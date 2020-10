Livsviktigt läkemedel blev 200 procent dyrare under pandemin

När coronaviruset drog in över Sverige ökade antalet patienter kraftigt på landets intensivvårdsavdelningar. Svårt sjuka covidpatienter sövdes ned vilket innebar en stor åtgång på Propofol – det vanligaste anestesiläkemedlet inom den svenska sjukvården.

När läget var som värst på sjukhusen i Region Stockholm kunde en normal månadsförbrukning gå åt på en till två dagar. Med ett liknande läge över stora delar av världen blev läkemedlet snabbt en global bristvara – och priserna skenade på vissa håll.

I Region Stockholms ansökan om ersättning för merkostnader under pandemin, som nyligen skickades in till Socialstyrelsen, står att de har gjort ”ett mycket stort inköp till mycket högt pris” av just Propofol.

Det handlar om knappt 110.000 förpackningar inköpta mellan slutet av mars till och med juni för totalt 45,4 miljoner kronor. Det är en prisökning med 236 procent från de 13,5 miljoner kronor som samma mängd hade kostat till ordinarie inköpspris.

– Det som skedde under mars månad var att priserna ökade kraftigt beroende på en stor efterfrågeökning samtidigt som utbudet var begränsat och stater införde handelshinder. Det medförde prisökningar på väldigt många produktområden, i en del fall mycket över våra normala avtalade priser, säger Magnus Thyberg, avdelningschef på Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Magnus Thyberg, avdelningschef på Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning. Foto: Anna Molander/SLL

Han berättar att den leverantör som regionen vanligtvis köper Propofol av inte kunde möta det ökade behovet och att de därför fick vända sig till andra håll.

– När vi köper i normalfallet har vi en upphandling och konkurrensutsättning. Men i det här läget använde vi oss av alla de kontakter som vi hade – vi ringde till de företag som fanns och sa att vi har ett akut behov av den här produkten.

Hur resonerade ni inför de höga priserna?

– Vi gör alltid en medicinsk prioritering och en kostnadseffektivitetsbedömning, även om det i det här fallet gick väldigt snabbt. Det här är en produkt som var central i behandlingen av våra svårast sjuka patienter och det fanns egentligen inga alternativ att tillgå. Det som skulle hända om vi inte fick tillgång till läkemedlet skulle vara väldigt dåligt för patienterna – det gjorde att vi bedömde att priserna var rimliga.

Huruvida vissa läkemedelsföretag utnyttjade situationen på marknaden för att höja priserna vill Magnus Thyberg inte spekulera kring. Han påpekar att han är nöjd över relationen med leverantörerna.

– Jag tycker att samarbetet med alla leverantörer fungerade fantastiskt bra. De gjorde allt för att tillhandahålla läkemedel till oss.

Att det fanns faktiska merkostnader tvivlar han inte på.

– Det handlade om annorlunda volymer, de fick anlita distributörer på andra sätt och jag tror att flera producenter gjorde om produktionen. Det gjordes saker i företagen som kostade mycket för att få fram så mycket som möjligt under perioden.

Efter en tuff period under våren är läkemedelslagren hos Regions Stockholm åter välfyllda. Foto: Magnus Hallgren

Västra Götalandsregionen är den region som har drabbats näst hårdast av coronapandemin – både vad gäller antal bekräftade fall och antal IVA-inläggningar. Även de har ökat sina inköp av propofol under 2020 – dock inte i lika hög utsträckning som Region Stockholm. Mellan mars och augusti köpte de in knappt 18 000 förpackningar jämfört med drygt 10.000 under samma period förra året.

Det handlar inte heller om några exceptionellt höga priser, enligt Marie Rasmusson, chef för regionområdet Sjukvårdsapotek och hjälpmedel.

– Det är inga överpriser. De ligger ganska bra i linje med de normala priserna, säger hon.

Dyrare erbjudanden har dock inte saknats.

– Vi har fått erbjudanden om skyhöga priser som vi inte har nappat på. Känslan har varit att det har handlat om lite mindre seriösa företag – företag som vi aldrig har hört talas om egentligen. Enligt min upplevelse har de etablerade företagen varit väldigt hjälpsamma.

DN har tidigare rapporterat om kraftigt höjda priser för en rad livsviktiga produkter – bland annat skyddsdräkter, visir och handsprit – under pandemin. I april hävdade en av statens stora leverantörer av hygien- och städprodukter ”Force majeure” mot gällande ramavtal och höjde priserna med upp till 900 procent. Statens inköpscentral, som samordnar de statliga ramavtalen, accepterade höjningen.

I ett pressmeddelande meddelade företaget att det berodde på kraftigt ökade kostnader:

”Prisjusteringen är inte gjord för att tjäna mer pengar utan för att täcka ökade kostnader från våra leverantörer samt att täcka de kostnader som tillkommit när vi nu jagar sätt att få större leveranser, vilket våra kunder skriker efter.”

Under perioden februari-augusti har landets kommuner och regioner haft merkostnader på drygt 195 miljoner kronor enbart för läkemedel, enligt ansökningar om statsbidrag till Socialstyrelsen. Region Stockholms del är drygt 92 miljoner kronor. Magnus Thyberg räknar med att de kommer få igen pengarna.

– Vi ser väldigt tydligt att det handlar om merkostnader för covid-19.

Han berättar att läkemedelslagren nu är välfyllda, men att läget ännu inte har normaliserats då det fortfarande förekommer leveransstörningar – dock inte på Propofol.

– Men situationen är nu betydligt bättre än vad den var i våras och priserna har sedan mitten av maj successivt börjat röra sig nedåt mot mer normala nivåer, säger Magnus Thyberg.

