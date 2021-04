Läraren Hanna Gadban följde svenskarna som lockades till terrorgruppen IS

Eleverna har lämnat klassrummet och mellanstadieläraren Hanna Gadban fäller upp sin dator. Hon scrollar genom sina skärmdumpar från svenska IS-terroristers Facebookuppdateringar, från tiden då de skröt öppet med sin lojalitet till terrorsekten Islamiska staten.

Hanna Gadban visar glada, entusiastiska svenska jihadister. Låter pekfingret löpa över skärmen.

– Han är död, hon är kvar i Syrien, hon är hemma i Sverige och har fått ny identitet...

Hanna Gadban började följa svenska jihadister i sociala medier 2013, när terrorresorna till Syrien tog fart. Hon insåg att något oerhört höll på att ske, gav sig in i Facebookgrupper och tog skärmdumpar.

En del Facebookinlägg från den tiden innehåller avhuggna huvuden, automatvapen, avrättningar, försvarande av slaveri. Det brutala våldet skär sig mot den prydliga skolmiljön, mot klassrummets kartor och spåren av fjärdeklassarnas flit.

Veckans mål står uppskrivet på tavlan: ”Arbetsro”.

Skoldagen är slut, eleverna har lämnat klassrummet. Läraren Hanna Gadban fäller upp sin dator för att gå igenom skärmdumpar hon tog från svenska IS-anhängares Facebookkonton under åren 2013–2015, när de skröt om att tillhöra terrorsekten. Foto: Paul Hansen

En elev knackar på, han vill fråga om någon skoluppgift, Hanna Gadban svarar, eleven tackar och försvinner. Läraren återvänder till IS-världen på skärmen, scrollar vidare.

– Och så hon! Helt fruktansvärd. Ja, det är hon från Landskrona som kom tillbaka förra året. Hon som dömdes i tingsrätten nyss.

Hanna Gadban pekar på en bild av en kvinna i heltäckande niqab. Kvinnans ena pekfinger är riktat uppåt, mot himlen. I den andra handen håller hon ett automatvapen.

– Alma. Jag har följt henne från dag ett.

Egentligen har hon ett annat namn, den i dag 31-åriga kvinna som lämnade Sverige 2014 för att ansluta sig till terrorgruppen IS. När Sydsvenskan nyligen skrev om henne i reportaget ”Skånskan som valde kalifatet” kallades hon Alma, så hon får heta det i DN också.

”Hon skrev att det var underbart att bo i kalifatet. Hon försvarade att IS tog sexslavar”

I augusti 2014 lämnade Alma hemstaden Landskrona med sin då drygt tvåårige son. Hon sa till barnets pappa att hon och sonen skulle åka på semester till Turkiet. Men resan fortsatte över gränsen till Syrien, till IS-kontrollerat område. Alma gifte sig med en IS-terrorist, fick ytterligare två barn och blev kvar i Syrien till 2020. De sista åren satt hon och barnen i kurdiskt fångläger.

Under förhandlingen i Lunds tingsrätt påstod Alma att hon inte visste så mycket om IS när hon reste. Alma sa att hon i själva verket varit ett offer för terrorgruppen.

Från Stockholm skakade Hanna Gadban på huvudet när hon läste om Almas försök att framställa sig som ett fåkunnigt offer. Hanna mindes Facebookuppdateringarna från Almas konto både från tiden innan hon reste, när hon rörde sig i radikala skånska kretsar, och från IS så kallade kalifat.

– Hon la upp bilder på sin son med vapen, och skrev: ”Mitt blivande lejon”. Hon skrev att det var underbart att bo i kalifatet. Hon försvarade att IS tog sexslavar.

Bloggen Ghuraba Nyheter skrevs från Syrien av den nu döde Michael Skråmo och en annan svensk IS-terrorist. Syftet var att göra reklam för IS och få fler svenskar att ansluta sig.

I en Facebookkonversation som återges i Sydsvenskan blev Alma ifrågasatt av en svensk muslimsk kvinna. Hur såg egentligen Alma på terrorgruppens systematiska förslavande av kvinnor ur folkgruppen yazidier?

