Lööf sågar Löfvens tajming: Svårt att se hur det ska gå i mål

Om drygt två veckor ska regeringen lägga fram sin sista budget under den här mandatperioden. Efter sommarens regeringskris har Stefan Löfven ett historiskt svagt stöd i riksdagen och behöver övertyga både Centerpartiet och Vänsterpartiet om att ställa sig bakom regeringens förslag.

C-ledaren Annie Lööf understryker att det ännu är oklart om hennes parti kommer att stödja budgeten. Situationen försvåras av att statsminister Stefan Löfven nyligen aviserade att han kommer att avgå senare i år.

– Jag har stor respekt för att att han avgår efter tio år, men jag är samtidigt förvånad eftersom vi nyss röstade om honom i riksdagen. I och med att han avgår i november så avgår hela regeringen. Regeringen och S sätter sig i ännu en regeringskris, säger Annie Lööf och fortsätter:

– Regeringen väljer att avgå innan budgethanteringen i riksdagen. Den är under samma veckor som en ny regering ska röstas fram. I dagsläget är det svårt att se hur de här båda processerna ska gå i mål.

Annie Lööf om Löfvens kommentar att det ligger på C att få igenom budgeten: ”Det är aldrig en oppositions uppgift att få igenom en regerings budget.” Foto: Roger Turesson

Hon framhåller att regeringen hade det rörigt med att få igenom sin budget redan innan Löfven valde att avgå. Nu kommer vi dessutom att ha en budgetprocess i riksdagen samtidigt som Sverige har en övergångsregering.

Påverkar Löfvens avgång er inställning till att eventuellt stödja en budget?

– Den är densamma. För att vi ens ska överväga att rösta på regeringens budget i slutvoteringen så krävs att den överenskommelse som vi har är genomförd, men också att budgeten innehåller bra politik. Det är en helhetsbedömning vi får göra när regeringen har lagt den på bordet.

Hur ser du på att både statsministern och finansministern anser att C har ett särskilt ansvar för att budgeten ska gå igenom?

– Det är aldrig en oppositions uppgift att få igenom en regerings budget. Stefan Löfven valde att bilda regering på ett mycket smalt mandat och med vetskapen om att C är berett att vara konstruktiva och samarbeta i många frågor. Även att kunna överväga att stödja regeringens budget i slutomröstningen. Men inte till vilket pris som helst. Om det inte är ett bra innehåll i budgeten och man inte har genomfört vår överenskommelse om strandskyddet, stärkt äganderätt i skogen och förändringar i arbetsrätten – då får de ta eget ansvar för att budgeten inte går igenom riksdagen.

Men har ni inte ett större ansvar i och med att ni accepterade att släppa fram Löfven som statsminister?

– Vi valde att släppa fram dem ytterligare ett år eftersom det bara är tolv månader kvar till valdagen. Vi är beredda att göra upp, förhandla och samarbeta för att få genomslag för vår politik. Men att få igenom en budget i riksdagen, det är faktiskt regeringens ansvar. Och då får man lägga en budget som är lyhörd för hur den parlamentariska majoriteten i riksdagen ser ut.

– Regeringen vet sedan tidigare vilka områden som C prioriterar. Det handlar om landsbygden, klimatet, småföretagen, att ha en kombination av att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare och satsa på välfärden.

För att Centerpartiet ska överväga att rösta för höstbudgeten krävs att överenskommelsen med regeringen är genomförd, säger Annie Lööf. Foto: Roger Turesson

Kommer ni att släppa fram en ny S-ledare som statsminister utan att ställa några nya krav?

– Vi måste ju veta vem det är som blir S nya partiledare och vart hen väljer att ta partiet politiskt. Vi behöver se hur den överenskommelse som vi har med S fullföljs. En grundförutsättning är att den är genomförd.

– Men vårt stöd är inte gratis. Om vi ska samarbeta på något sätt eller tolerera den här regeringen så kommer det att vara något i utbyte.

När måste ni ha ett besked kring frågorna om strandskyddet och stärkt äganderätt för skogsägare?

– Vi sitter och förhandlar nu. Min utgångspunkt att regeringen landar i förslag de kommande månaderna.

Måste svaren komma innan budgetomröstningen. Och statsministeromröstningen?

– Ja, propositionerna måste ligga på riksdagens bord eller vara väldigt nära att läggas på riksdagens bord.

