Lycksele BB stängt – höggravida Emma tvingas köra 30 mil

Termometern visar minus 17 grader, huset där familjen Mattsdal/Eklund bor ligger mjukt inbäddat av snö. På gården står bilen redan färdigpackad med BB-väskor, barnstol, reservdäck, domkraft och handdukar. Emma Mattsdal väntar sitt tredje barn men det är första hon tvingas föda i Umeå, 30 mil bort. Om de hinner fram.

– Det känns jätteläskigt, säger hon när DN träffar henne hemma på gården i Mattaberg, cirka 4,5 mil nordväst om Storuman i Västerbottens inland.

Emma Mattsdal tänker ofta att det är skönt att det här är hennes tredje graviditet. Hon har koll på hur kroppen kommer att reagera och kan hitta ett lugn i det inför den långa resan ner till förlossningen i Umeå. Foto: Erik Simander

I december år 2022 eskalerade förlossningskrisen i Västerbottens län. Under jul och nyår drog regionen ner på förlossningsverksamheten i Lycksele, för att i januari stänga helt under tre veckor. En dag in på stängningen meddelade Region Västerbotten att det inte längre var möjligt att öppna Lycksele BB igen.

Den 17 januari beslöt politikerna i hälso- sjukvårdsnämnden att satsa på någon form av stafettlösning tills dess att verksamheten kan återstartas i egen regi. När BB kan öppna igen är det ingen som vet, men enligt nämnden kan det ske tidigast i höst.

– Det viktigaste för oss är att återstarta Lycksele BB. Vi ser behovet av att ha en förlossning i Lycksele, säger Anna-Lena Danielsson (S) ordförande i hälso- sjukvårdsnämnden.

Hade ni kunnat lösa det här tidigare?

– Det är klart att tittar man i backspegeln så finns det saker vi hade kunnat göra annorlunda. Vi kunde ha tagit beslutet tidigare.

I Mattaberg finns allt som Emma Mattsdal och hennes familj vill ha, närheten till naturen och lugnet. Foto: Erik Simander

Under tiden som politikerna försöker återöppna BB i Lycksele, tvingas gravida kvinnor från inlandet åka till Umeå eller Skellefteå för att föda. En resa på över fyra timmar för Emma Mattsdal och sambon Emil Eklund.

– Jag blev livrädd när de sa att Lycksele inte kommer att öppna igen, berättar Emma Mattsdal och fortsätter:

– I början sov jag ingenting om nätterna. Jag gick igenom alla tänkbara scenarion. Vad händer om vi får punktering eller krockar med en älg? Hur gör jag om vi inte hinner fram i tid utan istället måste förlösa barnet i bilen?

Emma Mattsdal har legat vaken om nätterna och undrat hur det ska gå när det är dags för förlossningen. Foto: Erik Simander

Hon är van vid långa avstånd. Men att åka 30 mil i bil med värkar och veta att det kan gå snabbt när allt väl kommit igång, skrämmer henne.

– Det är läskigt som det är att föda barn. Att sedan tänka att jag kanske måste göra det själv är hemskt. För om det inte går bra, vad händer då? Jag vill inte behöva tänka på det, men det ligger och gnager, säger hon.

Region Västerbotten erbjuder alla gravida i inlandet en möjlighet att bo på hotell i Umeå inför förlossningen. Men det är inte aktuellt för Emma Mattsdal och hennes familj.

– Vi har sju höns, en tupp, tre hundar och en katt. Vem ska ta hand om alla dem och hur länge? Vi kan inte bara lämna allt, förklarar hon.

På väg hem till Emma Mattsdal syns flera älgar längs med E12:an, den väg som ska ta paret till Umeå. En dag efter DN:s besök sker en viltolycka med älg på E12 i höjd med Laisbäck, 3 mil från Mattaberg där Emma Mattsdal bor. Foto: Erik Simander

På förlossningsavdelningen i Lycksele är lamporna släckta. ST-läkaren Amanda Johansson, visar runt i de ödsliga lokalerna. För några år sedan arbetade hon på sjukhuset i Sollefteå när Region Västernorrland stängde BB. Beslutet har fått allt färre kvinnor i Sollefteå att föda barn på vintern. Nu känner hon att historien upprepar sig.