”Inget illa mot dig syster”, skrev hon till Alma, ”ngt jag undrar över bara”.

Alma reagerade med irritation: ”Vad exakt är ditt problem med slaveri?”. Alma skrev att yazidiska slavar hade det bättre hos IS än bland ”kuffar” (ett nedsättande uttryck för otrogna). ”Vi kan inte”, slog Alma fast, ”ha problem med något som Allah har gjort halal”.

– Alma var övertygad. Hon gjorde reklam för IS kalifat, säger Hanna Gadban.

Alma hävdade i Lunds tingsrätt att hennes Facebookkonto blivit kapat, och att någon annan skrivit inläggen. Rätten trodde inte på hennes förklaringar. Den 8 mars i år dömdes hon till tre års fängelse för grov egenmäktighet med barn.

Brottet bör bedömas som grovt, skriver tingsrätten, eftersom Alma ryckt upp sonen ur hans invanda miljö i syfte att låta barnet leva i IS-kontrollerat område och ”under den våldsbejakande islamiska livsföring som IS där infört.”

Sista ordet är inte sagt, domen har överklagats. Om också högre rättsinstanser fäller Alma innebär det att hon blir en av få IS-återvändare som har straffats av det svenska rättsväsendet.

I ett separat ärende utreds Alma dessutom för krigsförbrytelser.

– Hon är delgiven misstanke om plundringsbrott under Syrienkriget, säger kammaråklagare Reena Devgun vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Plundringsbrott handlar om att man tagit egendom från civila i ett krig. I IS så kallade kalifat skulle det exempelvis kunna vara att man flyttat in i ett hus vars ägare fördrivits eller dödats. Att man haft en yazidisk slav som hushållerska är ett annat potentiellt krigsbrott som Reena Devgun nämner.

Ibland fick IS-resenärer mothugg i sina egna kommentarsfält på Facebook. Här är det "Alma" från Landskrona som svarar en kritiker att hennes liv hos terrorgruppen handlar om att hon "sitter hemma och äter godis".

Förutom Alma har fyra svenska kvinnor som återvänt från IS-kontrollerat område delgivits misstanke om olika typer av krigsbrott de senaste månaderna. Polis och åklagare undersöker långt fler.

– Vi utreder även krigsförbrytelser som begåtts av den syriska regimsidan, av Assads anhängare, säger Reena Devgun.

Att utreda exakt vad en specifik individ har gjort i en krigszon kan vara som att leta efter en nål i en höstack. Bevisläget är ofta svårt – men efter att IS förlorade sina sista territorier i Syrien 2019 har fler källor blivit tillgängliga.

– Vi vet att det finns människor i Sverige som sitter på information som de inte har velat eller vågat dela. Självklart vill vi komma i kontakt med dem.

Sverige kommer under många år framöver att tvingas hantera efterbörden efter Syrienkriget och svenskars medverkan där. Det finns ingen preskriptionstid för grova krigsbrott, påminner åklagaren.

– Så även om vi lägger ner en utredning så kan vi ta upp den igen, om ny information kommer fram.

I sitt klassrum berättar Hanna Gadban att hon är troende muslim, men sällan känner sig hemma i moskéer.

– Jag tycker det är svårt att vara muslim i Sverige. Det blir ofta snävt. Det är nästan som att man måste bära slöja och fasta under ramadan för att vara muslim här.

För drygt tjugo år sedan kom hon till Sverige, som ung kvinna. Uppväxten i Irak präglades av strikta hedersnormer. När hon var fjorton blev hon misshandlad av en nära släkting och jagad med pistol, berättar hon, för att hon blivit kär i grannens pojke och hade kort kjol.

Efter en tid i Sverige insåg hon att hedersförtrycket drabbar många även här. Hon blev en frustrerad feminist som skrev mycket i sociala medier och i bloggar. Ibland argt, ibland onyanserat. Som när hon skrev på Facebook att hon inte ville tillåta moskéer i Sverige.

