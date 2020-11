Löfven om Biden: En seger för den liberala demokratin

USA-valet 2020

Joe Biden och Kamala Harris pekades på lördagen ut som blivande president respektive vicepresident, och många från den svenska regeringen gick ut och gratulerade de båda.

I ett inlägg på Twitter skriver Stefan Löfven att han ”ser fram emot att stärka de utmärkta amerikansk-svenska relationerna och arbeta gemensamt för multilateralism, demokrati och global säkerhet.”

I ett sms till DN skriver han:

”Det här är en seger för den liberala demokratin, klimatet och internationellt samarbete! Jag vill rikta ett varmt grattis till Joe Biden och Kamala Harris för en stark prestation och slutspurt i en svår tid.”

Även utrikesminister Ann Linde gratulerar den nya presidenten och vicepresidenten.

”Grattis Joe Biden och Kamala Harris! Så mycket vi kan göra tillsammans – för demokrati, jämlikhet mellan könen, för att bekämpa klimatförändringarna, europeisk säkerhet och multilateralism, i en tid när det behövs.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skriver på Facebook:

”Joe Biden blir USA:s nästa president och vi är många som i kväll känner hoppfullhet inför detta besked. Jag tror att det vore bra för USA – men också för Europa och för Sverige”.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch twittrar att det för Europas del är ”viktigt att det säkerhetspolitiska samarbetet med USA repareras.”

Joe Biden vill att USA åter börjar stödja WHO, se till att landet går in i Parisavtalet igen, samt stärka Nato. Exakt vad det innebär för Sverige ifall Joe Biden svärs in som president den 20 januari återstår att se. DN:s Ewa Stenberg tror att det är stor risk att USA:s val av ny president kommer göra den svenska regeringen besviken.