M-kritik mot Anderssons statssekreterare – avgick efter skandal

Från den 1 februari ska ansvaret för regeringens krishantering ligga direkt under statsministern i statsrådsberedningen – och inte som under de senaste åren på justitiedepartementet under inrikesministern.

Att ansvaret ligger centralt i statsrådsberedningen är en återgång till den ordning som gällde under regeringen Reinfeldt. Det välkomnas av Moderaterna – som däremot är kritiska till att arbetet ska ledas av statsministerns statssekretare Emma Lennartsson.

– Emma Lennartsson fick ju avgå 2017 efter att ha missat att ta grundläggande information om rikets säkerhet vidare till Stefan Löfven. Nu återkommer hon på samma post igen. Det är minst sagt anmärkningsvärt, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström till DN.

Han förklarar:

– Jag vet ju som tidigare statsråd att från statsministerns statssekreterare så utgår allt politiskt ansvar som har att göra med kuppförsvar, mobiliseringsplaner och information om säkerhetshotande verksamhet. Hon fick ju lämna den posten på grund av att hon gravt misskötte den uppgiften, säger Tobias Billström.

It-skandalen på Transportstyrelsen som avslöjades av DN i juli 2017 innebar att en rad hemliga och topphemliga uppgifter röjdes när it-driften utlokaliserades till företaget IBM och dess anläggningar utomlands. Bland annat röjdes identiteterna på Sveriges hemliga agenter.

I skandalens spår avgick två ministrar och även Emma Lennartsson på egen begäran. Trots att hon deltagit på två möten där Säpo tagit upp Transportstyrelsen så förde hon inte informationen vidare till statsministern. Riksdagens konstitutionsutskott riktade enig kritik mot detta.

Emma Lennartsson. Foto: Erik Simander/TT

På sin post hos Magdalena Andersson får Lennartsson en tyngre roll än hos Stefan Löfven. Lennartsson ska också leda rådet för strategisk samordning och krishanteringsrådet. Detta enligt svar som Magdalena Andersson lämnade den 23 december till Billström i riksdagen.

– Lennartsson är knappast lämplig att få ett ännu större ansvar och befogenheter för regeringens och hela Sveriges krishantering. Magdalena Andersson bör allvarligt ställa sig frågan hur lämplig den här utnämningen är och dra slutsatser av detta, säger Billström.

Men om statsministern har förtroende för Lennartsson ska hon väl kunna utse henne?

– Ja, det är helt rimligt. Statsministern får då ta det fulla ansvaret för en utnämning som ifrågasätter statsministerns omdöme. Emma Lennartssons belastande historia är ju inte okänd, svarar Tobias Billström.

Tobias Billström. Foto: Henrik Montgomery/TT

Statsministerns statssekreterare är regeringschefens närmaste medarbetare – en utsatt post. Göran Perssons statssekreterare Lars Danielsson tvingades avgå efter tsunamikatastrofen, liksom Fredriks Reinfeldts statssekretare Ulrika Schenström (se faktaruta).

– De två exemplen visar att ribban bör ligga väldigt högt. I fallet med Ulrika Schenström så tog den regering jag ingick i och statsministern ansvar för den uppkomna situationen. Hon anhöll själv om sitt entledigande, säger Billström som då var migrationsminister.

Toni Eriksson, Magdalena Anderssons pressekreterare, betonar i en skriftlig kommentar till DN att Europa och Sverige befinner sig i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge.

”Regeringens fulla fokus är att stå upp för internationell rätt och Sveriges rätt att självständigt göra sina egna säkerhetspolitiska vägval”, skriver han och fortsätter:

”Att Moderaterna i det läget ägnar sig åt att angripa enskilda ämbetsmän i Regeringskansliet får stå för dem. Emma Lennartssons kompetens, erfarenhet och samvetsgrannhet är väl känd och respekterad.”