– Så tycker jag inte, så har jag egentligen aldrig tyckt. Jag var upprörd över de mest konservativa moskéerna som predikade hat och kvinnoförtryck, säger hon i dag.

Hennes djupdykningar i IS-vänliga Facebookgrupper började med en nätkampanj som riktade sig mot henne. Det var år 2013, när hon var relativt ny lärare. Södertörns högskola hade utsett henne till ”årets alumn”. Beslutet väckte ilska hos personer som tyckte att Hanna Gadban gick fram för hårt i sin religionskritik.

Med namninsamlingar och mejl till Södertörns högskola protesterade de mot att lärosätet skulle prisa ”en islamofob”.

– Hatet blev så stort att Säpo och polisen kopplades in. Jag uppmanades att ta taxi till Södertörn när jag skulle ta emot priset. Det var knäpptyst på skolan och inte festligt alls.

När Hanna Gadban började undersöka vissa personer i kampanjen mot henne kom hon snabbt in i radikala grupper på Facebook. Det var en tid när svenskar hade börjat resa till Syrien för att strida. En muslimsk studentförening som samlade in namn mot Hanna Gadban bjöd i samma veva in Gävleimamen Abo Raad, som vurmat för terrorgrupper.

– Eftersom jag förstår arabiska kunde jag läsa även det som inte skrevs på svenska.

2014 hyllade Abo Raad IS framryckningar i Irak helt öppet på Facebook.

Väskor och pass med terrorgruppen IS symbol var vanliga i propagandan – och lades upp på Facebook även av svenska anhängare som inte själva reste till Syrien.

Abo Raad har själv sagt att han inte menade Facebookposten som ett stöd till IS, utan som ett stöd till hjälporganisationer. Han är irakisk medborgare, och har levt i Sverige i över tjugo år. Redan 2005 år sedan kom vittnesmål till Säpo om att han i sin moské i Gävle samlat in pengar till självmordsbombare i Irak. Vittnen beskrev hur Abo Raad lade ut en bönematta på golvet i moskén, och sedan bad besökarna att lägga pengar till föräldralösa barn och till självmordsbombare. Pengarna skickades via Malmö till en al-Qaida-kopplad grupp i Irak.

Sedan 2019 har Säpo velat utvisa Abo Raad och flera andra radikala predikanter eftersom de anses utgöra ett säkerhetshot mot Sverige. Enligt Migrationsöverdomstolen kan utvisningen inte verkställas på grund av risk för förföljelse i Irak.

Hanna Gadban visar ännu en skärmdump, från en Göteborgskvinna som under sin tid hos IS skrev mycket i sociala medier. Vi kallar henne Huda i den här texten. Facebookbilden som Huda la upp från Syrien visar ett avhugget huvud som spetsats på ett staket. Livlösa kroppar ligger på trottoaren nedanför staketet, i solen.

”Så här gör vi med Bashars soldater”, skrev Göteborgskvinnan triumferande på Facebook.

– Hon är tillbaka i Sverige nu, säger Hanna Gadban.

DN har genom egna källor kunnat bekräfta att Huda befinner sig i Sverige.

En gång, när IS fortfarande kontrollerade stora delar av Syrien, bloggade Hanna Gadban om Huda. I kommentarsfältet dök en person som påstod sig vara Huda upp. Hon var förbannad:

”Sluta skriva om mig din jävla shia gris”, skrev hon, med en referens till att Hanna Gadban är shiamuslim. Hatet mot shiamuslimer är en central del av IS ideologi. Kommentatorn som sa sig vara Huda fortsatte:

”Det är inte svårt att hitta dig och låta dig se mardrömmen vi har sett här nere. Passa dig jävligt noga och sluta skriva sagor om mig din åsna!!!!”

Hanna Gadban fäller ihop sin dator. Hon har tvingats byta personuppgifter på grund av hot. Gadban är hennes gamla namn. DN har valt att inte skriva ut det nya namnet, eller vilken skola hon arbetar på.