– Det känns som att jag har gjort det här förr, säger hon och beskriver hur allt i Sollefteå blev sämre och dyrare av nedläggningen.

– Transportkostnaderna ökade, personalen lämnade och akutkirurgin försvann. På två år gick allt väldigt fort, från att det var ett välfungerande sjukhus när jag började där tills att det inte alls var det när jag slutade. Det var hemskt.

Sedan den 9 januari är förlossningen i Lycksele stängd. Regionpolitikerna tror inte att den kommer öppna innan sommaren. Foto: Erik Simander

Under stängningen i Lycksele är det bland annat hon och hennes läkarkollega på akuten, Sofia Palmarsson, som kommer ta emot födande som inte hinner till kusten. Även om de är ST-läkare har de inte alls samma kunskap som en barnmorska. Därför krävde de själva en utbildning i hur en akut förlossning går till. Regionen gav dem en föreläsning på två timmar.

– Jag vill inte ens tänka på vad som händer om något går fel, säger Sofia Palmarsson.

Om förlossningen inte återöppnas, ser de en stor risk för neddragningar på akutsjukvården.

När förlossningen är stängd, blir det ST-läkarna Sofia Palmarsson och Amanda Johanssons ansvar att ta emot gravida kvinnor som kommer till akuten med exempelvis blödningar. Foto: Erik Simander

– Det bor 40 000 invånare i inlandet som förlitar sig på det här akutsjukhuset, säger Sofia Palmarsson och fortsätter:

– De bor i Sverige år 2023 och betalar skatt som alla andra. De har planer och visioner som alla andra. Varför har de inte ha rätt till en god och nära vård som alla andra?

Blåvägen, eller E12 som den egentligen heter, är tungt trafikerad av både timmerbilar, lastbilar och personbilar som kör mellan Norge, fjällen och ner till kusten. Foto: Erik Simander

I Mattaberg tar Emma Mattsdal med barnen Liv tre år och Lou snart två år, ut på gården för lek i snön.

– Liv springer ofta före och ropar att mamma är långsam. Det ska bli skönt när graviditeten är över, säger hon med ett leende.

Om du hade vetat att Lycksele skulle vara stängt nu, hade det påverkat dig?

– Ja absolut! Till 100 procent. Jag har alltid velat har tre barn. Hade jag vetat om att BB skulle vara stängt så hade jag nog tagit med det i beräkningen. Funderat på om det verkligen var läge att skaffa ett till barn nu.

Turerna kring Lycksele BB Lasarettet i Lycksele ligger i mitten av Västerbottens inland och har ett upptagningsområde som till ytan är lika stort som Schweiz. Under 2022 skedde cirka 270 förlossningar på lasarett. I dag finns endast två av tolv barnmorskor anställda. Samtidigt saknar kliniken helt förlossningsläkare. De senaste två åren har förlossningen tvingats stänga under sommaren och julen. Med kort varsel inför julen meddelade Region Västerbotten att man behövde dra ner på verksamheten under jul och nyår. Därefter kom beskedet att BB i Lycksele helt behövde stänga under tre veckor. Den 9 januari stängde förlossning och dagen efter presenterade regionen en utredning om framtiden för Lycksele BB. Utredarna har bedömt att det finns möjlighet att återstarta förlossningsverksamheten efter en periods stängning och har föreslagit att man ska upphandla ett konsultbolag som tar ansvar för bemanning av bland annat läkare och barnmorskor. Tanken är sedan att successivt växla över till bemanning i egen regi. Den 17 januari beslutade regionens hälso- och sjukvårdsnämnd att försöka upphandla ett privat bolag som kan ta över förlossningen. En återöppning kan ske tidigast hösten 2023. Visa mer

