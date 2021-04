Läkaren från Märsta dog av covid – räddade slavar från IS: ”Att hon är borta är en humanitär katastrof”

Kvinnor och barn sprang mot henne när hon kom i röd sjal mellan flyktinglägrens vita tält. De, som varit med om ofattbart våld, log varmt mot sin ”doktora”. Nemam Ghafouri, läkaren från Märsta, gav slocknade människor tillbaka livslusten.

Nu är hon själv borta. I torsdags avled Nemam Ghafouri i covid-19 på Danderyds sjukhus, 52 år gammal.

Hon insjuknade mitt i sitt arbete med att befria och återförena mammor och barn som hållits som slavar av terrorgruppen IS. För en dryg vecka sedan fördes hon med ambulansflyg från Irak till Sverige, men hennes liv gick inte att rädda.

”Ondskan ska inte få energi och liv. Istället ska man försöka göra så många goda gärningar att ondskan isoleras och inte får plats”, sa den svenska läkaren Nemam Ghafouri. Här fotograferad i ett flyktingläger i Irak, nära gränsen till Syrien. Foto: Lotta Härdelin

– Att hon är borta är en humanitär katastrof. Stora ord – men så är det, säger hennes syster Nazdar Ghafouri.

Nemam Ghafouri blev en lätt igenkännlig hjälte i gränstrakterna mellan Irak och Syrien. Hon byggde upp en egen hjälporganisation, Joint Help for Kurdistan, som gav sjukvård, skola, tält och mat till människor som förlorat allt.

Det var inget hon hade planerat.

Sommaren 2014 var Nemam Ghafouri 45 år, en läkare med rutin både från svenska sjukhus och från att jobba med utsatta utomlands. Tillsammans med andra kurdsvenska läkare reste hon till norra Irak för att hjälpa barn som flytt kriget.

Det var en blodig tid. Terrorsekten IS inledde ett folkmord mot yazidier. Tusentals män dödades. Kvinnor och barn tillfångatogs och såldes som slavar. IS tvingade barn att konvertera till islam och hjärntvättade dem så att de glömde sitt språk och sitt ursprung. Unga pojkar fördes till det dåvarande IS-fästet Raqqa för att tränas till att bli IS-terrorister och genomföra attacker mot sina egna.

Nemam Ghafouri vid ratten till sin Landcruiser i norra Irak våren 2019. På ett av hennes många armband fanns texten: ”Well-behaved women rarely make history”. ”Välartade kvinnor går sällan till historien”, ungefär. Foto: Lotta Härdelin

Nemam Ghafouri hade bara tänkt stanna i Kurdistan i några veckor. När hon mötte yazidier, kristna och andra minoriteter som drivits på flykt av IS, blev hon kvar. Månad efter månad, år efter år.

Hon lärde sig att avväpna lokala maktgubbar i Irak och Syrien – smickra deras egon! – och att lirka sig fram genom absurd byråkrati. Hon charmade beväpnade gränsvakter, tog sig in i rum där det egentligen inte gick att ta sig in. Hon planerade och genomförde snillrika räddningsaktioner, som ibland innebar att yazidiska kvinnor gick in i läger bland IS-anhängare, utklädda som sina forna förtryckare i heltäckande svarta slöjor.

Hon gick på nitar, som när hon trotsade starka hedersnormer i ett flyktingläger genom att offentligt nämna namnet på en flicka som blivit hedersmördad. En mobb av män kastade stenar mot henne och hennes läkarkollega, och de tvingades fly.

Ibland reste hon hem till Sverige för att jobba på vårdcentraler och tjäna pengar i några veckor. Så fick hon råd att fortsätta jobba gratis med de yazidiska folkmordsöverlevarna.

I fönstren hemma i Märsta ställde hon kaktusar. De taggiga växterna överlevde när hon var borta.

Med sin röda sjal, sin envishet och sitt outtröttliga arbete för yazidiska kvinnor och barn blev Nemam Ghafouri känd i gränstrakterna mellan Syrien och Irak. Foto: Lotta Härdelin

Som tjugoåring, år 1989, kom Nemam Ghafouri som flykting till Sverige, tillsammans med föräldrar och syskon. Familjen var kurder som flytt Saddam Husseins skräckvälde i Irak. Nemam Ghafouri lärde sig svenska, läste in gymnasiet på komvux och utbildade sig till läkare.

