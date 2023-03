Lämnar in polisbrickan och satsar på civil karriär: ”Jag vill göra skillnad på riktigt”

Det går inte att peka ut en enskild händelse i Christoffer Bohmans poliskarriär som avgörande för att han blev en av de drygt 300 poliser som kommer att säga upp sig i år.

Kanske började tanken på att det allt svårare uppdraget kändes övermäktigt redan när 15-åriga Robin Sinisalo sköts till döds i Akalla i februari 2016. Christoffer Bohman mer eller mindre lovade sig själv och Robins mamma att han skulle lösa fallet.

Han lyckades inte. Ett barn mördades, mitt på blanka eftermiddagen i ett tätbebyggt bostadsområde, precis utanför porten till sitt hem. Det fanns gott om vittnen. Men Christoffer Boman och svensk polis lyckades inte lösa det. Det har etsat sig fast.

– Jag kände ett personligt ansvar, det kröp nära. Jag är själv förälder, säger han.

Då var han han var ganska ny som polis på Järva. Innan hade han arbetat civilklädd i Stockholmspolisens krogkommission. I princip tillbringade han sju år på Stureplan – i en krogvärld där mc-gäng och kriminella nätverk styrde drog- och vapenhandeln. Hierarkier var tydliga och det fanns ett slags spelregler.

På Järva mötte han någonting helt annat, en väsensskild kriminalitet. Då, 2015, hade de första gängrelaterade morden i den nätverkskonflikt som skulle komma att skörda tiotals unga människors liv, precis begåtts.

– Det tog ett tag innan vi förstod logiken. Vi hade levt med en en grov organiserad brottslighet där det betraktades som en mycket kraftig markering att skjuta någon i knät. Här möttes vi av unga människor som mördade varandra, rakt av.

– I början tänkte vi att det måste ligga någonting stort bakom, säkert 100 kilo knark, massa vapen. Men det var oftast bara skitgrejer och personliga konflikter.

Efter mordet på en pizzeria i Rinkeby i januari 2018 mötte Christoffer Bohman, då biträdande lokalpolischef i Rinkeby, oroliga och upprörda medborgare. ”Vi måste bygga relationer, skapa mjuka värden. Men det är en brutalt svår balansgång när våldet flåsar oss i nacken”, säger han. Foto: Alexander Mahmoud

De unga männen framstod som totalt likgiltiga, helt utan empati. Hur hade de hamnat de där? Hur gick det till när det svenska välfärdssamhället, som har ett tätt skyddsnät, lät unga människor bli kallblodiga mördare redan som tonåringar? Christoffer Bohman, som beskriver sig själv som humanist, uppvuxen i en omgivning där värnandet om den lilla människan alltid stått i centrum, slutade aldrig ställa sig de frågorna.

De gängse svaren, som handlar om socioekonomisk utsatthet, bristande skolgång, en socialtjänst som går på knä och en underbemannad poliskår som delvis känt sig desorienterad sedan den stora omorganisationen 2015, skriver Christoffer Bohman under på.

Men det finns också andra mindre detaljer som var och en för sig innehåller spår av förklaringar.

– Jag har mött många barn på Järva och sagt: Hej, vad gör du? De svarar: ”äter frukost”. Äter frukost? Det där är ju Fanta och Snickers, det är ingen frukost, säger jag. De förstår inte vad jag menar. Och jag vet att de mest sannolika är att de gick och lade sig tidigast vid midnatt och att i det fall det finns en pappa närvarande i familjen är det inte omöjligt att han slår dem. Jag vet också att de knappt har ett språk.

– Redan här förstår man att det är på väg åt fel håll. Och det är inte barnens fel. Många av deras föräldrar är inte kapabla, de vet inte bättre och gör förmodligen så gott de kan, säger Christoffer Bohman och tillägger att det förstås inte gäller alla föräldrar.

”Alla vill stoppa nyrekryteringen. Polisen får stå till svars. Hur ofta sitter Socialstyrelsen i tv och får frågor om vilka metoder de anser att socialtjänsten ska använda för att vi ska lyckas”, frågar sig Christoffer Bohman. Foto: Magnus Hallgren

Majoriteten av familjerna i de utanförskapsområden han nu lärt känna från insidan är välfungerande – men många är det inte. Den svenska offentliga sektorn har enligt honom misslyckats med att ge de föräldrar rätt verktyg.

– De här killarna är ute efter samma sak som de flesta människor. De vill ha ekonomisk trygghet, social status och vänner. Men de väljer en annan väg för att ta sig dit än utbildning och yrkesliv. De ser inte att det är något för dem. Då blir den den äldre killen som bjuder på pizza, kör Audi och då och då sticker till en en röding (läs femhundrasedel) den viktigaste personen i deras liv, säger Christoffer Bohman.

Därefter startar det han kallar en radikaliseringsprocess. Han beskriver det som att de unga killarna blir hjärntvättade. I den mån de hade någon förankring i samhället sopas den undan. I den samhällsfrånvända värld de kliver in i finns det inte plats för att visa några normala känslor. De vet litet eller inget om hur samhället fungerar, de isolerar sig i en tillvaro som präglas av droger, pengar, våld och rädsla.

