Livräddningssällskapet: Drunkning en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning

Sommaren spås bli av typen 2006, 2014 och 2018, det vill säga med ständiga värmerekord och därmed mycket bad. Somrar med många soltimmar för som regel också med sig fler drunkningsolyckor.

– Vilken annan offentlig fritidsanläggning är det rimligt att människor besöker i god tro, men avlider? Av någon anledning verkar det offentliga tycka att det är okej på badplatser, säger Svenska livräddningssällskapets generalsekreterare Mikael Olausson.

Som han ser det borde livräddare finnas på plats, inte bara i simhallar, utan även utomhus. I Stockholm fanns så kallade strandvärdar med livräddande kompetens på sex olika kommunala badplatser förra året, men i år har politiken inte fattat samma beslut.

– Det där håller inte. Strandbad kan vara väldigt uppstyrda med sopkorgar, picknickplatser, gungor, skyltar och djupmarkeringar, men det är ett glapp om man tänker sig vilken målgrupp det rör sig om – barnfamiljer där man inte vet något om hur det är ställt med simkunnighet eller livräddning, säger Mikael Olausson.

Svenska livräddningssällskapets generalsekreterare Mikael Olausson. Foto: Privat

Under maj månad 2023 dog sex personer i drunkningsolyckor, vilket är något färre än genomsnittet för perioden under 2000-talet. Däribland finns en som gick ner i isen i Umeå och en arbetsplatsolycka i Piteå. Under en riktigt varm sommarmånad kan uppemot 40 personer dö i drunkningar, majoriteten i samband med bad.

– Skolverkets rapport från december visar att simkunnigheten sjunkit bland sjätteklassare och det ser vi som en tendens på att vi är på väg åt fel håll för det kan få följdeffekter i generationer framöver. Samtliga kommuner måste göra kartläggningar, det kan finnas klassperspektiv, socioekonomi eller kanske etniska skäl, säger Mikael Olausson.

Varje år är ungefär 440 personer i Sverige inblandade i drunkningstillbud, varav hälften överlever med eller utan bestående skador. Hälften av de som omkommer gör det i samband med olyckor, enligt statistik från bland annat MSB, Socialstyrelsen och Transportstyrelsen, den andra hälften är suicid.

– Det som är helt klart är att drunkningar som vi kategoriserar som ”övrigt” är ganska många. De som förolyckats i den gruppen kanske inte hade planerat att vara vid vatten och det kan ha saknats skydd som räcken eller belysning. Badolyckorna går tydligare att koppla till någon överskattning av sin förmåga och underskattning av hur snabbt förloppet är, säger Mikael Olausson.

Livräddningssällskapet för inte statistik över det totala antalet tillbud med livräddande insatser. Däremot vill man poängtera att drunkning är ett mycket större problem än vad som syns med endast dödssiffror.

I onsdags presenterade Livräddningssällskapet en handlingsplan för stat, kommun och enskilda individer för att närma sig nollvisionen man har på drunkningsområdet. En första målsättning är att inom tio år sänka antalet döda med 25 procent.

– Vi tar fasta på 2021 års FN-resolution och uppmanar alla att bidra till drunkningsprevention. Uppmaningen gäller hela problemet, inklusive suicid, för drunkning påverkar samhället mycket mer än vad man hittills har rapporterat. De som överlever drunkning kan få leva med exempelvis neurologiska skador eller allvarliga trauman, säger Mikael Olausson.

En man tar sig ett dopp i Mälaren från en brygga i Enköping. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Han berättar om vuxenutbildningar han haft där människor upp i 70-årsåldern till sist repat mod att ta sig till simskola efter att de tidigare i livet varit med om eller bevittnat en olycka av något slag.

– Det är människor som levt hela liv med rädsla för vatten i ett land där vatten är en väldigt stor del av vårt friluftsliv och vardagen. Den gruppen är inte alls kartlagd utifrån ett folkhälso- eller samhällsekonomiskt perspektiv.

Simhallar och badhus har personal med livräddningsutbildning, men på kommunala badplatser i naturen ser det annorlunda ut. Livräddningssällskapet anser att offentliga badplatser ska betraktas som juridiska enheter som kommuner ska ha en skyldighet att se till är trygga och säkra.

– Vi kan bli lite provocerade ibland av all uppmärksamhet kring risken för skogsbränder. Inte för att det inte är farligt, men under 2018 års stora skogsbränder omkom en person medan över 90 drunknade samma sommar. Vi är en ideell organisation och räddningstjänsten har hela myndigheter med miljardbudget bakom sig, vilket i och för sig är bra, men det är en snedfördelning, säger Mikael Olausson.

