Lärarförbundet kräver krafttag från arbetsgivare: ”Pandemin har slitit extremt hårt på lärare”

Smittspridningen bland barn och unga har under hösten har dragit iväg, och sjukfrånvaron bland elever är hög. Även lärare är borta – och nu vill Lärarförbundet se snabba åtgärder från arbetsgivarhåll, skriver det i ett pressmeddelande.

– Pandemin har slitit extremt hårt på de lärare som finns, vilka redan är för få, och arbetsgivarna har inte vidtagit åtgärder för att hålla lärare friska och smittan borta från förskolor och skolor. De har inte heller satt in de extra resurser som behövs, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till DN.

Trots att skolor har satt in åtgärder för att motverka spridningen av covid-19 räcker inte det, anser hon. Den höga elevfrånvaron gör att det krävs kompletteringar och extrainsatta provtillfällen, vilket faller på lärarnas knä. Därtill äger vaccination rum på skolorna, vilket även det blir en arbetsbörda för lärarna, säger fackordföranden.

Till det är många sjukskrivna, och personalen måste täcka upp för varandra eftersom det saknas vikarier i systemet. I en Kantar Sifo-undersökning från november bland Lärarförbundets medlemmar uppgav 90 procent av alla lärare att det har varit svårt att få tag på vikarier under hösten.

– Det finns inga marginaler att ta av. Det är en riktigt slutkörd lärarkår som dessutom känner sig negligerad när det gäller att bli tagen på allvar. Många upplever att medan pandemin ställer allt på sin spets och man ställer om hela samhället ska skolan fungera som vanligt.

Lärarförbundet vill nu se att huvudmännen börjar ”ta sitt arbetsgivaransvar över arbetsmiljön”. Det handlar om att göra risk- och konsekvensbedömningar, anställa fler omkringliggande funktioner som elevstöd under rasterna, och säkra att det finns vikarier – till exempel genom att knyta vikarier direkt till skolan i stället för att gå via vikariepooler. Redan under jullovet bör nödvändiga åtgärder komma på plats där det krävs, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Vi har beskrivit att lärare var högt arbetsbelastade redan före pandemin. Nu har det gått från hög till extrem arbetsbelastning, och pandemin har pågått i snart två år. Jag tror inte att vi ännu kan se vilka konsekvenser det får på lärarkåren.

Åtgärder kostar pengar, vilket faller på kommunernas budget. Ansvaret, menar hon, är både arbetsgivares och politikers. Johanna Jaara Åstrand håller bland annat fram att det måste frigöras mer resurser till skolan, men också att det på sikt kan bli billigare att sätta in de resurser som krävs.

– Det kostar också pengar med skolmisslyckanden, med långa sjukskrivningar för lärare. Är det något som blivit uppenbart under pandemin är det hur viktig skolan är, för elevers kunskapsutveckling, sociala trygghet och välmående. Har vi inte råd att investera i det och säkerställa att de resurser som krävs avsätts ligger vi riktigt risigt till.

