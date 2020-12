Löfvens julbesked: Fira med max åtta personer

Med julen bara ett par veckor bort härjar pandemin med full kraft i det svenska samhället. Antalet avlidna har nu stigit till 7.200. Det som brukar vara ett tillfälle för många att samla släkt och vänner blir nu istället ett test på om Sverige klarar att begränsa smittan. På tisdagen kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med förhållningsorder inför helgerna.

Statsminister Stefan Löfven (S) inskärpte på en pressträff att max åtta personer är den norm som kommer att gälla för sociala situationer av olika slag även över jul och nyår.

– Vi har ett gemensamt ansvar för att Sverige inte går in i det nya året med ökad smittspridning. För alla gäller sunt förnuft, stor försiktighet och ännu större eget ansvar. Undvik nya kontakter, träffa så få du kan och under kort tid. Undvik att resa med tåg eller bussar, säger statsministern.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson underströk allvaret.

– Kulmen på smittspridningen kan komma nu, före eller under julhelgen. Risken är alltså stor för en ökad smittspridning just under helgerna och det kan alltså sluta riktigt illa, säger Johan Carlson.

Statsminister Stefan Löfven. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det säkraste sättet att resa är att ta bilen, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson som också deltog på pressträffen. Därefter kommer kollektivtrafik där det går att köpa platsbiljett.

– Det jag tycker att man i första hand ska undvika, om inte helt avstå från, är att tränga i hop sig i trånga bussar, där man inte har någon kontroll över vilka som sitter bredvid, säger Johan Carlson.

Antalet som vårdas på sjukhus och inom intensivvården med covid-19 ökar nu i landet.

– Det blir inget stort julfirande. Det blir ingen stor nyårsfest. Det blir inte heller några hemvändarfester där människor från olika delar av landet träffas, säger han.

De som firar jul på annan ort måste undvika möten med andra personer än de som julfirandet sker med, enligt Johan Carlson.

Det allra bästa är om svenskarna fortsätter att hålla sig i samma sociala bubbla även under julfirandet, enligt Johan Carlson. Han har däremot förståelse för att många vill träffa nära och kära. Det måste då ske på ett smittsäkert sätt. Därför är det extra viktigt att inför julen inte utsätta sig för risk att smittas genom att till exempel gå i butiker.

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk för allvarlig sjukdom. Därför är det viktigt att såväl människor i riskgrupperna som deras omgivning säkerställer att julfirandet sker på ett säkert sätt, betonar Johan Carlson. Det handlar om att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom. Besök på äldreboenden kommer vara tillåtet under julen om inga lokala förbud har gäller.

Från och med den 14 december kommer de lokala allmänna råden att ersättas med nationella råd. Ytterligare skärpningar kan göras lokalt om det blir nödvändigt.

Efter dialog med Folkhälsomyndigheten kommer skidorterna att hålla öppet i jul.