Luleåpolisen vill att föräldrar uppmärksammar boffning efter dödsfall i skola

Under fredagen kallade polisen och Luleå kommun till pressträff för att tala om farorna med boffning – alltså att andas in gaser till exempel från torrschampofalskor för att få ett rus. Detta efter att ett barn hittats död på en skoltoalett i Luleå under måndagen. Dödsorsaken är ännu inte fastställd och händelsen utreds av polis, men inget brott misstänks. Polisen inväntar nu obduktionen, ett preliminärt resultat kan komma inom en vecka

Under torsdagen hittades ytterligare två barn skadade på en skola i Luleå.

Magnus Carlborg från Polisen under dagens pressträff. Foto: Erik Simander

Polisen vill inte bekräfta att barnen skadats av just boffning, men säger att de kallade till pressträff med anledningen av dödsfallet.

– Det är ett dödsfall som, enligt anhöriga har kopplingar till boffning, och det är därför vi vill prata om det i nuläget, säger kommunpolis Magnus Carlborg till DN.

Han säger vidare att boffning inte är ett stort problem i Luleå. Men tidigare i år agerade polisen på en händelse där så kallad boffning förekom på toaletterna på Kulturens hus i Luleå.

– I övrigt har vi inte haft indikationer på att det här har varit ett stort problem, men konsekvenserna är allvarliga vilket gör att vi nu pratar om det.

Magnus Carlborg från Polisen. Foto: Erik Simander

Han uppmanar föräldrar att tala med sina barn om farorna med boffning.

– Det är svårt att få stopp på det här, det är berusningsmedel som är tillgängliga i samhället. Därför handlar det om att hela tiden påminna om farligheten med de olika produkterna.

Under torsdagen hittades två barn skadade på en skola i Luleå. Det ena barnet var allvarligt skadat medan det andra barnet hade lindriga skador och kunde lämna sjukhuset samma dag.

Men kommunpolis Magnus Carlborg vill inte kommentera ifall det hade koppling till boffning.

– Sjukvård och polis kallades till en skola utifrån ett sjukvårdsfall, inget brott är begått och det pågår ingen brottsutredning. Vi vill inte kommentera vidare av hänsyn till de anhöriga.

Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan. Foto: Erik Simander

Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan, säger de har haft fler skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor på plats på skolan där dödsfallet skedde för att stötta eleverna.

På frågan om hur de ska arbeta praktiskt på skolorna för att motverka boffning svarar hon att de ska ha fortsatt stärkt elevhälsa men hon ser inte att övervakning av skolans lokaler är en lösning.

– Vi vill inte övervaka eller stänga toaletter men däremot ser över hur vi ska organisera oss och hur vi bemannar oss, säger hon.

