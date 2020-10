Liberalerna stoppar inte prestigeprojektet i Göteborg – Flyborg vill inte riskera anklagas för jäv

Att den stora kommunala huvudvärken Skeppsbron kan gå mot ett slutligt klartecken under fullmäktige på torsdagen står klart efter att Liberalernas ledamöter diskuterat frågan under måndagskvällen.

Axel Darvik, som är vice gruppledare och som av allt att döma av medlemsmötet nästa vecka väljs till nytt kommunalråd, säger till DN att han – trots den tydliga och offentliga kritik som han framfört om stadsbyggnadsprojektet – kommer att rösta ja, om än med en brasklapp.

”Jag kommer att rösta med min grupp. Vi kommer att stötta Alliansen och S överenskommelse så länge som budgeten håller för projektet”, skriver han till DN.

Darvik skriver också att ”det finns oklarheter i Parkeringsbolagets ekonomi som behöver redas ut innan man kan sätta spaden i jorden.”

Eva Flyborg, som också har kandiderat till att bli nytt L-kommunalråd men väntas dra tillbaka sin kandidatur för att samverka med Darvik, har uttalat sig mycket kritiskt till Skeppsbrons kostnader.

– Jag kan inte tänka mig att plöja ner 1,2 miljarder i leran eller älven för att bygga ett dyrt p-hus. Då får man komma tillbaka med en ny detaljplan eller titta på Rosenlundsverkets framtid, har Flyborg sagt till GP.

Eva Flyborg, Liberalerna. Foto: Anna Sigvardsson Högborg

Men hon säger nu till DN att hon kommer att avstå i voteringen under fullmäktige.

Som främsta skäl anger Flyborg att hon inte vill riskera att anklagas för att vara jävig.

– Jag bor i området, precis bredvid Skeppsbron. Mig skulle bygget inte påverka, jag bor så pass högt upp och priserna lär säkert höjas också. Men jag vill som sagt inte riskera en diskussion om jäv. Därför avstår jag.

Eftersom Flyborg avstår från att rösta går en ersättare för henne in under det ärendet, och därmed bör Alliansen och Socialdemokraterna tillsammans få ihop röster för att vinna med 41 mot 40. Det skulle i så fall också innebära att Alliansen, under M-ledaren Axel Josefsons ledarskap, slipper en första spricka i en fråga av betydelse.

Det var i våras som Alliansen och Socialdemokraterna bet i det sura äpplet och enades om att driva igenom ett beslut om planen trots att den visade på ett underskott, en smäll för skattebetalarna, på hela 860 miljoner kronor.

DN har tidigare skrivit om de starka känslor som finns förknippade med den prestigefyllda planen för Skeppsbron som ältats i 15 år. Kritiken har framför allt handlat om att de 700 planerade parkeringsplatserna i ett underjordiskt garage skulle kosta runt en miljon per styck att bygga.

Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius vid en datorbild över hur kajen och garaget vid Skeppsbron är planerad att se ut. Foto: Tomas Ohlsson

Alliansen och Socialdemokraterna har argumenterat för ett ja både därför att de säger att det är hög tid att göra något snyggt av en den attraktiva ytan precis vid Göta älv i bästa centrumläge, och tillföra runt 450 bostäder, men också för att alternativet oroar:

Här finns överenskommelser med byggbolag som skulle kunna stämma kommunen för avtalsbrott om planen avbryts.

– Visst kan man vara emot de här kostnaderna, men jag undrar vad de som säger nej har för realistiskt alternativ?, har kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) frågat sig.

I centrum för striden om Skeppsbron står, som ovan nämnts, frågan om det underjordiska garaget. Det är tänkt att byggas som en barriär mot älven under en kaj som ska expandera 40 meter ut i vattnet.

– Betänk att även om man inte anlägger garaget kräver exploateringen av bostäderna en ny kaj, så en stor del av kostnaden som garaget står för kommer man hursomhelst inte undan, resonerar Axel Josefson.

På nej-sidan har Miljöpartiet gjort bilfrågan på Skeppsbron till en av sina profilfrågor. Gruppledaren Karin Pleijel har talat om ”Sveriges dyraste garage”.

I våras drev nej-partierna igenom en så kallad återremiss där man bland annat hänvisade till att Göteborgs stads parkeringsbolag skulle behöva extraanslag för att ha råd med p-garaget.

Nu är återremissen genomförd och tjänstemännen rekommenderar att man håller fast vid ”minus 860-miljonersplanen”. Man hänvisar bland annat till följande: ”Skeppsbron står inför en nödvändig upprustning/säkring av kajkonstruktionen och den västliga piren i detaljplanen för Skeppsbron utgör en förutsättning för den planerade halvön vid Masthuggskajen. Dessa åtgärder kommer att behöva genomföras oavsett övrigt vägval.”

Alliansen och S uppdaterade förslag innebär nu att man vill ge förvaltningen i uppdrag att försöka ”trycka in” ännu fler bostäder för att sänka underskottet.