Gadban betyder ”den arga” på Hannas modersmål arabiska. När hon tänker på Sveriges hantering av hotet från radikal islamism känner hon att det passar utmärkt.

– Sverige har varit så naivt inför IS terror, det går inte att säga det på något annat sätt.

Situationen vad gäller IS-återvändare i dag liknar på vissa sätt hur det var i Sverige efter Andra världskrigets slut 1945.

Då som nu hade flera hundra svenskar rest utomlands för att ansluta sig till en krigsmakt med en folkmordsideologi. Då som nu fanns långt fler sympatisörer kvar på hemmaplan, i Sverige. Då som nu försökte anhängare sopa igen spåren efter sig.

Den nazityska krigsmakten lockade till sig omkring 270 frivilliga från Sverige. Till IS och andra terrorgrupper i Syrien anslöt sig runt 300 personer från Sverige, enligt Säkerhetspolisen.

Drygt hälften har återvänt till Sverige. Resten har dödats eller antas vara kvar i Syrien, de flesta i kurdisk fångenskap. Runt en fjärdedel av de svenska jihadisterna var kvinnor.

Sverige var ett av de europeiska länder där IS hade störst framgång i sin rekrytering. Hur kommer det sig? Terrorexperter som DN talar med anser att svenska makthavare under många år lät radikala islamistmiljöer växa alltför ostört.

– Vi låg efter med lagstiftningen, och med det förebyggande arbetet. Det fanns också ett visst stigma att prata om den salafistiska jihadismen, säger Filip Ahlin, terrorismanalytiker vid Försvarshögskolan.

Medievetaren och IS-experten Michael Krona har tagit sig in i slutna terrorgrupper på nätet, och lägger mycket tid på att hänga med när IS-anhängarna byter kanal. ”Det kan ske var tredje dag.” Foto: Anders Hansson

Michael Krona, medieforskare vid Malmö universitet och expert på IS propaganda, anser att ”en enorm politisk slapphet” under många år låtit svenska miljöer mottagliga för propagandan att växa. Debattörer som ville varna för antidemokratiska krafter misstänkliggjordes, menar Krona, och det skadade det breda svenska arbetet mot radikal islamism.

– Alltför få vågade ge sig in i det här och kritisera. Jag är helt övertygad om att islamofobistämpeln spelade roll där.

Michael Krona är en internationellt efterfrågad bevakare av IS aktiviteter på nätet, som ibland kallas in som expertvittne i rättegångar mot misstänkta terrorister. Från sin lägenhet i centrala Malmö har han i över sju år följt och samlat in IS-propaganda på nätet. Han är medlem i hemliga forum på olika plattformar, och har tillgång till en närmast komplett samling av IS propagandafilmer.

– Jag har nog sett allt som IS har gjort under sju år. Totalt är det runt 2.500 filmer.

Att se filmer med halshuggningar går att vänja sig vid och hantera, säger Michael Krona. Halshuggningsfilmerna är så pass regisserade att forskaren har möjlighet förbereda sig mentalt, och bygga upp någon sorts skydd för vad som ska komma att ske i filmklippet.

– Men att se filmer där barn våldtas... det går inte. Jag kan inte få bort det ur huvudet.

Efter att i sju år ha exponerats för IS extremt våldsamma propagandaklipp behöver forskaren Michael Krona i dag gå i terapi. I dag ångrar han ofta sitt beslut att börja forska om IS. ”Hade jag kunnat gå tillbaka sju år, och förstått hur mycket det skulle kosta rent personligt, så hade jag aldrig börjat med det här. Aldrig.” Foto: Anders Hansson

”De sex svenskar som var med i rekryteringsfilmen från 2013 är alla döda nu”

Att exponeras för det extrema våldet, vecka ut och vecka in, har satt sina spår.

– Efter två år behövde jag börja gå i terapi. Jag går fortfarande en gång i veckan.

