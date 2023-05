Kvinna stoppade in fiskkött i brevinkast och uppmanade expojkvän till självmord – döms till fängelse

Logga in

Konflikten mellan kvinnan, som är i 30-årsåldern, och hennes dåvarande pojkvän inleddes då han berättade att han betalat för en sexuell tjänst tolv år tidigare. Även om sexköpet ska ha skett innan mannen och kvinnan inledde sin relation tog hon det hårt. Förhållandet blev därefter, enligt domen, allt mer konfliktfyllt och avslutades under våren 2022.

De följande månaderna började kvinnan på flera sätt trakassera och ofreda sitt ex, vilket Göteborgsposten var först med att rapportera.

Kvinnan hällde fiskkött och vatten genom sin tidigare partners brevinkast. Hon ristade in ”våldtäktsman”, ”torsk” och ”kvinnomisshandlare” med nycklar på hans lägenhetsdörr och fyllde i inristningarna med pennor. Och vid ett tillfälle satte hon igång en automatisk telefonuppringare som under 12 timmar ringde expojkvännens telefon över 400 gånger.

Geggan är fiskkött som hällts in genom brevinkastet. Foto: Förundersökningsprotokoll

Dessutom försökte hon ett tillfälle förra sommaren pressa en död tamråtta genom mannens brevinkast. Kvinnan hade flera tamråttor som husdjur under tiden hon och den trakasserade mannen var ett par. När mannens favoritråtta dog diskuterade paret huruvida de skulle kremera den eller behålla kraniet som prydnad. Men så blev det alltså inte.

När kvinnan utan framgång försökt pressa djuret, vars kvarlevor hon förvarat i sin frys, genom brevinkastet virade hon i stället in det i en av expojkvännens tröjor som hon också hade tänkt lämna igen, och lämnade byltet i soprummet. I ett av de efterföljande sms:en till mannen skrev hon:

”Sry skulle tinat upp honom ordentligt och pressat honom genom brevlådan.”

Kvinnan ristade och skrev upprepade gånger ”våldtäktsman” och ”torsk” på mannens lägenhetsdörr. Foto: Förundersökningsprotokoll

Kvinnan hävdar i förhör att hennes motiv med att skriva på mannens dörr och att sprida uppgifter om honom i sociala medier varit att varna andra kvinnor för honom.

Kvinnan ska också ha sagt att hon ”ska göra värre saker än att rista in på din dörr” samt att ”nu när polisen är inblandad vill jag ha bang for the buck”.

– Det jag menar med ”bang for the buck” det är att får jag fängelse för att jag har ristat i dörren så ska jag se till så han blir utfryst från alla rum som jag inte tycker att han skall befinna sig i, säger hon i ett polisförhör.

Kvinnan har vid flera tillfällen uppmanat mannen att ta livet av sig genom att skicka meddelanden med bilder på snaror och videor som visar hur man knyter en strypsnara, samt skrivit saker som ”radera dig” och ”häng dig” i meddelanden.

I slutet av förra sommaren fick hon kontaktförbud gentemot mannen, men det har hon brutit mot ett stort antal gånger. Kvinnan döms nu till fängelse i ett år för två fall av skadegörelse samt olaga förföljelse. I det senare ingår flera delbrott, däribland ofredande, grovt förtal, olaga hot, överträdelse av kontaktförbud samt flera fall av uppmaning till självmord.

Olaga förföljelse är ett brott där straffpåföljderna kan variera stort, men Göteborgs tingsrätt konstaterade i det här fallet att det rörde sig om flera och grova brott.

Incidenten med tamråttan ansågs däremot inte räknas som ofredande. Kvinnan menar att hon begått handlingen i tron att expojkvännen ville ha tillbaka sin favoritråtta, och att det inte var menat som en kränkning eller gjort av illvilja, samt att hon blivit mycket upprörd då han inte hämtat råttan i soprummet utan låtit den ligga kvar bland soporna.

En rättspsykiatrisk undersökning av kvinnan visar att hon inte lidit av allvarliga psykiska störningar när hon begått handlingarna.

