Länsstyrelsen: Tusentals göteborgare drabbas vid extremväder

Kraftiga skyfall och ihållande regn ledde förra under veckan till stora problem i Gävleborg och på flera håll i Västsverige. Med ett varmare klimat riskerar extrema väderhändelser att bli vanligare och länsstyrelsen för Västra Götaland har tagit fram en riskhanteringsplan för Göteborg där effekterna av höga vattenstånd och skyfall utvärderas.

Vid ett beräknat högsta flöde i Göta älv, Mölndalsån och Säveån, eller beräknad högsta nivå i havet, drabbas göteborgarna av allvarliga konsekvenser. I rapporten står att ”mycket av samhällets allmänna service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar”.

Kraftigt regn orsakade för två år sedan översvämningar i Kållered utanför Göteborg. Den mängd regn som då föll utgör bara en liten del av nederbörden som Länsstyrelsen har räknat med i den nya riskhanteringsplanen. Foto: Adam Ihse/TT

Enligt Länsstyrelsens bedömning påverkas runt 3 400 boende och 1 500 arbetsplatser med 21 500 anställda direkt av en allvarlig översvämning till följd av skyfall eller extrema flöden i vattendragen i och runt Göteborg.

– Men det är bara de som befinner sig i områden där vattnet står som högst. Jag tror att antalet drabbade personer blir väldigt mycket högre än de där siffrorna, säger Håkan Alexandersson vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, som har arbetat med att ta fram riskhanteringsplanen för Göteborg.

I riskhanteringplanen räknar länsstyrelsen även med så kallade 50-, 100- och 200-årshändelser, alltså händelser som är statistiskt sannolika en gång per givet tidsintervall. Även vid de mindre allvarliga väderhändelserna kan Göteborgs drabbas hårt.

Översvämningar på vägar och annan infrastruktur kan påverka varuflöden och göra det svårt för räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att förflytta sig i kommunen.

– När det gäller påverkan på blåljusmyndigheter så har vi med vår lokalkunskap sett vilka områden som kommer att drabbas, säger Håkan Alexandersson.

Han tar som exempel ambulansstationen vid Gullbergsvass, ett område som kommer att drabbas svårt vid ett extremt vattenflöde i älven.

– Men vi har även Tingstadsmotet som kommer att ligga under vatten och om hela Tingstadsområdet står under vatten så påverkas all trafik, inklusive blåljustrafiken, säger han och fortsätter:

– Det får även konsekvenser för renhållning och hemtjänst och därför tror jag att antalet drabbade blir väldigt stort.

Siffrorna i rapporten utgår från en väldigt extrem väderhändelse, en så kallade 10 000-årshändelse, alltså ett scenario där det värsta inträffar och vattenflödena når gränsen för vad som är statistiskt sannolikt en gång på 10 000 år.

Men även vid ”vanliga” ovanliga händelser drabbas Göteborg och andra områden runt storstaden hårt.

– Jag brukar nämna 2006. Då regnade de mycket hela hösten och i december så kulminerade det och svämmade över precis över allt, i Partille, Kungsbacka och Mölndal, säger Håkan Alexandersson.

Översvämning i ett församlingshem i Partille i december 2006. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Rapportförfattarna har räknat på varje händelse separat och alltså inte tagit höjd för vad som skulle kunna hända om två extrema väderhändelser inträffar samtidigt, till exempel om vattenståndet i havet är högt samtidigt som flödet i Göta älv når extrema nivåer, eller om vattenflödena är höga samtidigt som en extrem nederbörd drabbar regionen.

– Havets påverkan är absolut störst. Tyvärr finns det inga beräkningar på en kombinationseffekt, säger Håkan Alexandersson.

Ett skyfall liknande det som drabbade Gävle förra veckan skulle få stora konsekvenser även i Göteborg.

– Det hade blivit väldigt stora översvämningar i många delar av Göteborg med stopp i trafiken och stora skador på fastigheter, säger Lisa Ekström, klimatstrateg vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Kommunhuset i Partille i samband med översvämningarna 2006. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Hon tycker att länsstyrelsens riskhanteringsplan är bra.

– Den pekar ut åtgärder som behöver göras för att vi ska ha ett samhälle som klarar av en så stor översvämning. Det är verkligen jättemånga åtgärder som behöver genomföras på ganska kort tid, säger hon.

Lisa Ekström påpekar att arbetet med att förebygga skador vid översvämningar inte bara åligger kommunen. En del av arbetet måste genomföras i samarbete med fastighetsägare och näringsidkare.

– Det är många frågor, inte minst ekonomiska och sådana som rör ansvar, som måste lösas för att vi ska få ett robust samhälle, säger hon.

I Göteborg pågår arbeten med att klimatsäkra staden, bland annat genom att höja älvstranden så att Göta älv ska kunna rymma ett större flöde utan att svämma över.

Men mycket återstår att göra.

– Vi arbetar för att säkra samhällsviktiga funktioner, säger Lisa Ekström.

Är de funktionerna säkra i dag?

– Nej det är de inte, det finns mycket kvar att göra.

