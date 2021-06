Liberalernas krisplan vid extraval – migration, lag och ordning

Tidigare i år gick Liberalerna ut och meddelade att de kommer att samtala med alla partier i riksdagen. De har också gjort det tydligt att de vill vara en del av ett borgerligt regeringsunderlag under nästa mandatperiod. Resan tillbaka till de borgerliga partierna är alltså i sin linda, planen var att ha resten av mandatperioden på sig att visa väljarna genom olika steg var partiet har sina sympatier, enligt en källa med god insyn.

Med ett potentiellt extraval inför dörren måste processen nu snabbas på.

– Vi vill absolut inte åka ur riksdagen. Åker man ur, blir det väldigt svårt att komma tillbaka, säger källan.

Om Liberalerna ställs inför en kort valrörelse de kommande månaderna, kommer de att pumpa ut politiska ställningstaganden.

– Vi kommer att bli tydligare i förslag som rör migration, integration och lag och ordning, säger källan.

En annan källa inom partiet är mer optimistisk och menar att även om Liberalerna inte skulle lyckas i ett potentiellt extraval, finns det goda chanser att komma tillbaka till det ordinarie valet 2022.

– Vi har ju ändå en vanlig valrörelse inom synhåll, menar personen och tillägger att partiet i så fall kan få en ny chans inom kort, om de skulle åka ut.

På söndagseftermiddagen meddelade partiledaren Nyamko Sabuni att om regeringen Löfven faller, faller januariavtalet med den.

”Liberalerna kommer alltid att agera konstruktivt för att driva igenom viktiga liberala reformer som Sverige behöver. I morgon står Stefan Löfven inför en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag. Om regeringen Löfven faller då faller också förutsättningarna för januariavtalet”, skriver Sabuni i ett sms till DN.

Hon fortsätter:

”Denna kris visar återigen hur orimligt det är att politiska partier och samarbeten drivs av att man ska vägra prata med andra partier. Svensk politik måste fokusera mer på att lösa samhällsproblem än på att isolera andra partier.”

Tidigare under söndagen sa hon i en intervju med DN att klausulen om att utesluta ytterkantspartierna från inflytande inom ramarna för januariavtalet, var ett misstag.

– Absolut och det är ett misstag. När parlamentet säger något annat måste man som regering lyssna. Det är olyckligt att ha partier som inte pratar med andra partier. Därför var det viktigt att få mitt parti att inse detta och fatta beslutet att vi är beredda att prata med alla, sa hon då och riktade därmed en ordentlig känga mot Centerpartiet och Annie Lööf.

Även Miljöpartiet hamnade under riksdagsspärren i SCB:s senaste mätning med sina 3,8 procent. För att komma in i riksdagen behöver ett parti ha minst 4 procent. Språkröret Märta Stenevi säger att tidpunkten för ett extraval just nu inte är läglig, men hon vill inte uttrycka någon oro å sitt partis vägnar.

– Jag är inte övertygad om att det är det bästa för Sverige. Det kan bli ett svårt parlamentariskt läge.

