige blev pionjär. Alla hade rätt till en kärnfamilj.

Snart blev efterfrågan större än antalet barn som var möjliga att adoptera.

Ideella föreningar fick tidigt statens förtroende att ro adoptionerna i land, samtidigt som riksdagen stiftade lagar och satte upp regler som skulle följas.

Men det finns en period i adoptivbarnets liv som ingen svensk myndighet har kunnat få insyn i: tiden från förlossning till att barnet blev aktuellt för adoption.

Den luckan har kantats av larm om oegentligheter och risker för korruption och barnhandel.

Rapporter som har nått svenska myndigheter.

Madeleine In-hwa Björk – som på barnhemmet av misstag fick namnet Shim In-young – adopterades till Sverige från Sydkorea. Hennes kusin Caroline Hall, med födelsenamnet Yesenia del Pilar, från Chile. Foto: Alexander Mahmoud

Kusinerna från Vikbolandet är nu tvåbarnsmammor. Madeleine In-hwa Björk arbetar som familjehemskonsulent, Caroline Hall är undersköterska. I dag pratar de ofta om sina adoptioner.

– Det började när vi skaffade barn, säger Caroline Hall.

Madeleine In-hwa Björk hade fått historien om sin egen barndom berättad för sig: de koreanska föräldrarna var unga och förälskade, när de förstod att de väntade barn bestämde de sig för att ingå äktenskap. En tid efter födseln fick mamman en livshotande blodsjukdom, pappan blev inkallad i armén. Farfadern fick ta hand om henne, men han råkade i sin tur ut för en bilolycka och blev halvsidesförlamad.

Kvar fanns en utväg: att lämna flickan för adoption.

– Det kändes skönt att veta att de lämnade bort mig för att de inte hade något val. Inte för att jag var oönskad.

När Madeleine Björk betraktade sina två söner kände hon en närmast fysisk smärta. Hon tänkte på sin biologiska pappa, hur han måste ha känt.

För fem år sedan öppnade hon hörnskåpet i vardagsrummet och rotade fram den Ica-kasse där hennes adoptionsdokument låg. Hon läste och insåg att hon hade en biologisk faster, avsevärt yngre än pappan.

– Fanns hon på Facebook? Jag skrev in hennes namn i sökrutan.

När Madeleine In-hwa Björk själv blev mamma fick hon delvis nya perspektiv på sin egen adoption. Foto: Alexander Mahmoud

Caroline Hall sökte sina rötter i omgångar. Hon kontaktade tv-programmet ”Spårlöst” på TV4, men blev inte utvald. När hennes kompis gifte sig med en chilenare erbjöd sig det nygifta paret att hjälpa till. De åkte till Chile och lyckades hitta Caroline Halls mammas namn, och en adress som dessvärre inte stämde.

Däremot hittade de en man som påstod sig vara hennes bror.

– Vi pratade i telefon en gång. Jag tog det inte på allvar, jag tänkte att det inte kunde stämma eftersom det inte stod något om en bror i mina dokument, säger hon.

”Hur kunde hans papper vara exakt som mina?”

I Caroline Halls papper stod att hennes mamma var fattig och ville lämna bort henne. Caroline levde med den vetskapen, tills hon för två år sedan slog på radion för att lyssna på en dokumentär om en svensk man som var adopterad från Chile.

– När jag hörde programmet kändes det som att han läste ur mina papper. Hur kunde de vara exakt som mina?

Det var mer delikat än så. Hans papper var förfalskade, egentligen hade han blivit stulen.

Caroline Hall kontaktade mannen, som visade sig samarbeta med en chilensk organisation som hjälpte adopterade att hitta sina biologiska familjer. De chattade, hon lämnade sina uppgifter.

Ett par veckor senare satt hon hemma med Facetime uppe, öga mot öga med sin biologiska mamma.

– Jag hade fantiserat om hur hon såg ut, nu fick jag se henne. Vi var jättelika. Vi var lika allihopa. Min mamma, mina systrar och även mina barn här i Sverige. Det kändes jättebra.

Mamman var fattig, men hon hade inte adopterat bort sin dotter frivilligt. Hon hade lämnat henne till gudföräldrarna. En dag när hon kom för att hämta sin dotter var hon borta.

Caroline Hall hade sju chilenska syskon. Mannen hon fann några år tidigare var faktiskt hennes bror.

Det var papperna som inte stämde.

Trots det uttryckte Caroline Halls biologiska mamma skuld och skam.

– Hon frågade om jag var arg på henne, och om jag kunde förlåta henne.

Mamman hade tidigare fått en hjärnblödning, hon kunde inte svara på alla frågor som Caroline Hall hade.

En kort tid efter den digitala återföreningen gick hon bort.

Caroline Hall och Madeleine In-hwa Björk pratar i dag ofta om sina adoptioner. Foto: Alexander Mahmoud

Madeleine In-hwa Björks sökning på Facebook ledde henne in på ett spår med en rad förgreningar. Kortversionen: dagen före julafton 1984 anlände två flickor till ett barnhem i Seoul. Barnhemmet tillhörde en byrå, som adopterade barn till västvärlden.