Den noggranna researchen behövs i Michael Kronas forskning. Just nu håller han på att färdigställa en vetenskaplig artikel åt Försvarshögskolan, om svensk jihadistpropaganda

I den ännu opublicerade artikeln lyfter Michael Krona fram en tidig svensk film från Syrien som fortfarande används i IS propagandakanaler: ”En mujahids eid”, från 2013.

– I filmen är det göteborgare som pratar den där härliga göteborgskan. De ler hela tiden och pratar om hur fint och bra allting är. Sådana filmer har varit oerhört viktiga, och de riktade sig helt till en svensk publik.

Just glädjen som de svenska jihadisterna utstrålade i filmerna från Syrien var centrala i rekryteringen, enligt Michael Krona. Men terroristernas lycka varade inte.

– De sex svenskar som var med i rekryteringsfilmen från 2013 är alla döda nu, såvitt jag vet.

Likt Hanna Gadban minns Michael Krona tiden då de svenska jihadisterna skröt öppet om sina roller i en av världens värsta terrorgrupper. Att håna Sverige var populärt. På Twitter skröt den nu döda IS-terroristen Michael Skråmo om hur svenska skattepengar finansierat hans skjutvapen.

Michael Skråmo använde flera alias i sociala medier under sin tid hos terrorsekten IS. Han hånade Sverige och skröt med att svenska skattepengar bekostat hans Glockpistol och andra vapen.

”Svenska staten betalade min glock och kallash :)”, skrev Skråmo.

– Hånet var ett uttryck för att man tyckte sig ha blivit felbehandlad av det svenska samhället, och att man nu hade hittat rätt, hos IS.

IS-svenskarnas digitala fuck you-finger mot hemlandet var användbart i rekryteringen, tror Krona. Budskapet blev ungefär: Ni som är kvar hemma, och känner er nedtryckta, kom hit i stället, här blåser vi Sverige och kämpar för islam.

I rapporten ”Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier” beskrev Försvarshögskolans forskare Linus Gustafsson redan 2015 hur svenska jihadister i Syrien blev en sorts ”influencers” för livet i kalifatet – ofta i grupper som Hanna Gadban och Michael Krona har följt.

En grupp med direktrapportering från Syrien kallade sig för Sollentunas muslimer. I ett inlägg från oktober 2013 skriver en av personerna bakom kontot om sin tid i ”ISIS säkerhetsstyrka” i syriska Raqqa:

”Vi patrullerade gatorna nattetid och såg till att allt var bra. Barnfamiljer var ute långt efter midnatt och roade sig i Raqqas nattliv som erbjöd en stillsam, lugn atmosfär med bästa vädret”.

Sollentunakontot skröt med Raqqas attraktioner för de rättrogna: kaféer, restauranger, karuseller.

”När islam implementeras tillhör natten och dagen folket och inte alkoholister och knarkare alhamdolilla.”

Ett Facebookkonto som kallade sig "Sollentunas muslimer" uppmanade under 2013 till mord i religionens namn. Forskaren Linus Gustafsson på Försvarshögskolan följde kontot och konstaterade att "Sollentunas muslimer" hade direktrapportering från Syrien.

Två viktiga svenska IS-influencers i sociala medier var Michael Skråmo från Göteborg och Osama Krayem från Malmö. Skråmo dödades i slutstriderna vintern 2019, när IS förlorade sitt sista fäste i Syrien. Osama Krayem sitter i dag i belgiskt häkte, misstänkt för inblandning i terrordåden i Bryssel 2016, där 32 människor dödades.

På en av Hanna Gadbans skärmdumpar från 2014 poserar de båda svenska terroristerna tillsammans framför kameran, med ett ökenlandskap bakom sig. De ler och riktar varsitt pekfinger mot himlen.

– De hade olika roller i propagandan, säger Michael Krona.

Göteborgaren Skråmo uppmanade på Facebook svenska muslimer att välja bort ”jobb, vänner och kebabrulle” för att istället åka till Syrien och kämpa för IS, eller att begå terrordåd hemma i Sverige.

