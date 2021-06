Lasse Wierup: Hur många gånger kan Sverige förlita sig på utländsk polis?

För ett år sedan: Encrochat.

I mars i år: Sky ECC.

Och nu, efter en nio månader lång och topphemlig insats, har den krypterade appen Amnon knäckts genom en rafflande infiltrationsoperation av amerikanska FBI. Actionfyllda bilder på husrannsakningar, gripanden, vapen och laster med kokain spreds av nöjda polisföreträdare på flera kontinenter.

Förbluffande många av de gripna är svenskar. Av cirka 800 misstänkta över hela världen har 155 svensk identitet, vilket betyder nästa 20 procent. Detta är också förklaringen till att FBI i september ifjol bjöd in Sverige till ”Operation Trojan Shield”. Trots att många redan gripits tack var Frankrikes hackning av Encrochat ansåg utländsk polis helt enkelt att den svenska kriminella miljön fortfarande var så stor och våldsam att det krävdes akuta insatser, vilket bekräftas av underrättelsechefen Linda H Staaf.

Ändå finns det de som gärna vill föra upp framgångarna på det svenska kontot.

”Jag vill lyfta fram att det var svensk polis som var med och ledde den här insatsen. Det är ett enormt kvitto på svensk polis kompetens och deras anseende i Europa och världen”, sa inrikesminister Mikael Damberg till DN på tisdagen.

Men sanningen är alltså att misstänkta knarkhandlare och lönnmördare återigen gripits tack vare bevis som sannolikt aldrig skulle ha varit möjliga att samla in med stöd av svensk lagstiftning. FBI lyckades infiltrera ett ökänt mobilbolag och få en betald medhjälpare att sälja preparerade mobiler i stor skala och ge FBI full insyn i all kommunikation – 27 miljoner meddelanden – utan att det fanns några konkreta brottsmisstankar. Blåsningen mot den organiserade brottsligheten kan ses som en innovativ variant på Frankrikes, Belgiens och Kanadas kontroversiella operationer mot föregångarna Encrochat och Sky ECC.

”Det är så här vi måste arbeta, vi kan inte längre bara försöka utreda enskilda brottsnätverk”, sa Jean-Philippe Lecouffe, operativt ansvarig vid EU-organet Europol, vid tisdagens presskonferens.

I Sverige får polisen däremot enbart utföra så kallad hemlig dataavläsning, HDA, mot enskilda personer – inte företag – och bara om det finns misstankar om brott som kan ge minst två års fängelse. Under det år som metoden varit tillåten – 1 april 2020 till 1 april 2021 – blev resultatet magert: bara ett enda åtal.

Den krassa slutsatsen blir därmed att svensk polis i hög grad måste fortsätta förlita sig på andra länder för att få veta vad inhemska kriminella chattar om via krypterade plattformar. Ett inte helt osannolikt scenario är därmed att polisen kan be utländska kolleger att hacka svenska brottsorganisationer som man själv inte kommer åt. Och här spelar faktiskt den svenska principen om fri bevisföring polis och åklagare i händerna, vår ganska unika rättsordning gör nämligen att i princip vilka bevis som helst kan läggas fram under en rättegång. Så vilket land ska i så fall komma till Sveriges räddning nästa gång?

Linda H Staaf och övriga polisledningen gör nu ingen hemlighet av att de vill få göra som utländska kolleger och hacka mobiler inom kriminella miljöer utan konkreta brottsmisstankar. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har hakat på och kräver en lagändring, men bara i fråga om dataavläsning mot enskilda personer och inte företag eller plattformar. Socialdemokraterna vill å sin sida ”inte stänga dörren” men tycker att det är för tidigt att riva upp den färska HDA-lagen, vilket innebär att frågan tills vidare är begravd.

I omvärldens ögon riskerar Sverige därmed att framstå som ett land med ovanligt många brottsorganisationer och ovanligt trubbiga lagar. För den som funderar på att konstruera nästa krypterade mobiltjänst för kriminella kan det säkert te sig frestande att placera sina dataservrar just här.