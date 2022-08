Linus Larsson: Därför kommer du inte få rösta via mobilen

VAL 22

Varför röstar vi inte elektroniskt?

– Vid en första anblick kan digitala val verka lockande. Du går in på sajt eller laddar hem en app, verifierar vem du är med bank-id. Väljer parti, kanske kryssar en kandidat och signerar ditt val, än en gång med bank-id. Det går snabbt, du slipper masa dig iväg till en röstningslokal och på valnatten räknas resultatet fram i ett nafs.

Borde det inte vara en självklarhet? Nej, faktiskt inte. Det finns många, starka och goda skäl att fortsätta med val som är manuella och pappersbaserade. Faktum är att det bland de allra flesta it-säkerhetskunniga finns en grundmurad skepsis mot digitala val. Ju mer en person vet om säkerhetsfrågor, desto större brukar skepsisen vara. Frågan har diskuterats i många år, men nu är den i princip stendöd.

Men varför skulle just val vara så svåra att göra säkra?

– Politiska val är väldigt komplicerade, eftersom de har en udda kravkombination: De ska gå att lita på till 100 procent, och de ska vara anonyma till 100 procent. De ska inte bara gå att lita på för att de de facto är säkra – allmänheten måste också förstå varför de går att lita på.

Anonymiteten som krävs är dessutom dubbel. Dels ska din valhemlighet respekteras, ingen ska kunna ta reda på vad du röstade på. Men det ska också vara omöjligt för dig att bevisa vad du röstade på, eftersom det annars öppnar för köpta röster och röstning under hot eller tvång. När det inte går att bevisa så blir det ju meningslöst att sticka till dig en tusenlapp för att rösta på parti X, eftersom den som mutar inte kan veta att du verkligen gjorde det.

Trögheten gör också försök att fuska trögare.

Hur den dubbla anonymiteten skulle garanteras om man tilläts rösta via en app eller dator är svårt att se. I Estland, ett land som sticker ut genom att faktiskt tillåta röstning via nätet, försöker man åtgära det genom att tillåta ändrade röster. Den som tvingas rösta på ett visst parti ska alltså kunna gå in senare och ändra sin röst.

Manuella val är väl inte heller perfekta?

– Nej, absolut inte. Människor kan begå misstag och vara oärliga. Systemet är långsamt och kräver mycket arbete. Men det är också dess fördel, för trögheten gör också försök att fuska trögare. I tekniksammanhang brukar man prata om skalbarhet, om en lösning fungerar lika bra i stor skala som i liten. I ett pappersbaserat val är det möjligt att små misstag begås och kanske små försök att fuska. Men även om en rösträknare lyckas gömma en röst eller någon lurar en dement släkting så är det nästan omöjligt för sådant fusk att fungera i stor skala, åtminstone utan att upptäckas.

Detsamma kan inte sägas om attacker mot ett digitalt val. Säg att någon upptäcker en bugg i mjukvaran som driver alla röstningsmaskiner. Det är då fullt möjligt att den kan utnyttjas överallt direkt, så det avgör valet.

Ingen i Sverige lär rösta med mobilt bank-id inom en överskådlig framtid.

Dessutom finns det inte direkt många chanser att testa ett elektroniskt system i stor skala. Vi har ju bara nationella val vart fjärde år.

Men vi litar ju på digitala system för att hantera miljarders miljarder kronor i bankvärlden?

– Jo, men så har det också gått snett många gånger och cyberbrottslingar har stulit enorma summor genom åren. Dessutom står så enormt mycket på spel när det gäller ett demokratiskt val som kan avgöra ett helt lands framtid. Främmande länder eller andra aktörer skulle kunna vara beredda att lägga enorma resurser på att tekniskt påverka ett val.

Så kommer ingenting runt valen digitaliseras?

– Jo, det finns delar som skulle kunna bli digitala utan att den grundläggande rösträkningen påverkas. Den statliga valutredningen 2020 tar till exempel upp att röstkort, brevet som berättar vilken vallokal du ska gå till, skulle kunna skickas ut till digitala brevlådor. Men steget från det till digitala val är långt och ingen i Sverige lär rösta med mobilt bank-id inom en överskådlig framtid.

