Lång väntetid för nytt pass – så länge kan det dröja

På 15 av 18 passcentraler i Västsverige är väntetiden för ett nytt pass sju veckor eller längre. Även i Stockholm är väntan lång och varierar mellan två och sju veckor eller mer, beroende på var man befinner sig, baserat på torsdagens bokningsläge.

– Vi är medvetna om hur det ser ut. Men det är viktigt att komma ihåg att det är en ögonblicksbild som kan ändras från dag till dag. Receptionerna släpper på nya tider kontinuerligt när avbokningar kommer in, säger Linda Alén, på Polismyndigheten.

Ungefär 60 procent av alla passansökningar tas emot under perioden mars-augusti. Att det dessutom är stort sug efter resor och att många inte har förnyat sitt pass under pandemin, gör att trycket ökar ytterligare.

Störst är intresset i storstadsregionerna men också i öst är ungefär hälften av passcentralerna uppbokade i minst sju veckor framöver. I norra Sverige däremot är väntetiden i sällan längre än två veckor och på många ställen går det att få en tid samma dag, enligt Linda Alén.

– Det är stor skillnad mellan olika polisregioner. Ett tips är att söka efter bokningsbara tider på närliggande orter. Där kan väntetiden vara kortare.

Polisen har tagit emot 224 388 ansökningar om pass och nationellt id-kort under årets två första månader, jämfört med 232 228 under samma period 2019, innan pandemin. Linda Alén säger att väntetiderna generellt sett blir längre under högsäsong.

Samtidigt vittnar resebyråer om ett ökat tryck efter att de svenska restriktionerna slopats. Tuis försäljning på sommarresor trefaldigades efter beskedet, jämfört med dagen innan och Ving nådde ”all-time-high” sedan millenniumskiftet.

Också Swedavia redovisade ett väsentligt bättre resultat under det fjärde kvartalet av 2021, inte minst på grund av ökat resande i slutet av året.

”Utsikterna för inledningen av 2022 är fortsatt ovissa, men slopade restriktioner i Sverige och i många länder talar för en tilltagande återhämtning under året och särskilt inför sommaren. Vi vet att det finns ett starkt uppdämt resebehov, inte minst för att träffa släkt och vänner”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

