Löfven i butik även dagen före julafton: ”Sökte reservdelar till rakapparat”

Att statsminister Stefan Löfven varit ute i julhandeln var Expressen först att rapportera om. Nyheten att Löfven besökt en butik i Gallerian den 20 december kom två dagar efter SVT Skånes avslöjande om att migrations- och justitieminister Morgan Johansson besökt ett köpcentrum under mellandagarna. Ett besök statsministern kallade för ”oförsiktigt”.

När Stefan Löfven besökte Gallerian handlade det enligt pressekreteraren Mikael Lindström ”för att hämta ut en tidigare inlämnad sak”.

– Statsministern har följt Folkhälsomyndighetens råd och sina egna uppmaningar att undvika trängsel, skriver Lindström i ett sms.

Man ska enligt Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd, som gäller från den 14 december, undvika att besöka trånga köpställen.

”Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar.”, står det i råden.

Besöket den 20 december ska ha varit Löfvens andra tillfälle i Gallerian under december. En medarbetare i en butik såg statsministern kliva in i Gallerian den 1 december och lämna in ”någonting” på affären Stjärnurmakarna.

Lindström bekräftar i ett sms att Löfven gjort följande ärenden i december:

– Han har lagat sin klocka, sökt efter reservdelar till sin rakapparat, handlat mat, besökt Systembolaget och inhandlat en julklapp till sin fru.

Under onsdagsmorgonen avslöjade P3 Nyheter att statsministern gjorde ett av dessa ärenden dagen innan julafton, den 23 december. Det var då han ska ha besökt en butik på Kungsgatan i centrala Stockholm för att leta efter en reservdel till sin rakapparat.

– Som statsministern redogjorde för i går, har han sökt efter en sådan reservdel, ja. Innan han gick in i butiken förhörde han sig om läget och säkerställde att där inte var trängsel, så att Folkhälsomyndighetens råd kunde följas, skriver Mikael Lindström i ett sms till DN.

Det innebär att statsministern ska gjort ärenden i butiker den 1, den 20 och den 23 december. Mikael Lindström vill dock inte kommentera vilka dagar Löfven ha gjort sina ärenden.

Under tisdagen kommenterade professor Björn Olsen ministrarnas besök i julhandeln:

– Det är väldigt svårt att göra planerade besök i julrusningen. Särskilt som vi har en galopperande smittspridning. Jag undrar också hur noga man kan planera när man inte ser viruset? De som bär viruset har inte direkt gröna fläckar i ansiktet, sa han.

Under onsdagen kunde Aftonbladet avslöja att Magdalena Andersson sett vid en skiduthyrning i Sälen den 20 december. Vårdförbundet har uttryckt en oro för ökad covidsmitta under nyårshelgen och ett 30-tal av Skistars anställda i Sälen har isolerats efter att ”ett fåtal” testats positivt för covid-19. De har satts i karantän i sju dagar.

Läs mer: Oro för smitta under nyår i Sälen och Åre

DN har sökt Magdalena Andersson utan framgång. Hennes pressekreterare Adriana Haxhimustafa svarar via sms:

”Jag varken bekräftar eller dementerar exakt var statsråd befinner sig för tillfället, av säkerhetsskäl. Det jag kan säga är att finansministern just nu besöker sin dotter som arbetar på annan ort i Sverige. Hon umgås enbart med den närmaste familjen. Finansministern försöker alltid undvika trängsel i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och statsministerns uppmaningar”.