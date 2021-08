Löfven lägger ansvaret på C och V för att slippa ny kris

Efter sommarens regeringskris ritades den politiska kartan om ytterligare en gång. Liberalerna lämnade januariavtalet och nu måste regeringen få stöd från både Centerpartiet och Vänsterpartiet för att få igenom budgeten som ska läggas fram om knappt en månad. Det är en unikt svag position för en regering.

Situationen försvåras av att C villkorat sitt stöd med att regeringen inte får förhandla med Vänsterpartiet. Det betyder att regeringen får ta fram budgeten utan förhandlingar med de tilltänkta stödpartierna och sen hoppas på det bästa.

DN möter statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson för en intervju om utmaningarna med budgeten.

– Att det finns en negativ majoritet har försatt oss i en väldigt svår situation. Vi tänker ta ansvar för den situationen men det är så att alla måste ta ett ansvar. Jag är helt övertygad om att svenska folket inte vill ha mer av det rabalder som var, säger Stefan Löfven.

– Men här är också viktigt att Centerpartiet och Vänsterpartiet tar ansvar för att budgeten ska kunna gå igenom så att vi inte hamnar i en regeringskris igen. Det kräver ett ansvar från fler än regeringen, säger Magdalena Andersson.

Foto: Jonas Lindkvist

S ska nu kompromissa med C, V och MP. Vad blir det för utrymme kvar för S-politik?

– Vi prioriterar jobben, klimatet, välfärden och brottsligheten. Det är de stora utmaningarna vi har, säger Stefan Löfven.

Är det värt priset att kompromissa så mycket om budgeten för att få behålla makten?

– Det är inte för att behålla makten i sig, det är för att få något gjort, något som vi tror på. Vi skulle kunna sätta oss på läktaren och säga att vi inte tar något ansvar, att vi bara tycker en massa saker men vi får ingenting gjort. Vi söker regeringsmakten och vill ha den så att vi kan genomföra det vi tycker är viktigt, säger Stefan Löfven.

– Hela din fråga utgår från att vi bara har ägnat oss åt kompromisser i sju år. Vi har genomfört otroligt mycket socialdemokratisk politik under de här åren. Även i den budget som kommer nu så kommer det naturligtvis att finnas en tydlig prägel av socialdemokratisk politik. Men självklart kommer både C och V känna igen sig i saker som de tycker är bra, säger Magdalena Andersson.

V har ställt fyra övergripande ramvillkor som gäller hela budgeten, samt krav på reformering av sjukförsäkring och a-kassa. Kommer ni att gå dem till mötes?

– Vi har läst både DN debatt och det som de har lagt upp på sin hemsida. Vi jobbar med budgeten nu och vi kommer noggrant gå igenom de önskemål som finns från V:s sida, säger Magdalena Andersson.

Hur ser ni på att förhandla budgeten via medierna istället för vid förhandlingsbordet?

– Vi har förhandlat budgetar med både V och C så vi har inga problem att sitta runt bordet och förhandla. Men det är ett krav från C att processen skulle se ut på det här sättet. Det är klart att C har ett särskilt ansvar för att den här processen ska fungera, säger Magdalena Andersson.

Vad tycker ni om C:s krav att ni inte får förhandla med V?

– Att säga att ni har ansvar för att sätta ihop en budget men ni får inte förhandla, det är inte det bästa för en finansminister. Just därför är det viktigaste att C och V tar ansvar i den här situationen. De har bidragit till att vi är här, säger Stefan Löfven.

Foto: Jonas Lindkvist

Går det att ta fram en budget utan att ha några kontakter med de partier som ska stödja den?

– Det är inte så att det inte finns några kontakter över huvud taget. Det kommer inte att vara några förhandlingar som det brukar vara men det är klart att vi kan föra vissa samtal. V har varit transparenta med sina önskemål, men det är klart att sånt här arbete skulle vara lättare om vi kunde sitta runt samma bord. Vi skulle inte ha valt det här arbetssättet men nu är det de förutsättningarna som gäller, säger Magdalena Andersson.

Har C kommit med några motsvarande krav som V har gjort?

– Vi har i närtid samarbetat med C så det är väl känt vad det finns för önskemål från deras sida, säger Magdalena Andersson.

Står du fast vid att du avgår om regeringen inte får igenom budgeten?

– Ja. Nu har vi precis haft en regeringskris och det är skadligt för landet. Anledningen till att vi gör det här är att vi tror på något, att vi vill göra någonting. Om det skulle kullkastas och några andra skulle få majoritet så finns det ingen anledning att sitta och regera på den budgeten. Det är det här som både V och C måste se. Jag tror inte att V, om de funderar igenom det här, kommer till slutsatsen att en högerbudget skulle vara bättre för svenska löntagare, säger Stefan Löfven.

Om du skulle avgå, kommer du då att utlysa extra val? Lämnar du då även som S-ordförande?

– Vi ska inte gå för långt i de spekulationerna. Nu ska vi arbeta för att budgeten ska gå igenom. Jag vill inte spekulera i vad som annars händer, säger Stefan Löfven.

Foto: Jonas Lindkvist

Hur ser ni på att C varit inne på att mer av budgeten ska förhandlas i finansutskottet?

– Om man nu inte vill förhandla budgeten medan den tas fram så är det väldigt ologiskt att den sen ska gå att förhandla i riksdagen. Vad är poängen med det? Det är i så fall bättre att förhandla medan man utarbetar förslagen och har alla tjänstemän på finansdepartementet tillgängliga. Att förhandla budgeten i finansutskottet men inte vilja förhandla före, det är bara konstigt, säger Magdalena Andersson.

Hur kommer reformutrymmet att påverkas av att vi nu går in i en återhämtningsfas efter pandemin?

– En viktig lärdom från finanskrisen är att man inte ska stoppa stimulanspolitiken för tidigt utan se till att ekonomin verkligen får tid att återhämta sig. Det kommer att vara en kraftfull budget, men det är inte krisläge på samma sätt som det var för ett år sedan. Det kommer inte att vara 105 miljarder men det kommer att vara en väldigt kraftfull budget, säger Magdalena Andersson.

Vad har ni dragit för slutsatser av sommarens regeringskris?

– Vi tar inte Sverige framåt genom att bygga koalitioner på vad man är emot. Sverige tas framåt genom att faktiskt göra någonting. Sen är det så att Ulf Kristersson hur länge som helst har sagt att han är beredd att ta över när som helst. Efter två dagar fick han lomma iväg med svansen mellan bena. För Sveriges bästa kan vi inta agera på det sättet, vi måste hitta ett sätt att också hantera en svår parlamentarisk situation, säger Stefan Löfven.

– Det går inte att styra Sverige på en nej-sägarkoalition. Att så många partier i riksdagen var beredda att avsätta regeringen utan att ha någon som helst plan för vad som skulle hända sedan visar att man har olika syn på ansvarstagande, säger Magdalena Andersson.

Fakta. Budgeten Om det inte är valår lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september. I år planeras budgeten att lämnas måndagen den 20 september. Riksdagen röstar om budgeten i omgångar. Den slutliga omröstningen sker i december. För att regeringen ska få igenom sin budget krävs att en majoritet inte röstar emot den. Om C och V lägger ned sina röster räcker det för regeringen för att få igenom sin budget. Visa mer

