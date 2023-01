M kräver sänkt p-avgift för vårdpersonal – har tidigare beslutat om höjning

Den första januari 2023 trädde höjningen av p-avgiften i kraft för vårdpersonalen i Region Stockholm. Efter att ha parkerat gratis under pandemin får anställda vid sjukhus och vårdcentraler i huvudstadsregionen nu betala mellan 18 och 72 kronor per dygn för att ställa bilen vid jobbet. Innan covidutbrottet för snart två år sedan var taxan mellan 10 och 30 kronor per dygn.

Höjningen klubbades igenom redan 2020 av det M-ledda styret, men har skjutits upp flera gånger på grund av den fortsatta smittspridningen men har alltså börjat gälla nu. Den kraftiga höjningen har väckt starka reaktioner bland vårdanställda som fått en ökad kostnad upp till nästan 1 000 kronor i månaden. Enligt Vårdförbundet har flera medarbetare på Karolinska universitetssjukhuset meddelat att man kommer att säga upp sig om inte taxan sänks.

Nu kräver Moderaterna i regionen att den blågröna koalitionens beslut från förra mandatperioden ska rivas upp och att maxtaxan för ett dygn ska sänkas till 40 kronor – trots att M själva varit med och beslutat om en höjning. Enligt Charlotte Broberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Moderaterna i Region Stockholm, är den nu genomförda för stor.

– I vår budget hade vi ett annat förslag, som skulle innebära ett 33 procent lägre pris, vi tycker att man kunnat nöja sig med 40 kronor, säger hon.

Charlotte Broberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Moderaterna i Region Stockholm. Foto: Bertil Ericson / TT

Anledningen till att Moderaterna under sin tid vid makten röstade fram förslaget som nu blivit verklighet var att man gick med på att kompromissa med övriga partier i den dåvarande koalitionen, enligt Charlotte Broberg.

Hon understryker också att någon höjning aldrig trädde i kraft under Moderaternas styre och att majoriteten då införde gratisparkeringen för vårdpersonalen under pandemin.

– Det är ett fortsatt allvarligt läge inom vården på grund av ökad smitta och tung arbetsbelastning. Att då chockhöja parkeringsavgifterna blir att lägga sten på börda. Om Socialdemokraterna på riktigt bryr sig om vårdpersonal så bör de rulla tillbaka beslutet.

Socialdemokraternas Jens Sjöström, investeringsregionråd i Stockholm, kallar Moderaternas förslag – som kommer att tas upp i fastighets- och servicenämnden – för ”fulspel”.

”Det är ett riktigt fulspel av Moderaterna när de nu föreslår ett motförslag till sitt eget beslut för att förskjuta ansvaret i frågan. Ulf Kristerssons moderatledda regering har inte valt att förnya pandemireglerna som möjliggjorde en subventionerad parkering. Det gör det omöjligt för regionen att erbjuda samma förutsättningar i dag som under pandemin”, skriver han i en kommentar till DN.

S menar att en sänkning av taxan inte är aktuell med rådande skattelagstiftning, och att det skulle innebära en förmån för personalen, som då skulle bli skattepliktig. En sådan förmån skulle dessutom innebära en stor administrativ börda för regionen, enligt det S-ledda styret.