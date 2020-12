Lever coronaviruset – frågan splittrar forskarna

Om man tittar på coronaviruset genom ett elektronmikroskåp så ser man ett rundaktigt hölje med små utskott, vilket ger det ett kronliknande utseende. Det är så viruset har fått sitt namn – corona betyder nämligen krona eller krans på latin.

När det kommer till kritan är virus egentligen bara en bit arvsmassa, dna eller rna, förpackad i ett hölje av proteiner och ibland fett. Forskarna tror att rna-virus är äldst eftersom de är betydligt fler och vanligtvis enklare uppbyggda.

Men varifrån kommer de?

– Man tror att delar av arvsmassa kanske rycktes bort från en cell för länge sedan, muterade och lärde sig att föröka sig när den träffade på en ny cell, säger Lennart Svensson som är professor i molekylär virologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet.

Lennart Svensson, professor i molekylär virologi. Foto: Thor Balkhed/Linköpings universitet

Frågan om virus ska betraktas som levande eller inte har funnits inom forskarvärlden under hela hans karriär. Det som talar emot är att de inte kan föröka sig utanför levande celler och saknar egen ämnesomsättning.

– Virus måste ta över levande cellers maskineri. De kryper in i cellerna, snor all energi och använder den för att föröka sig. När det är gjort sticker de därifrån. En viruspartikel kan komma in i en cell, men tusentals kan lämna den.

Ett argument som kan användas för att hävda att virus lever är att de visst kan föröka sig, bara förutsättningarna är de rätta. Man kan dra paralleller till frön som kan ligga slumrande jättelänge, men blommar ut när de hamnar i jorden och får fukt och värme.

– På samma sätt kan virus ligga jättelänge i en frysbox, men när de kommer in i en levande cell börjar de föröka sig. Virus älskar låga temperaturer, på laboratorier brukar vi förvara dem i 60–70 minusgrader, det är temperaturer som celler eller blommor skulle dö av ganska snart.

Man kan också lyfta fram argumentet att djur och växter också är beroende av saker för att leva, växter behöver till exempel koldioxid medan vi människor behöver syre. På senare tid har forskarna dessutom upptäckt jättestora virus hos amöbor som är svåra att klassificera. De kan vara fem–tio gånger större än vanliga virus – nästan lika stora som en bakterie.

Själv tycker Lennart Svensson att det finns bra argument både för och emot, men sällar sig till den mer traditionella uppfattningen att virus är död materia.

– Jag tror aldrig att vi kommer att få ett klart svar på det här eftersom det är en definitionsfråga.

Lennart Svensson får medhåll av Niklas Arnberg, professor vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, som inte heller anser att virus uppfyller den klassiska definitionen på liv eftersom de inte klarar av att fortplanta sig på egen hand. Han påpekar att forskare trots det ofta uttrycker sig som att viruset ska ”dödas av”.

– Vi forskare får nog anpassa oss till diskussionen som förs i medier. Man vill inte fördjupa sig i detaljer om huruvida virus lever eller inte, utan det handlar bara om att få människor att förstå att handsprit är en bra grej, säger han.

Samtidigt påpekar han att virus ändå lyder under evolutionens lagar.

– De har arvsmassa och måste mutera för att anpassa sig till omgivningen och överleva. Virus är en del av det evolutionära racet och här gäller att starkast ”överlever”, vilket även inkluderar virus.

Coronaviruspartiklar sedda genom ett elektronmikroskåp. Foto: NIAID-RML via AP

Även biologer har reflekterat över frågan.

För några år sedan skickade Jessica Abbott, lektor vid biologiska institutionen på Lunds universitet, ut en enkät till ett 50-tal av sina kollegor med frågan om de ansåg att virus lever eller inte. Resultatet visade att biologerna var långt ifrån eniga.

– Det var ganska många som betraktade virus som levande. Jag skulle tippa att det var var ungefär 40 procent av de tillfrågade, som var personer från mastersnivå upp till professorsnivå, säger hon.

Själv anser hon att virus lever, vilket har att göra med att de har stor förmåga att anpassa sig till sin omgivning och kan samutvecklas med sina värdar.

– Att jag betraktar dem som levande har inte så mycket med deras struktur att göra, utan vilken roll de har i ekologin. De är en ganska dynamisk del av livet på jorden, det är inte som stenar eller solstrålning som inte växelverkar med andra livsformer.

Jessica Abbott tror att många inte vill klassa virus som levande eftersom det gör saker mer komplicerade. Problemet är att det inte finns någon naturlig gränsdragning mellan levande och döda organismer i naturen.

– Man vill gärna ha ganska tydliga ramar, men det är inte så det funkar.

Vad är då syftet med virus, varför har de överlevt evolutionärt och har de fördelar för människor?

Lennart Svensson menar att det här är svårt att svara på, men att det finns en intressant sak att lyfta fram – så kallade bakteriofager. Det är virus som kan infektera och döda bakterier. Kanske hjälper virus oss genom att döda elaka bakterier?

De kanske också kan vara behjälpliga på andra sätt.

– Förut trodde vi att bakterier bara orsakar sjukdomar, men nu vet vi att tarmens mikrobiota är jättebra för vårt välbefinnande. Vi kanske inte kan leva utan den. Virus kanske har uppgifter som är viktiga för oss, men som vi ännu inte känner till, säger han och syftar på bakterierna i mag-tarmkanalen.

Läs mer:

Så blev elaka coronavirus ”snälla” barnförkylningar

Så länge överlever viruset på saker och ytor