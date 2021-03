Läkarorganisation: Inget samband mellan vaccin och blodproppar

The International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH, rekommenderar fortsatt vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Organisationen skriver att blodproppar är vanliga bland allmänheten och att det inte finns någon direkt koppling mellan det lilla antalet rapporterade trombotiska händelser och det stora antalet utförda vaccinationer. Väl genomförda kliniska studiet av de vacciner som har godkänts visar inte heller någon ökad risk för blodproppar.

”Baserat på alla tillgängliga data anser ISTH att fördelarna med covid-19-vaccin väger tyngre än eventuella komplikationer även för personer som tidigare drabbats av blodproppar och för dem som tar blodförtunnande läkemedel”, skriver organisationen.

Tidigare i veckan meddelade nio länder i Europa, däribland Danmark, Norge och Island, och Thailand att de helt eller delvis pausar Astra Zenecas vaccin efter att 22 personer drabbats av blodpropp. Enligt Søren Brostrøm, chef för danska Sundhedsstyrelsen, var det inte ett enkelt beslut att fatta när Danmark befinner sig i en så omfattande och viktig vaccinationskampanj.

”Men just eftersom vi vaccinerar så många måste vi reagera i rättan tid när det kan finnas möjliga allvarliga biverkningar. Vi måste få klarhet innan vi kan fortsätta att använda Astra Zenecas vaccin”, skrev han i en kommentar.

Svenska Läkemedelsverket bedömer inte att Astra Zeneca-vaccinet behöver stoppas i Sverige och menar att vaccinet fortfarande kan ses som säkert. Inte heller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ser någon förhöjd risk för blodpropp av vaccinet.

– Vi bedömer att nytta-risk-balansen för Astra Zenecas vaccin är fortsatt klart positiv, säger Veronica Arthurson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Inte heller Världshälsoorganisationen (WHO) anser att det finns någon anledning att pausa Astra Zenecas vaccin.

– Vi bör fortsätta använda vaccinet från Astra Zeneca. Det finns inga indikationer på att man inte ska använda det, säger WHO:s talesperson Margaret Harris