Christoffer Boman tar upp en annan detalj:

– När jag kom till Sollentuna och började jobba mot nätverken på Malmvägen och i Märsta tog vi ofta stora summor pengar i beslag. Det gjorde vi aldrig på Järva, det var pengar in och pengar ut. De la allt på kläder, festande, hotell och en viss del på att försörja sina familjer. De verkade inte ha någon långsiktigt plan eller tanke, säger Christoffer Bohman.

Om han tror att strängare straff skulle fungera förebyggande för de här killarna?

Frågan är retorisk, Christoffer Bohman både ställer den och ger sitt svar:

– De här killarna dömer själva ut dödsstraff. Den innersta kretsen ser inte ens sig själva överleva. På vilket sätt skulle strängare straff fungera förebyggande för dem?

Christoffer Bohman har jobbat på Järva, i Sollentuna och nu senaste i Eskilstuna. ”Det ser ungefär likadant ut överallt, problemen är desamma i storstan och på landsorten”, säger han. Foto: Janerik Henriksson/TT

På Järva jobbade Christoffer Boman och hans kolleger hårt för att motverka att bli en del av den normaliseringsprocess som startar när morden blir för många.

– Vi ville inte bli poliser som rycker på axlarna och himlar med ögonen. Men det var inte lätt. Ena timmen skulle vi vara hårda mot det unga buset, nästa skulle vi bygga relationer med medborgarna med bibehållna värdegrunder och lyhördhet. Det är en brutalt svår balansgång, konstaterar Christoffer Bohman.

Han beskriver det som att det var overkligt emellanåt. De tvingades acceptera det som är oacceptabelt – att barn dödar barn och att man bara i ett av de 17 mord som inträffade på Järva mellan 2018 och 2021 nådde till åtal och fällande dom.

Med tiden fortsatte det dödliga skjutvapenvåldet att förändras. Plötsligt var det inte fiender som sköt varandra, istället började gängen ägna sig åt kontraktsmord. Att se ordet skrivet svart på vitt känns overkligt – men det är precis det det handlar om enligt Christoffer Boman. Gängen började hyra in först personer under 21 år, sedan gärna under 18 år – för att utföra morden.

I den vevan började Christoffer Bohman jobba i Sollentuna, med fokus på gängen på Malmvägen och i Märsta. Kvittot på att man där gjorde ett effektivt jobb kan ha kommit den dag det riktades ett bombhot direkt mot polisen – från Märstanätverket.

Hotet riktades mot flera av poliserna. Christoffer Bohman har aldrig pratat om det tidigare och vill heller inte gå in på några detaljer. Men det hittades en bomb. Flera av poliserna, däribland han själv, förbjöds att vara på jobbet och fick åka runt i skalskyddade bilar.

– Mina barn orkade inte öppna dörrarna på bilen, de var så tunga. Det påverkade livet så klart.

Bild 1 av 2 ”Det handlar väl om att visa att man har makt”, resonerade den då 16-årige Christoffer Bohman när en våg av våldtäkter i hans hemstad Södertälje togs upp till diskussion i skolan. Foto: Lars Epstein Bild 2 av 2 Redan som 16-åring var Christoffer Bohman engagerad i samhällsfrågor som hade med brottslighet att göra. Efter en våg av våldtäkter i Södertälje menade han att frågan borde tas upp i skolorna. Bildspel

Situationen bidrog till att Christoffer Bohman tog jobbet som utredningschef i Södermanland. Familjen köpte hus och flyttade till Eskilstuna. Där gjorde han nästa upptäckt: utanförskapsområdena och problematiken ser likadana ut även ute i landet.

Fram till dess hade han alltid sagt att det trots allt är låg risk för att utanförstående allmänhet råkar illa ut. Det fick han ompröva i augusti förra året när en ung man gled in i en lekpark i Eskilstuna och avlossade tio skott mot ett gäng killar på 80 meters avstånd. En kvinna och en femårig pojke skottskadas.

– Jag tänkte, den här killen, bara måste vi ta. Är man så filterlös måste man bara bort från gatan. Vi gjorde allt vi kunde, men vi lyckades inte hitta stödbevisning som höll. Vi vet vilken kille det är, men vi kan inte sätta dit honom... Så ser vårt rättssamhälle ut. Jag kan inte säga att jag tycker att han ska sitta inne bara för att vi tror oss veta eller tycker det.

Någonstans där och då tröttnade Christoffer Bohman och sa upp sig. Han vill försöka laga det som är trasigt istället för att släcka bränder. Som han ser det krävs att alla tillgängliga resurser samordnas för att minska nyrekryteringen. I dag sprids de ut på för många aktörer, anser han.

I sin nya roll som trygghetsstrateg på Skandias stiftelse Idéer för livet är Christoffer Bomans vision att försöka koordinera de krafter som finns i näringslivet, civilsamhället och den offentliga sektorn. Han vill skapa hållbara kedjor mellan skola, fritid, föreningsliv och näringsliv och att resurser sätts in så tidigt det bara går.

– Det finns de som tror att jag har tappat hoppet. Det är tvärt om. Jag har aldrig känt ett så stort hopp om att det går att förändra som jag gör nu.

”I dag kan jag stå för att jag delvis sökte mig till polisyrket för att jag sökte spänning. Men drivkraften att göra skillnad blev snabbt starkare. Att vara polis är ett djupt ansvarsfullt jobb”, säger Christoffer Bohman. Foto: Magnus Hallgren