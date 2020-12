Kvarts miljard misstänks ha tvättats på växlingskontor

Ett stenkast från Mariatorget på Södermalm ligger en oansenlig, liten kontorslokal med en blå markis märkt ”World Exchange”. In och ut ur den här lokalen passerade under flera månader mängder av kriminella. Det kunde Stockholmspolisens aktionsgrupp mot grov organiserad brottslighet konstatera under spaningar i våras efter tips om systematisk pengatvätt.

– Det har i åratal varit känt att många av Stockholms ekobrottslingar, narkotikahandlare och andra kommit hit med sina pengar, säger en av DN:s källor.

Spaningarna bekräftade misstankarna och nu sitter växlingskontorets grundare häktad, anklagad för både grovt penningtvättsbrott och grovt narkotikabrott. Utredning pågår även mot andra personer i Stockholmsområdet och Skåne, däribland en annan bolagsföreträdare. Enligt åklagarmyndigheten har inte mindre än 250 miljoner kronor tvättats vita mellan januari 2019 och juni 2020.

”Syftet med kontanttransaktionerna som genomförts i bolagets verksamhet har varit att dölja att aktuella pengar härrör från brott”, skriver kammaråklagare Arne Fors i en framställan till Stockholms tingsrätt.

Foto: Jonas Lindkvist

Den häktade företagaren, en man i 50-årsåldern i södra Stockholm, hävdar att han bara har utfört de tjänster som Finansinspektionen gett honom tillstånd till: valutahandel, pengaförmedling och fakturabetalning.

– Min klient förnekar de brott han anklagas för, säger mannens advokat Thomas Olsson.

I ekonomiska termer är penningtvättsutredningen unik. Enligt misstankarna ska brottsvinster om drygt 650.000 kronor dagligen, eller 100.000 kronor varje timme, ha strömmat över företagets konton – i hela 17 månader. Men åklagarna hävdar alltså att växlingskontorets grundare inte bara har tvättat andras brottsvinster – han ska även ha hjälp till i omfattande narkotikaaffärer.

– Vi menar att hans verksamhet har varit ägnat att främja narkotikahandel, säger kammaråklagare Ulrika Lindsö utan att vilja avslöja några detaljer.

Stockholms tingsrätt har, i sitt häktningsbeslut, bedömt att den bevisning som lagts fram når upp till kravet för sannolika skäl – både när det gäller grov penningtvätt och grovt narkotikabrott. Men det är först under våren 2021 som ett åtal väntas och den slutliga prövningen mot företagaren och de misstänkta medhjälparna kan ske. Finansinspektionen har dock redan dragit in tillståndet för World Exchange och sedan flera månader sitter en handskriven lapp på kontorets dörr som meddelar att verksamheten är stängd.

– Det är en tidsfråga innan lokalen är tömd, säger en medlem bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.

World Exchange öppnade 2011 efter godkännande av Finansinspektionen. Kunderna strömmade till och omsättningen steg snabbt, från cirka 50 miljoner kronor det första året till 230 miljoner kronor fem år senare. Mellan 2011 och sommaren 2020 har över 1,5 miljarder kronor passerat kontoret, varav bolaget behållit mellan en och ett par procent i provisionsavgifter.

På ytan har allt sett bra ut: bolagets årsredovisningar har godkänts av den internationella revisionsbyrån BDO utan anmärkning och regelbundna rapporter har lämnats till Finansinspektionen. Samtidigt har varningsklockor ringt på andra håll. Skatteverket upptäckte 2015 att grundaren hade fått in miljonbelopp i oredovisade intäkter på sitt privata konto, vilket ledde till upptaxering och straffavgift. Under de kommande åren dök mannen och hans företag också regelbundet upp i olika brottsutredningar. Vid ett tillfälle hade han träffat en ökänd gängledare, andra gånger hade bolag plundrats och tillgångarna plockats ut kontant via World Exchange.

2017 drogs en utredning igång inom Stockholms regionala underrättelsecentrum, RUC, vars uppgift är att samordna myndigheternas arbete mot organiserad brottslighet i huvudstadsområdet.

– RUC föreslog så småningom att en förundersökning om näringspenningtvätt skulle inledas. Men tyvärr fick man inget gehör och World Exchange kunde fortsätta hålla öppet, berättar en av DN:s källor.

Den som sa nej var chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten, EBM.

– Jag gjorde bedömningen att detta inte låg inom vårt mandat, förklarar han.

Knäckfrågan var vilken typ av kriminalitet som kunde antas ha genererat de misstänkta brottsvinsterna. RUC hade sett tecken på ekonomisk brottslighet, men Jan Tibbling var inte lika säker.

– Därmed uppstod frågan vilken myndighet som egentligen skulle ta i det här. Jag kan naturligtvis förstå att man tycker att någon borde ha agerat, men för EBM:s del gäller att vi faktiskt måste hålla oss till den instruktion som säger att vi utreder ekobrott.

Varför bollen inte gick vidare till åklagarmyndigheten kan Jan Tibbling inte svara på. Men enligt hans uppfattning bär inte rättsväsendet hela ansvaret för att den misstänkta penningtvätten kunnat pågå så länge.

– Det är också viktigt att Finansinspektionen sköter sin tillsyn.

Även polisens aktionsgrupp, som alltså till slut inledde spaningar, tycker sig se bristande regelverk och kontroll.

– Lite förenklat kan vem som helst öppna ett växlingskontor i morgon, det enda som krävs är i princip att man är ostraffad. Och i mina ögon framstår Finansinspektionens tillsyn som tandlös, säger spanings- och utredningsledare Björn Fager.

Finansinspektionen bekräftar delvis bilden.

– Det stämmer att det inte behövs så mycket för att bli en registrerad betaltjänstleverantör om du hanterar högst tre miljoner euro i månaden, vilket ytterst beror på EU-direktiv. Sedan har vi väldigt många institut under vår tillsyn, ungefär tvåtusen, samtidigt som bara mellan 15 och 20 personer arbetar med detta, säger Åsa Thalén, chef för Finansinspektionens avdelning för operativa risker.

Hon ser dock ingen anledning till självkritik, varken i fallet med World Exchange eller i arbetet mot penningtvätt som helhet.

– Vi har avregistrerat det här bolaget efter att företrädarna häktats. Och generellt jobbar vi riskbaserat utifrån omvärldsanalys, samarbete med polisen och inrapporterad data, men det är inte alltid så enkelt att upptäcka hur kriminella har agerat, säger Åsa Thalén.

Väldigt stora brottsvinster misstänks under lång tid ha passerat växlingskontorets disk. Är det rimligt att det saknas en övre gräns för hur mycket kontanter en enskild kund kan hantera via ett växlingskontor?

– Det kan jag inte uttala mig om. Det ligger på lagstiftaren, som i sin tur måste följa EU-direktiv. Men grunden för penningtvättslagen är ju att du som kund måste lämna en förklaring till varför du har kontanter och att betalningsinstitutet är skyldigt att kontrollera detta.

Kan oseriösa betalningsinstitut verkligen förväntas granska kriminella?

– Det är nog naivt att tro att man ska få bort all kriminell verksamhet. Vi måste samarbeta nationellt, men även globalt.