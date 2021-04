Längsta kötiderna i Sverige – nu ska bup bli mer tillgängligt

Enligt den senaste rapporten Psykiatrin i siffror var Västra Götalandsregionen, VGR, sämst i Sverige gällande ”Besök i öppenvård per helårsarbetande personal”. Varje heltidsanställd behandlare inom Barn- och ungdomspsykiatrin, bup, tog under 2019 bara emot en patient per arbetsdag.

Bup i Västra Götaland klarar heller inte av att tillgodose vårdgarantin, varken vad gäller första besök, fördjupade utredningar eller behandlingar.

– Det är mer för- och efterarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, men andra regioner möter två eller tre patienter. Den här låga siffran är inte okej, säger psykiatriberedningens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Samtidigt beskrivs psykisk ohälsa bland unga som ett växande problem.

I ett försök att komma tillrätta med den låga tillgängligheten har regionstyrelsen i Västra Götaland på tisdagen fattat beslut om att ge bup på Sahlgrenska i Göteborg i uppdrag att utveckla och reformera psykiatrin för barn och unga i regionen.

Ett samordningsråd bestående av verksamhetscheferna för de fem enheter som finns i Västra Götaland har också upprättats.

Uppdraget ska vara slutfört först 2024 och består av fyra delar:

● Ett centralt kontaktcenter ska upprättas för att samla inflödet av nya patienter till bup.

● En central regional enhet ska få ansvar för att alla fördjupade utredningar görs inom den tidsram som sätts av vårdgarantin.

● De olika enheterna för barn- och ungdomspsykiatri som finns i regionen ska få gemensamma processer för att frigöra tid till att möta patienter.

● Medarbetare ska ges möjlighet att delvis arbeta på distans för att underlätta rekrytering.

Gunilla Druve Jansson anser att den regionala enheten, som får namnet En väg in, är viktig för att barn och unga ska lotsas till rätt vårdgivare så att de resurser som finns används mer effektivt.

– Det underlättar för barn och unga och deras föräldrar att få kontakt med psykiatrin. Man slipper ringa runt. Tanken är att här ska man få en första bedömning. Här kan man säga att ”ditt barn behöver komma till bup”, eller ”du kanske ska testa det här först och sen kan vi se om du behöver komma till bup”, säger hon.

Bakom initiativet står det grönblå samarbetet mellan Miljöpartiet och allianspartierna. Enligt Gunilla Druve Jansson är dock samtliga partier i regionfullmäktige överens om de förslag som i dag behandlades av regionstyrelsen.

