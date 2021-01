Läkarna oroade: Räcker iva nu när barnen kommer?

Detta är MIS-C

● MIS-C står för Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Adolescents with covid-19.

● Barnen som insjuknar har ofta haft en väldigt lindrig upplevelse av covid-19. MIS-C tillstöter cirka 3-6 veckor efter infektionen.

● Tänkbara tecken på MIS-C är mer än tre dagars hög feber, allmänpåverkan, magont, diarré och/eller kräkningar, hudutslag, rodnad i ögonvitorna, huvudvärk