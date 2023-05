Svenska tioåringar tappar stort i läsförmåga

● Pirls mäter läsförmågan och inställningen till läsning hos fjärdeklassare som är runt tio år när mätningarna genomförs.

● Första gången mätningen gjordes var 2001 och då låg svenska barn bra till vid en internationell jämförelse. Sedan sjönk resultaten mellan 2006 och 2011. 2016 vände de upp.

● Nu går de alltså ned tillsammans med andra länders resultat. Men de svenska eleverna presterar fortfarande bättre än genomsnittet i det femtiotalet EU- och OECD-länder som deltagit.

● År 2021 deltog 65 länder med drygt 400 000 elever. I Sverige deltog 5175 elever från 146 skolor.

● Eleverna genomförde Pirls 2021 digitalt under våren 2021. Det består av totalt 23 olika texter som roteras och fördelas enligt ett fastställt schema. En elev som deltar läser två texter och besvarar cirka 32 tillhörande frågor.

● Både skönlitteratur och faktatexter fanns med i mätningen.

● Det är Skolverket som ansvarar för genomförandet av Pirls i Sverige.

Men det är forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som leder och organiserar mätningarna.

Källa: Skolverket