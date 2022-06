Länsstyrelsen: Stockholm behöver bostäder för fattiga

En tidigare studie från Region Stockholm visar att 70 procent av hushållen i länet saknar möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 procent har inte råd med en ny hyresrätt och 90 procent har inte råd med ett nytt småhus.

Stockholms handelskammare har kartlagt drygt 100 000 yrkesverksamma inom samhällsviktiga yrken i länet såsom polisen och vården. 20 000 av dem har inte råd att skaffa en bostad i Stockholms stad. Även om området utökas till länet uppgår antalet utestängda till 16 000 personer.

– Det är inte bara fattiga och hemlösa som drabbas, låg- och medelinkomsttagare kan inte heller flytta in i nyproduktion, säger Henrik Weston.

Bostäder till hushåll med lägre inkomster erbjuds i merparten av Europas länder. Den sociala sektorn består ofta av statligt subventionerade bostäder, reserverade för hushåll med begränsade inkomster och förvaltade av aktörer med ett allmännyttigt syfte.

Att många får hoppa runt i andra- eller tredjehandsboende är inte värdigt Sverige som välfärdsland, anser Henrik Weston. Foto: Privat

Sett över hela Europa är det vanligt att det finns ett inkomsttak för vilka som får flytta in i en subventionerad bostad, men även medelinkomsttagare kan omfattas. Genom att välkomna både låg- och medelinkomsttagare undviks problem som stigmatisering av hela områden, menar Länsstyrelsen.

– Jag tror att de svenska politikerna förr eller senare, när ännu fler hamnar utanför bostadsmarknaden, ändrar sig om överkomliga bostäder. Det är en väl beprövad metod som finns i nästan hela Europa, säger Henrik Weston.

Länsstyrelsen anser också att kreditrestriktioner, amorteringskrav och kvar-att-leva-på-kalkyler behöver utvärderas så att även bostadsrätten kan bli en del av lösningen på bostadskrisen.

Prognoserna visar att befolkningsökning i Stockholms län blir omkring 200 000 personer fram till 2030.

Antalet färdiga nya bostäder har de senaste två åren legat kring 14 000–15 000 per år jämfört med 16 000–17 000 åren dessförinnan. Färdigställandet är nu på nivåer en bra bit under det demografiska bostadsbehovet om 20 000 bostäder per år.

Tillskottet av de nya bostäderna är, enligt Länsstyrelsen, mycket välkommet. Samtidigt har nyproduktion visat sig ha begränsad förmåga som generell lösning på bostadsbehoven. Bostadsmarknaden i Stockholms län fungerar relativt väl för hushåll med stora tillgångar eller höga och stabila inkomster. Men för låg- och medelinkomsttagare innebär nyproduktionens höga hyror och priser, kreditrestriktioner och inkomstkrav att många inte kan etablera sig på bostadsmarknaden eller byta bostad till följd av ändrade levnadsförhållanden.

Trots detta, menar Länsstyrelsen, är föreställningen att det går att bygga bort bostadsbristen stark.

– Men att bygga ännu mer löser inte situationen. Vi behöver bygga 20 000 nya bostäder per år men det finns samtidigt bara 15 000 hushåll i länet som kan efterfråga nyproduktion, säger Henrik Weston.

Sedan 2015 har mindre lägenheter stått för 60 procent av all nybyggnation. Endast 15 procent av alla bostäder i flerbostadshus har byggts som fyror eller större.

Den nya stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla nordväst om Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

Större bostäder efterfrågas nu av både hushåll och kommuner. Den främsta anledningen till att det inte byggs fler beror på marknadsförutsättningarna, bostäderna blir för dyra. Många stockholmare har inte råd med nyproducerade bostäder, parallellt har många hushåll det gott ställt. De som har råd kan se över sin bostadssituation, vilket resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på småhus och större lägenheter.

Helt klart är, konstateras i rapporten, att börsens utveckling, stigande priser, ökade räntor och inflation påverkar hushållens konsumtions­­utrymme och därmed i förlängningen bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet påverkas även av stigande materialkostnader. Mot bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att omkring 13 000 bostäder påbörjas i år, men det är inte osannolikt att det kan bli betydligt färre. För 2023 lämnas ingen prognos.

– Det har byggts väldigt mycket under senare år, en del tycker att det har byggts för mycket och det finns ett motstånd i kommunerna. I många kommuner har exploateringsgraden skruvats ner och flera kommuner har inte längre några mål för sitt bostadsbyggande. Det är nytt, säger Henrik Weston.

Årlig redovisning "Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2022" vänder sig till regeringen och riksdagen och aktörer såsom kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för länets bostadsmarknad i ett bostadsförsörjningsperspektiv.

