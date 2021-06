Liberalerna långt under spärren i SCB:s mätning

Statistiska centralbyråns mätning av väljarstödet, som görs två gånger per år, är den mest omfattande i sitt slag. I den mätning som publiceras i dag onsdag och har genomförts under maj hamnar Liberalerna alltså 1,5 procentenheter under riksdagsspärren. Förändringen sedan förra mätningen i november (3,0 procent) är statistiskt säkerställd. 2,5 procent är det lägsta väjarstödet som uppmätts för partiet i SCB:s mätserie från 1972 och framåt.

Till bilden hör att Liberalerna länge legat klart under riksdagsspärren i mätningarna som gjorts av DN/Ipsos och andra. I slutet av mars beslutade partiet att inför nästa val verka för en borgerlig statsminister, även om det kräver samverkan med Sverigedemokraterna. Ett avgörande argument för detta från partiledningen var att det skulle locka tillbaka borgerliga väljare som lämnat Liberalerna på grund av januariavtalet.

Juno Blom är Liberalernas partisekreterare.

– Det är klart att målet 2022 är att vinna tillbaka väljare men det finns också en besvikelse över att vi fattade det beslut som vi gjorde när vi gick in i januariavtalet. Att vinna tillbaka förtroende tar tid. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med det. Då handlar det om tydlig politik som löser de samhällsproblem som vi står inför. Där har vi tagit fram det stora reformprogrammet Förortslyftet, säger hon.

Sedan riksdagsvalet 2018 har Liberalerna statistiskt säkerställda väljarförluster till Moderaterna (1,3 procent), Centerpartiet (1,0) och Socialdemokraterna (0,6). SCB noterar också ett signifikant tapp till Centern på 0,5 procent av väljarkåren sedan i november.

När SCB bryter ner undersökningen på olika geografiska områden visar det sig att det bara är i Stockholms kommun som Liberalerna når över 4-procentspärren. Där finns å andra sidan ett starkt motstånd mot partiets nya linje i regeringsfrågan.

Fakta. Väljarstöd enligt SCB Väljarstödet för partierna ser ut så här enligt SCB (förra mätningen i november inom parentes): Centern 9,5 procent (7,6) Liberalerna 2,5 (3,0) Moderaterna 22,4 (22,1) Kristdemokraterna 4,5 (5,4) Socialdemokraterna 28,2 (29,4) Vänsterpartiet 8,9 (9,3) Miljöpartiet 3,8 (4,2) Sverigedemokraterna 18,9 (17,6) Visa mer

SCB:s mätningar tillmäts extra tyngd eftersom den är mer omfattande än de mätningar som görs av de privata undersökningsföretagen. Fler väljare tillfrågas och svarsfrekvensen är högre än i andra mätningar.

Under riksdagsspärren hamnar även Miljöpartiet med 3,8 procent av väljarstödet. Det är första gången på många år som MP hamnar så lågt i en SCB-mätning. Förändringen sedan november är dock inte statistiskt säkerställd. MP har signifikanta väljartapp sedan riksdagsvalet 2018 till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern.

Socialdemokraterna står för den största säkerställda nedgången i mätningen. 28,2 procent i maj är 1,2 procentenheter under skattningen i november. S behåller ändå en ohotad position som största parti. Sedan riksdagsvalet har partiet tagit väljare från Liberalerna och Miljöpartiet men samtidigt tappat till Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Lena Rådström Baastad är Socialdemokraternas partisekreterare.

– Vi ligger stabilt i opinionen. Jag tror folk ser det ansvar vi tagit under pandemin, de historiska satsningarna på välfärden vi gjort och att det behövs socialdemokratisk politik för att ta Sverige framåt efter krisen, säger hon i en skriftlig kommentar till DN.

För Moderaterna bekräftar SCB-mätningen det som synts i DN/Ipsos och andra undersökningar: partiet har etablerat sig på en ny högre nivå klart över valresultatet från 2018. Väljarstödet i dag är 22,4 procent, och förändringen sedan i november ligger inom felmarginalen.

Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer framhåller att partiets övergripande mål är att åstadkomma ett maktskifte efter nästa val.

Vad ser du för möjligheter till det utifrån SCB-mätningen, där Liberalerna hamnar utanför riksdagen?

– Jag kan konstatera att jämfört med för bara ett halvår sedan är det fler partier som vill byta ut regeringen. En förutsättning för att det ska ske är att Moderaterna är en ledande kraft i det arbetet och det bekräftas i den här undersökningen.

Gunnar Strömmer hoppas ändå att M kan medverka till välgång för Liberalerna.

– Det vi framför allt kan påverka är Moderaternas valresultat. Sedan är det klart att tiden fram till valet ger fler möjligheter att samspela på ett sådant sätt att andra partier som vill ha regeringsskifte också lyckas väl. Nu är Liberalerna fortfarande fast i januarisamarbetet men jag tror att vi ska kunna bidra offensivt när de är fria på ett annat sätt.

Sverigedemokraterna hör till mätningens vinnare med en säkerställd uppgång till 18,9 procent. Före pandemins utbrott, i november 2019, fick SD sin högsta notering någonsin hos SCB, 22,7 procent, men föll sedan kraftigt i mätningen därpå. Årets majmätning är alltså ett positivt trendbrott för partiet.

Henrik Vinge är SD:s gruppledare i riksdagen.

– Jag tror att vår ökning kan vara en effekt av att vi kan börja prata igen om de samhällsproblem som finns i människors vardag men har dolts delvis under coronapandemin. Kriminaliteten, asylinvandringen, pensionerna. Det är sådant som gynnar oss, på regeringens bekostnad, säger han.