”Börja göra bomber från simpla grejer från Ica och Coop”, skrev Skråmo på Facebook. Och: ”Döda Lars Vilks någon, snälla”.

Malmöiten Krayem var en av de första svenskarna som anslöt sig till IS, och la tidigt ut propagandabilder på sig själv där han poserade med vapen.

– Krayem klättrade högre upp i IS hierarki. Hans status gjorde honom extra viktig i propagandan.

Göteborgaren Michael Skråmo och malmöiten Osama Krayem var båda viktiga i IS propaganda, enligt forskaren Michael Krona. Osama Krayem, numera häktad i Belgien, la upp den här bilden från Syrien. Den poetiska texten på arabiska handlar om hur vackert och positivt det är att leva hos Islamiska staten, och att det inte finns någon värdighet för muslimer någon annanstans.

I dag finns jihadisterna i slutna grupper på Telegram eller liknande appar. Där används Osama Krayem fortfarande i propagandan. Michael Krona såg nyligen en bild av terroristen från Malmö, i samband med att terrordåden i Paris och Bryssel hyllades.

Krona har lyckats ta sig in i flera jihadistgrupper, och lägger mycket tid på att försöka hänga med när IS-anhängarna byter kanal för att undvika upptäckt. När pandemin klingar av, och Europa öppnar upp och tillåter folksamlingar, fruktar Michael Krona nya terrordåd.

– Då har du en massa personer som har konsumerat instruktioner och inspirerande propaganda i ett och ett halvt år framför sina datorer.

När Hanna Gadban på morgnarna går till tunnelbanan för att åka till jobbet brukar hon rabbla koranverser för sig själv på arabiska, ord som hon fick lära sig som barn i Irak. Så här kan det låta, översatt till svenska:

Gud – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.

Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär.

– Jag är muslim i mitt hjärta, säger hon.

Hanna Gadban har länge kritiserat radikala islamister, men nuförtiden oroar hon sig nästan ännu mer för den starka nationalistiska och antimuslimska vågen. Hennes son, född i Sverige, har blivit kallad ”jävla arabjävel”. Finns det plats för honom i Sverige? undrar hon. Foto: Paul Hansen

2015 presenterade Hanna Gadban resultatet av sina efterforskningar i boken ”Min jihad. Jakten på liberal islam”. Hon beskrev hur den missionerande så kallade dawahrörelsen på flera håll i Sverige blivit en miljö där antidemokratiska och våldsbejakande idéer frodas. Och hon hängde ut många, både terrorister och personer som hon ansåg hade möjliggjort för radikal islamism att växa.

Hanna Gadban såg boken som sin varning till Sverige. Men den innehöll ett slarvfel. En man som inte var dömd hängdes ut för ekonomisk brottslighet. Förlaget Fri Tanke drog tillfälligt in boken och tryckte en ny upplaga, utan mannens namn.

– Det var ett dumt misstag, den mannen var helt oviktig för bokens budskap. Men tyvärr skymde det debatten om boken lite grand.

Boken var även ett försök för Hanna Gadban personligen att finna en plats som liberal muslim och invandrare i Sverige. Det är fortfarande svårt, tycker hon.

I dag skräms hon mer av rasistiska och antimuslimska strömningar än av islamism. Finns det plats för henne och hennes barn i det svenska samhället?

– Min son spelar fotboll, han har blivit kallad ”jävla arabjävel” under en match. Han och hans kompisar blir misstänkliggjorda av väktare och förföljda i butiker. Mina barn är födda här. Ändå tillåts de inte att känna sig hemma i sitt eget hemland.

I politiken ser Hanna Gadban en utveckling med hårda tag mot invandrare och muslimer generellt, där alla dras över en kam. Hoten från högerextremism och exkluderande nationalism tas inte på allvar, menar hon.

Utvecklingen spelar terrorgrupper som IS rakt i händerna, enligt Hanna Gadban.

– De kan peka på hetsen mot invandrare och mot muslimer och säga till unga: Vill du leva i det där förtrycket? Gör motstånd. Kom med oss.

