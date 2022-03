Lööf och Stenevi: Regeringen måste göra mer för ukrainska flyktingar

Över 21 000 ukrainska flyktingar har hittills kommit till Sverige och prognosen är att tiotusentals fler kommer att söka sig hit de närmaste månaderna. De allra flesta som kommer hit omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet som innebär att de får tillfälligt uppehållstillstånd utan prövning. Däremot har flyktingarna inte full rätt till vård, etableringsinsatser eller språkundervisning, vilket de som söker asyl har. Hittills har drygt 2 000 ukrainska flyktingar sökt asyl i Sverige.

Flera riksdagspartier tar nu initiativ för att öka rättigheterna för dem som omfattas av masskyddsdirektivet. Centerpartiet vill att dessa ska få ett särskilt etableringsspår.

– Det är viktigt att de som kommer till Sverige får bästa möjlighet att kunna integreras snabbt och få ett så värdigt mottagande som möjligt, säger C-ledaren Annie Lööf.

Massflyktsdirektivet innebär att flyktingarna kan få uppehållstillstånd i som mest tre år.

– Då lever dessa personer i ett vakuum. Vi tycker att vi borde göra tidigare insatser, säger Annie Lööf.

Varför ska staten sätta in stora insatser från dag ett för människor vars högsta önskan i många fall är att återvända till sitt hemland?

– En hel del kommer att återvända. Men vi måste också planera för att det här kriget kommer att vara utdraget. Många kommer att gå i svensk skola och förskola och etablera sig här. För att underlätta för människor att både känna sig välkomna här och ha möjligheten att integreras så tycker vi att samhället tidigt ska kunna erbjuda språkinlärning och samhällsintroduktion, säger Annie Lööf.

– Jag ser inte det här som bortkastade pengar utan som en investering i människor som också kanske ska stanna här.

Miljöpartiet kommer under nästa vecka att lägga ett utskottsinitiativ i riksdagen för att flyktingar från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet ska jämställas med dem som sökt asyl. Språkröret Märta Stenevi framhåller att det kan komma så många som 300 000 flyktingar under året och uppemot hälften av dem kan vara barn. Planeringen måste därför utgå från att många tvingas stanna här under hela den period som de fått uppehållstillstånd för.

– Då är tre år väldigt lång tid för barn att behöva sitta på anläggningsboenden eller flytta mellan olika lösningar som havererar. Att för vuxna inte ha tillgång till annat än akutvård under tre års tid är också ett sätt att bygga in framtida hälsoproblem, säger Märta Stenevi.

Hon anser att utgångspunkten måste vara att alla som kommer hit ska få bra förutsättningar att bygga en bra tillvaro i Sverige oavsett om det handlar om ett halvår eller tre år på flykt.

– Om man sen kan återvända efter ett halvår för att bygga upp Ukraina så kommer de människor som har varit på flykt ha mycket bättre förutsättningar om man har haft en stabil tillvaro här under tiden, säger Märta Stenevi.

– Om det är något vi vet så är det att när vi försöker dumsnåla på människor så kostar det i nästa led. Om vi vill hjälpa Ukraina med återuppbyggnaden så är något av det bästa vi kan göra att investera i de flyktingar som är här nu, fortsätter hon.

Integrationsminister Anders Ygeman framhåller att tillämpandet av massflyktsdirektivet är beslutat av riksdagen och att regeringen nu följer de ramar som satts upp.

– Det finns en grundläggande tanke som jag tror delas av en stor del av dem som kommer från Ukraina, nämligen att deras plan är att återvända till ett fritt land. Det är klart att de inte planerar för att bo en lång tid i Sverige, säger Anders Ygeman.

Han understryker att det är svårt att bedöma hur länge flyktingarna behöver stanna i Sverige och hur många som kommer att vilja stanna permanent. Det avgörs av hur Rysslands krig mot Ukraina utvecklas.

Regeringen utgår så här långt från det beslut som fattats i Europeiska rådet om att massflyktsdirektivet ska vara i kraft i ett år.

– Men ju längre tid det går innan vi ser någon fred i Ukraina, desto fler integrationsinsatser måste vi då behöva lägga på. Nu innan sommaren ser jag inte framför mig att det behövs något mer än det vi presenterat, säger Anders Ygeman.