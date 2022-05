Luftvärnet trimmas: ”Ingen ska kunna göra Mariupol av Halmstad”

På väggarna i officersmässen på LV6 i Halmstad hänger tungt ramade porträtt av alla regementets tidigare chefer. De senaste i raden har lett ett luftvärn under fred och nedrustning. Den kedjan bryter överste Mikael Beck. Våren har varit omskakande, även för luttrade militärer.

– Även om jag är van att hantera begreppet krig, så var det främmande den dagen jag skulle säga till personalen här att det råder krig i Europa. Det har inte varit så för någon av oss som är aktiva dag. Det var overkligt att ta de orden i munnen, säger luftvärnschefen.

Sedan en tid tillbaka arbetar flygvapenchefen och chefen för LV6 tätare än någonsin förr. ”Beredskapen det här året har varit uppe i nivåer som vi inte sett på många decennier”, säger Carl-Johan Edström. Foto: Adam Ihse

Han sitter i en nätt soffa jämte flygvapenchefen som är på besök i Halmstad över dagen. Ovanför dem hänger porträttet av Ulrik Scheffer. När Scheffer styrde över Westgötadals regemente var det 1700-tal och Sverige var indraget i till exempel kriget i Pommern. De två i soffan har inga sådana erfarenheter. Än.

– Vår beredskap det här året har varit uppe i nivåer som vi inte sett på många decennier, på grund av händelseutvecklingen. Det har gjort vårt samarbete mer intensivt, säger generalmajor Carl-Johan Edström, som alltså leder flygvapnet, med en nick mot regementschef Beck, ansvarig här på LV6. Flyg och luftvärn är de verksamheter som arbetar tätast tillsammans när det gäller svenskt luftförsvar.

Luftförsvaret Luftvärnet hör organisatoriskt hemma i armén, men arbetar ihop med flyget när det gäller att försvara det svenska luftrummet. Även marinen är del av luftförsvaret med sensorer till havs som kan upptäcka annalkande hot. Tidigare har svenska luftvärnssoldater utbildats på Robot 70, en ganska lätt pjäs som kan skötas av två man, och Robot 97, ett tyngre system som kräver lastbil för att placeras ut. Båda dessa finns kvar och kan komma att nyttjas, men nya värnpliktiga får inte längre utbildning på de systemen. Patriot är alltså det som gäller framöver. De två bataljoner som finns på LV6 ska få två eldenheter vardera av systemet. Varje enhet består i sin tur av en radar, ett elverk, ledningsplats och tre lavetter med robotar. En av bataljonerna är utrustad med Patriot nu, den andra ska vara klar 2025. Visa mer

I november överlämnades den första enheten av Patriot till LV6. Överste Mikael Beck tog emot det amerikanska robotsystemet. Foto: Johan Nilsson/TT

Just i dag är Edström på besök för att inspektera det senaste tillskottet i arsenalen på LV6 – det amerikanska robotsystemet Patriot. Det var efter Rysslands annektering av Krim 2014 som riksdagen bestämde sig för att köpa in det, och nu – när alla sett de sönderbombade städerna i Ukraina – är hoppet att just Patriot ska vara en avgörande del i det svenska skyddet mot liknande attacker.

– Vår uppgift är att se till att ingen ska kunna göra Mariupol av Halmstad, säger Carl-Johan Edström.

Tekniskt sett är det svenska luftförsvaret i och med Patriot ett av Europas mest moderna, enligt flygvapenchefen.

– Från och med nu kan vi sätta upp ett område som det är jättesvårt att komma igenom, vi kan skapa en zon där vi förnekar motståndaren att göra offensiva aktioner över Östersjön in i Sverige. Men vi har också möjligheten att styra eventuella strider bort från till exempel stora befolkningscentra, just med hjälp av Patriot, säger han.

Patriot kan skydda mot robotangrepp Grafik: Johan Andersson Källa: Försvarsmakten, Lockheed Martin, Army-technology

Nu finns det två enheter av robotsystemet i Halmstad, två till är på väg, och Edström vill inte säga exakt hur många fler enheter han skulle vilja göra anspråk på i den kommande – kraftigt utökade – försvarsbudgeten. Men han utgår ifrån att det blir en utbyggnad och tillägger att den måste ske kontrollerat.

– Det är utmanande att växa. För samtidigt ska vi vara beredda på att det värsta kan hända redan imorgon. Vi kan inte sätta upp stora luftslott som vi ska växa in i på tio års tid, utan vi måste säkerställa en beredskap som vi kan aktivera inom loppet av ett par dygn.

”Vi måste säkerställa en beredskap som kan aktiveras inom loppet av ett par dygn”, säger flygvapenchefen Carl-Johan Edström. Foto: Adam Ihse

De officiella hedersporträtten i mässen där vi möts är i sig själva en mäktig bild av svensk alliansfrihet. Från regementschef till regementschef har den 200-åriga hållningen skickats vidare och förvaltats. På bara några månader har dock förutsättningarna ändrats radikalt och den brutala ryska krigföringen i Ukraina har som bekant lett till stora omprövningar över hela det politiska spektrumet. Frågan om ett svenskt Natomedlemskap är brännhet.

På morgonens möte kopplade Mikael Beck och Carl-Johan Edström upp sig mot de två svenska samarbetsofficerare som numera är baserade i Huntsville i USA, ibland kallad ”Rocket City” eftersom det är där Patriot tillverkas. Nato känns helt enkelt ovanligt nära på LV6, och så har det varit länge, säger Mikael Beck.

Göran Wahlqvist, Lennart Klevensparr och Stefan Jönsson var regementschefer mellan 2005 och 2015. År då Sveriges alliansfrihet mycket sällan debatterades på allvar. Foto: Adam Ihse

– Vi övar, tränar och jobbar så tätt med länderna i Nato redan nu. Vår interoperabla modell består av Nato-procedurer, och med Patriot har vi förmågan – om vi vill – att snabbt koppla upp oss mot andra inom Nato.

Men den där viljan överlåter Beck och Edström till politikerna.

– Det är solklart, säger flygvapenchefen, att som försvarsmakt har vi en jättetydlig uppgift som är att skapa handlingsfrihet för politikerna. Om de väljer att Sverige ska vara kvar som alliansfri nation, ska det gå att fortsätta jobba så. Och väljer de Natoanslutning ska vi skapa så goda förutsättningar som möjlighet för det.

Flygvapenchefens besök på LV6 handar om att se det nya robotsystemet och förstå hur det går med installationen av det på plats i Halmstad. Foto: Adam Ihse

Hur ändras dina anspråk på budgeten, med ett Sverige som är i eller utanför Nato?

– Just nu slutar mitt uppdrag med att skapa handlingsfrihet. När det gäller Natofrågan kommer vi inte på något sätt gå i förväg.

Men vill du ha ett annat luftförsvar om du ska hantera Sverige ensamt och alliansfritt, än om du ska hantera ett luftförsvar som ingår i en militärallians?

– Den frågan är som sagt politisk och inte militär just nu, säger Carl-Johan Edström.

