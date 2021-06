Liberaler: Vi räds inte att möta väljarna

”Helande process.” ”Inte rädda för att möta väljarna.” ”Ingen avvikande uppfattning.” Så lyder mantrat från ledande liberaler efter att regeringen fallit. Bland de partiföreträdare som tidigare varit starkt kritiska mot partiledaren Nyamko Sabunis linje om att prata med Sverigedemokraterna är trenden tydlig. Det gäller att ligga lågt.

Flera toppliberaler håller med sin partiledare om att januariavtalet fallit och att det enda rimliga nu är att Ulf Kristersson (M) får chans att testa sina vingar. Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm, har tidigare sagt att Liberalerna aldrig kan ge makt och inflytande till ytterkantspartierna. På Twitter skriver han nu:

”Rimligt att Kristersson nu får försöka bilda regering efter att regeringen har röstats bort. Vår inriktning är att släppa fram en ny M-ledd regering nu när Januariavtalet inte längre finns. Vi har höga krav på vad en sådan regering ska driva för frågor för att få L-stöd.”

Samtidigt finns en oro. I ett längre resonerande inlägg på Facebook noterar Jönsson att sommarsolståndet infallit lagom till regeringskrisen och avslutar med orden: ”Just nu känns det som att mörkare tider stundar även i svensk politik.”

Även Anna Starbrink (L), hälso- och sjuvårdsregionråd i region Stockholm, markerar vikten av att stå upp för liberala värden i eventuellt kommande talmansrundor.

”Jag beklagar situationen djupt, det är ansvarslöst att ha kastat ut Sverige i regeringskris. Liberalerna får en nyckelroll i regeringsbildningsprocessen. Då är det oerhört viktigt att maximera socialliberal politik. Och att formulera och slå vakt om tydliga röda linjer”, skriver hon i en kommentar till DN.

Bland skånska liberaler som DN talat med är kritiken stark mot det kaos man menar att oppositionen tillsammans med Vänsterpartiet kastat ut landet i.

– Jag måste säga att jag är jättebesviken på riksdagen som helhet, jag tycker det är ett lågvattenmärke, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd i Kristianstad och fortsätter:

– Man har satt prestigen i första rummet. Vi har två extremistpartier som kan tycka att det här är lite skoj, men annars gynnar det inte de politiska partierna, eller förtroendet för politiken generellt, säger han.

Han får medhåll från Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

– Jag tycker att det är direkt oansvarigt av den oppositionsmajoritet som fanns i Sveriges riksdag att rösta igenom den här misstroendeförklaringen utan att ha något som helst regeringsalternativ på plats, säger Gilbert Tribo.

Opinionsläget har länge varit dåligt för Liberalerna. I DN/Ipsos nya väljarbarometer får paritet på tisdagen endast två procent av rösterna och skulle därmed inte klara riksdagsspärren. Ett eventuellt extraval kan alltså bli en skakig historia. Men bland de L-företrädare DN talade med efter måndagens misstroendeomröstning mot Stefan Löfven (S) håller man fanan högt.

Partiernas stöd mitt i regeringskrisen

”Vilket parti skulle du rösta på om det var val idag?” Procent. Majmätningen inom parentes.

Källa: DN/Ipsos. Siffrorna bygger på 1 547 svar, varav 753 via en webpanel och 794 via telefonintervjuer, under mätperioden 8–20 juni 2021.