Någon eller några medarbetare förväxlade flickorna. De bytte identiteter. Den ena flickan fick flyga till Sverige, den andra till USA – med varandras dokument.

Detta fick Madeleine Björk veta först när hon via Facebook hittade kvinnan hon trodde var hennes faster. När hon kontaktade adoptionsbyrån i Seoul bad personalen om ursäkt och betonade att någonting liknande aldrig hade inträffat.

Det var inte det viktiga just då. Det var att Madeleine In-hwa Björk fick kontakt med sin riktiga biologiska familj.

Tre decennier efter separationen reste hon till Frankrike, där hennes biologiska moster bodde, och träffade sin mamma som flugit dit från Sydkorea.

”När min mamma omfamnade mig och bad om förlåtelse kändes det bara sorgligt”

Före återföreningen fick Madeleine Björk reda på ytterligare en felaktighet. Enligt hennes egentliga papper hade hennes mamma lämnat henne för adoption.

Så var det inte. Hon hade blivit stulen av en släkting.

– Jag förstod att min mamma inte frivilligt lämnat mig. När hon då omfamnade mig och bad om förlåtelse så kändes det bara sorgligt, säger Madeleine In-hwa Björk och fortsätter:

– Det blev så småningom glädje av det hela men den initiala känslan var en djup, bottenlös sorg.

Decennier efter att de kom till Sverige upptäckte Caroline Hall och Madeleine In-hwa Björk att dokumenten om deras ursprung var falska. Foto: Alexander Mahmoud

Varken Madeleine In-hwa Björk eller Caroline Halls berättelser är ovanliga. Tvärtom liknar de på många sätt andra adopterades. Några centrala uppgifter – som att en förälder råkat ut för en bilolycka eller att föräldrarna var så fattiga att de inte kunde ta hand om bebisen – återkommer i många av akterna som följer med barnen. I fall efter fall har uppgifterna visat sig vara felaktiga.

Det är inget unikt för barnen som har adopterats till just Sverige.

Nyligen presenterade en regeringskommission i Nederländerna en rapport som visade att barn stulits från sina biologiska föräldrar. Landet har nu beslutat att frysa alla adoptioner från utlandet.

I Schweiz pågår en statlig utredning som ska granska oegentligheter kring barn som adopterades från Sri Lanka under 1970-, 1980- och 1990-talet, efter uppgifter om att barn har stulits.

I Chile har en parlamentarisk utredning visat att föräldrar har tvingats lämna sina barn för adoption under hot och hur nyfödda dödförklarats på sjukhuset – för att sedan adopteras till USA och Europa. Just nu pågår en brottsutredning som inbegriper tusentals chilenska adoptionsärenden, över 640 av dem berör barn som adopterats till Sverige och deras biologiska föräldrar.

I rapporten finns uppgifter om stora brister i barnens adoptionsakter

Uppgifterna om oegentligheter kopplade till adoption är inte nya för Sverige. Hos departement och myndigheter finns brev och rapporter med allvarliga anklagelser, visar DN:s granskning.

Men här har ingen regering under de senaste sex decennierna gått till botten med uppgifterna.

Antalet adoptioner är i dag färre än på 1970- och 1980-talet, då långt fler än tusen barn per år kom hit. På senare år har det handlat om ungefär 350–500 utländska barn.

I början av året presenterade Statskontoret sin utredning på regeringens uppdrag om hur svenska adoptioner ska organiseras. I rapporten finns uppgifter om stora brister i barnens adoptionsakter. Det saknas dokumentation om hur ursprungsländerna har sökt efter barnens föräldrar. Något som strider mot Haagkonventionen.

Statskontorets slutsats: Mycket kan bli bättre.

Men adoptionerna fortsätter.

”Jag förstod att min mamma inte frivilligt lämnat mig”, säger Madeleine In-hwa Björk Foto: Alexander Mahmoud

Kusinernas adoptioner förmedlades av föreningen Adoptionscentrum och klubbades i svenska tingsrätter. Vad gjordes för att säkerställa att underlagen stämde?

I Madeleine In-hwa Björks storebrors fall var bristerna uppenbara. Han skulle enligt sina papper ha varit fyra år gammal. Efter en hand- och tandröntgen visade det sig att han var två. Det förklarade varför han var så mycket tröttare än de andra barnen på förskolan.

Även Caroline Halls storebrors adoption väcker tvivel, då hans berättelse följer samma mall som hennes, men han är inte intresserad av att söka sina rötter.

Tre av fyra kusiner har anlänt på uppenbart felaktiga grunder. Är det en slump? Vad har hänt med de närmare 60.000 svenskar som har kommit hit via internationell adoption?

Madeleine Björk har sin syn på saken klar.

– Adoption är ett sätt för barnlösa par att få barn och ett sätt för föräldralösa barn att få föräldrar och allt är mjukt och mysigt. Men vad händer om vi tar bort all kärlek och all tacksamhet, all sorg och all glädje?

Då menar Madeleine Björk att ett faktum återstår: att barn flyttar från den ena sidan jorden till den andra, och pengarna går i motsatt riktning.

– Barn och pengar korsar varandra. Det är pengar i utbyte mot någonting.