Nemam Ghafouri ville själv välja sin identitet. För några år sen valde hon att sluta att kalla sig kurd.

– Jag är svensk. Bara så: svensk. Min första identitet och pass som jag fick i mitt liv – det var ett svenskt pass och en svensk identitet. Innan dess hade jag ingenting. Jag var en papperslös människa som hela tiden hotades att bli fängslad eller dödad, sa hon.

Kärleken till Sverige var inte villkorslös. Nemam Ghafouri var rasande på Sveriges passiva hållning mot IS-terrorister. Runt trehundra svenskar anslöt sig till IS och andra terrorgrupper i Irak och Syrien. Många av dem reste i samma veva som Nemam Ghafouri mötte terrorsektens offer i Kurdistan.

– IS-svenskarna som har återvänt är medskyldiga till folkmord. Att de går omkring helt fria på gatorna i Sverige är stötande, sa hon.

Nemam Ghafouri hatade IS och alla som gjort det möjligt för terrorgruppen att växa. Hon underströk samtidigt att barnen till terroristerna var oskyldiga till föräldrarnas brott.

När DN våren 2019 reste in bland IS-anhängare i det ökända al-Hol-lägret i Syrien tillsammans Nemam Ghafouri, träffade vi sju utmärglade föräldralösa syskon som pratade göteborgska. Deras föräldrar var IS-terroristerna Michael Skråmo och Amanda Gonzalez, som båda dött i kriget.

Nemam Ghafouri var lika varm med de sju syskonen som hon var med alla barn. Hon konstaterade att de var svårt undernärda. Värst var det med minstingen, en ettårig pojke.

– Oj oj. Hans huvud är så tungt jämfört med kroppen. Han är för svag för att sitta upp, sa hon.

Några veckor senare hade de föräldralösa syskonen flugits hem till Sverige, och fosterhemplacerats. Kvar i al-Hol fanns – och finns fortfarande – många andra svenska barn och deras IS-mammor.

Nemam Ghafouri ansåg att barn till IS-terrorister bör tvångsomhändertas av det svenska samhället, och skiljas från föräldrarna.

– Mödrarna här tror att kalifatet ska komma tillbaka. De tror att det de gjorde var rätt, att de hade rätt att ta yazidier som slavar, sa hon

Nemam Ghafouri rycktes bort mitt i sin livsgärning. För bara några veckor sedan publicerade Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén ett reportage om Nemam Ghafouris senaste djärva räddningsaktion, där yazidiska barn återförenades med sina mammor. Även New York Times rapporterade om insatsen, och lyfte fram den svenska läkarens nyckelroll.

Atke Murad, som själv varit tillfångatagen av IS, visar 2019 Nemam Ghafouri bilder i mobilen på släktingar som fortfarande var fast i IS grepp. Foto: Lotta Härdelin

– Det var där hon smittades, tror vi, på det safe house där kvinnorna och barnen var, säger hennes syster.

Nemam Ghafouri slog först bort sina symptom. Till slut gick hon med på att låta sig transporteras till Sverige. Hon hann ta avsked av sin mamma och sina syskon.

Nazdar Ghafouri ska försöka se till att systerns arbete i Syrien och Irak fortsätter.

– Men det finns ingen som hon. Som går från tält till tält för att hitta de svagaste – och som samtidigt ser dessa svaga som jämlikar. De var inte offer, utan individer. ”Vad vill du göra?” frågade Nemam, berättar Nazdar Ghafouri.

Den svenska läkaren lärde sig navigera byråkratin i både Irak och Syrien, och lyckades ofta trolla med knäna för att hjälpa de yazidiska kvinnor och barn som var hennes fokus. Foto: Lotta Härdelin

Det hände att Nemam Ghafouri kopplade av med handarbete. Hon tillverkade själv de armband som rasslade kring hennes starka handleder. På ett av dem fanns ett ingraverat budskap i snirklig stil.

”She believed she could”, stod det, ”so she did”.