Du vet att regeringen måste ha stöd från både C och V för att få igenom sin budget, ändå får inte regeringen förhandla med någon av er. Varför är det ett krav från er?

– Regeringen får förhandla med vilka de vill. Regeringen har en möjlighet att skapa en budget tillsammans med V, M och KD om de vill det. Men om C ska rösta på en budget så kan det inte vara en utpräglat vänstersocialistisk budget för då är det inte en tillräckligt bra politik. Men det står regeringen fritt att förhandla och hitta stöd någon annanstans i riksdagen.

Hur ser du på att det nu blir förhandlingar via medierna istället för kring förhandlingsbordet?

– Jag hade gärna fortsatt att ta det ansvar som vi gjorde efter valet 2018. Där hade vi ett fyrpartisamarbete som kunde lägga en budget som gick igenom riksdagen. Men V har varit så hungriga på att slå sönder det här samarbetet och stoppa C:s reformer de här åren. Och det har man gjort i samarbete med SD, M och KD. Till slut avsatte man till och med regeringen. Då insåg jag att spelplanen är annorlunda.

– Jag utgår från att denna smala regering lyssnar in vad en majoritet i riksdagen tycker. Ansvaret ligger på regeringen om man vill skapa ideologisk strid eller om man är beredd att lägga en konsensusbudget för att ge Sverige en skjuts efter pandemin.

Hur är din relation till Magdalena Andersson?

– I grunden bra. Vi är professionella politiker. Vi tycker olika, vi kommer från olika ideologiska hemvister, vi är tuffa politiker som förhandlar hårt men kan skilja på sak och person. Jag upplever att jag känner henne tillräckligt bra för att ett samarbete skulle kunna fungera.

Foto: Roger Turesson

Hur reagerar du på det den kritik som du mött under den här perioden från företrädare för dina forna allianskollegor?

– För några år sedan var det som om dammluckorna öppnades hos våra tidigare allianskollegor. Det är så sorgligt. Man börjar fundera om de alltid har tyckt så här, även när vi samarbetade tätt och nära. Det är ju inte kritik som dryftas utan hat och misstänkliggörande. Det passerar gränser som jag ens inte visste fanns. Det gör mig både bekymrad och bedrövad.

– Personligen har jag ganska hård hud men det är klart att vissa saker berör mig, framför allt som det kommer från personer man känt under ganska lång tid och samarbetat med. Nu försöker många skapa nidbilder av mig för att legitimera sitt eget högerkonservativ samarbete vilket är väldigt sorgligt. De vet ju att jag är en borgerlig och liberal person som gärna vill fortsätta samarbeta inom ramen för Alliansen. Men jag kommer inte att släppa in Sverigedemokraterna i värmen för det är inget borgerligt parti. Där tycker jag att det är sorgligt att M valt väg så tydligt. Jag hoppas att vi på något sätt kan hitta tillbaka till varandra men när de där hårda orden skrivs så upplever jag att de gör det svårare för sig.

V hoppas på att kunna ha ett samarbete med er efter nästa val – vad är förutsättningarna för det?

– V vill både samarbeta med oss men samtidigt peka ut oss som sin huvudfiende. Det är svårförenligt. Just nu stickar de väldigt hårt på sin egen offerkofta. De försöker markera att C inte vill samarbeta med dem, men det är ju de som har gjort sig politiskt omöjliga. De har alltså stoppat centerpartistiska reformer de senaste tre åren, de har avsatt landets statsminister på grund av ett centerpartistiskt politiskt förslag. Att i näsa sekund önska ett samarbete med oss är inte seriöst. Jag är bedömningen att V och C är såpass olika att ett organiserat samarbete inte kommer att vara möjligt.

Fakta. Datum att hålla koll på i höst 14/9 Riksmötets öppnande. 15/9 Stefan Löfvens sista partiledardebatt i riksdagen. 20/9 Budgeten lämnas till riksdagen. 3-7/11 Socialdemokraternas partikongress. Stefan Löfven avgår och ny S-ledare utses. 18/11 Riksdagens finansutskott fattar beslut om utgiftsramarna för 2022 års statsbudget. 24/11 Rambeslutet klubbas i riksdagens kammare. 16/12 Alla utskott ska ha fattat beslut om detaljerna för budgetens alla 27 utgiftsområden. Visa mer

