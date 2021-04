”Kusten är full” – väktare ska hålla ordning i skånska naturområden

Lynn Stråhed bokade grillen i Skrylle naturreservat redan i början av mars – hela sju veckor innan släkten nu samlats för att fira sonen Lennons sjuårsdag. Familjen har alltid varit intresserad av friluftsliv men har under det senaste året fått vänja sig vid att dela utrymmet med många fler än tidigare.

– Nu är det folk överallt. Det kan vara irriterande när det plötsligt är fullt vid våra guldkorn. Men det är bra att folk kommer ut i naturen, det är ett kärt problem, säger Lynn Stråhed.

Att pandemin fått fler skåningar att ta sig ut i naturen kan Helen Ekberg intyga. Hon jobbar på Friluftsfrämjandet och har hand om bokningar av grillplatserna i Skrylle.

– Telefonen ringer i ett. I stället för att ha kalas hemma har man det här ute, säger hon.

Bild 1 av 3 Femåriga Teodora Zorbic grillar i bokskogen med mamma Bojana Zorbic, morfar Dejan Zorbic och mormor Marina Zorbic. De har alltid tyckt om att ge sig ut i naturen, men sedan pandemins utbrott har det blivit nästan varje helg. Foto: Anders Hansson Bild 2 av 3 Köerna till grillplatserna i Skrylle naturreservat är långa och vissa av dem är redan bokade för juni. Lynn Stråhed grillar korv till släkten som firar hennes son Lennons sjuårsdag. Grillen bokade hon redan i början av mars. Foto: Anders Hansson Bild 3 av 3 Det gäller att planera sin grillning i god tid. Helen Ekberg på Friluftsfrämjandet fyller i bokningar av grillplatserna i Skrylle naturreservat i en pärm - under helgerna är grillarna är bokade flera veckor eller månader framåt, som längst in i juni. Foto: Anders Hansson Bildspel

Nu byggs fler grillar i Skrylle och väktare finns på plats vid parkeringen under helgerna. Helen Ekberg tycker att de flesta sköter sig bra vid sitt besök men sena fester med hög musik har blivit ett återkommande inslag – ett helt nytt fenomen i naturreservatet. Och det kära problemet med trängsel kan bli mindre kärt om naturen slits och djurlivet störs.

Så har det blivit ute på Falsterbohalvöns sydspets. Där slingrar sig Måkläppen ut i Öresund, en sandrevel där gråsäl och knubbsäl trivs tillsammans med häckande fåglar. Under många år har skåningarna besökt naturreservatet under de tre vintermånader som det håller öppet för allmänheten. Men under pandemin har antalet besökare ökat lavinartat och nu är frågan om den yttersta delen kommer att behöva stängas av inför nästa vinter.

– Det har blivit otroligt välbesökt. Tanken är att man ska promenera där i lugnt takt utan att störa sälarna, men förra året var det folk som hade löparträning och någon körde ut en kaffevagn och sålde kaffe. Just nu funderar vi över hur vi kan lösa situationen, säger Jenny Hall på länsstyrelsen i Skåne, och berättar att det vid några tillfällen i fjol var besökare som försökte klappa sälarna.

Tio mil norr om Måkläppen breder 16 kvadratkilometer ädellövskog ut sig över dramatiska klippor och dalar i Söderåsens nationalpark. Parken lockar även ett vanligt år besökare från hela Sverige, såväl som Danmark och Tyskland. Men aldrig tidigare har personalen upplevt ett sådant tryck som under pandemisommaren 2020. Vissa dagar rådde ett fullständigt parkeringskaos vid Skäralid där parkens Naturrum ligger.

– Det var dagar då vi hade över tusen bilar som körde in på vår parkering med plats för 170 bilar. Många fick vända. Vi hade bilar som stod parkerade längs med vägarna och polisen fick komma vid några tillfällen. Vissa parkerade på privata småvägar och det blev bekymmer för räddningstjänstens framkomst, säger nationalparkschef Jesper Witzell.

Till sommaren ska parkeringen utökas med 200 platser men Witzell menar att det inte räcker.

– Vi försöker leda om besökare till andra, mindre kända mål i närheten när det är fullt vid Skärlid, säger han.

Utsikt från strandkanten i Åhus ner mot Kivik och Stenshuvud. Foto: Daniel Nilsson

En annan av Skånes tre nationalparker, Stenshuvud utanför Kivik på Österlen, kommer inte att utöka antalet parkeringsplatser trots att förra årets bilträngsel vid några tillfällen ledde till slagsmål och hot. Det går helt enkelt inte att få in fler besökare, säger nationalparkschefen Fredrik Ståhlberg som beskriver förra sommaren som ”rätt kämpig” även om han främst är tacksam över det ökande naturintresset. Parken fick sätta in väktare efter att personal hotats. De blir kvar även i år.

– Man slogs om parkeringsplatser och vi hade knivhot. Det är inte rimligt någonstans att vi fick vi släppa naturvården och ägna oss att hantera parkeringsläget, säger Fredrik Ståhlberg.

På vissa håll orsakade trycket slitage på naturen, allra mest längs stigarna som leder ner till havet. Där har man nu fått spärra av för att marken ska kunna återhämta sig.

– Vissa som kommer ut nu har lite andra förväntningar. Man behandlar naturen som en stadspark. Några hade barnkalas med konfettikanoner som lämnade efter sig tusentals färgglada bitar. Det plockades fridlysta orkidéer och vissa lämnade skräp och for vidare, säger Fredrik Ståhlberg.

Torup i bokskogen ligger bara en kort biltur från Malmö och dagar med fint väder är parkeringen ofta överfull. Nu har en extra parkeringsplats öppnats för att avlasta. Foto: Anders Hansson

Även om många svenskar möjligen kommer att börja resa utomlands igen när pandemin är över tror nationalparkscheferna som DN talat med att en hel del av dem som nu upptäckt naturområdena kommer att återvända. Kanske är det höga trycket det nya normala.

– Som svensk känns det konstigt att boka ett besök i skogen men det kanske blir så att man måste boka en plats för sin bil, säger Fredrik Ståhlberg.

Han hoppas att fler ska bli bättre på att söka sig till mindre välbesökta platser. Helst inåt landet.

– Kusten är full överallt när det är fint väder under sommaren. Mitt råd är att tänka att de fem första områdena du kommer på har andra också kommit på, så välj bort dem och fundera vidare, säger han.

Här hittar du fler texter från DN:s nya redaktion i Skåne