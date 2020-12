Lindhagen: ”Jag känner en stor oro för kvinnor och barn”

DN har tidigare skrivit om att var tredje kommun i Sverige upplever ökat våld i nära relationer under pandemin. Globalt kallar FN våldet mot kvinnor och barn för skuggpandemin och under ett möte mellan EU:s jämställdhetsministrar konstaterade man att våldet i nära relationer ökat i Europa under pandemin.

Med på det mötet var Sveriges jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

– Rent generellt vet vi att våld mot kvinnor ökar i kris. Det kan man se internationellt, att det drabbar kvinnor och flickor väldigt hårt. Vi delar en oro över hur pandemin påverkar kvinnor och barns situation, säger Åsa Lindhagen.

Under de tio första månaderna 2020 har det inkommit drygt fem procent fler polisanmälningar för misshandel mot en bekant kvinna som är 18 år eller äldre jämfört med samma period 2019, enligt statistik från Brå. Samtidigt befarar man att mörkertalet är stort.

– Det är svårare som mamma och utsatt om man tvingas vara hemma när våldsutövaren också är hemma. Det är inte möjligt att ringa och anmäla när våldsutövaren är i samma rum eller rummet bredvid. Sammantaget känner jag en stor oro för kvinnor och barn, säger Lindhagen.

Är din bild att våldet har ökat i Sverige under pandemin?

– Jag tror det är stor risk att våldet har ökat. Jag delar den oro som lyfts globalt, av FN till exempel, att det finns en risk för ökat våld. Det är en pressad situation i hemmet. Folk förlorar jobbet och så har vi missbruksproblematik som kan öka i tider av kris, säger hon och fortsätter:

– Vilket aldrig någonsin är en ursäkt till att utöva våld, det är ett väldigt allvarligt brott som skadar en annan människa. Men det kan man krasst konstatera, att det är en riskfaktor för att våldet ökar. Vi vet att det finns ett stort mörkertal och att det är väldigt svårt att ta sig ur en våldsam relation. Ofta krävs det många försök och samhället måste bli bättre på att ge stöd åt dem som vill lämna en våldsam relation, säger hon.

Till skillnad från andra länder har Sverige inte haft någon nedstängning. Har ni haft det här i beaktning när regeringen och Folkhälsomyndigheten arbetat fram Sveriges strategi?

– Vi måste ju göra det vi kan för trygga människors liv och hälsa, det är utgångspunkten och det måste det vara. Men om vi tar skolan som exempel. Det var ett aktivt beslut att inte stänga skolorna. Vi vet att den är viktig för alla barn, inte minst för de som lever i utsatthet. Barn kan fara väldigt illa av att inte komma i från en miljö där de blir utsatta för våld. Eller ser sin mamma bli utsatt för våld, vilket är minst lika skadligt för ett barn. Det är också en fråga om hälsa för de barn som har det tufft, säger Åsa Lindhagen.

