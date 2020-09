M- och KD-väljare redo att ge ministerposter till SD

När riksdagen åter öppnar på tisdagen har halva mandatperioden passerat. På söndag är det precis två år till nästa ordinarie valdag. Partiernas agerande kommer nu i stigande grad syfta till att positionera sig inför nästa valrörelse.

Ewa Stenberg: Det mesta tyder på att väljarna får köpa grisen i säcken igen

En majoritet av väljarna, 54 procent, anser att då är det dags för ett regeringsskifte, enligt en ny undersökning från DN/Ipsos.

I stort sett alla som stödjer M, KD eller SD vill byta regering. Men även bland de väljare som föredrar C och L, samarbetspartierna bakom januariavtalet, finns en tydlig majoritet som hoppas att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska tvingas packa flyttlådorna och lämna Rosenbad.

Nästa regeringsbildning kommer dock att kompliceras både av hur väljarnas ser på olika samarbeten och av djupa motsättningar i sakfrågor. Konfliktlinjerna skär rakt igenom både gamla och nya block.

Vad Moderaternas väljare förväntar sig är tydligt i DN/Ipsos mätning. Statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M) har ett tydligt mandat att försöka ta makten även med hjälp av Jimmie Åkesson (SD) om det behövs. Det mandatet är ännu starkare för M-ledarens parhäst Ebba Busch (KD).

Bland deras väljare finns tydliga majoriteter för att både förhandla och göra upp med SD, visar DN/Ipsos augustimätning. Hälften av M-väljarna ser positivt på att Kristersson sluter överenskommelser med Åkesson och bara en knapp femtedel är negativa. Drygt hälften av moderaterna accepterar också att Kristersson ger SD ministerposter. I bägge dessa avseenden är stödet för SD-samarbete ännu större bland Ebba Busch sympatisörer.

Och känslorna är besvarade. M och KD är med bred marginal de partier som SD-väljarna helst vill se i regeringsställning.

Även i sak har de tre partierna i varierande grad närmat sig varandra på vissa områden som migration, brottsbekämpning och energifrågor. Det är ännu för tidigt att tala om ett konservativt block i riksdagen men Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, anser att det finns fog för att tala om ett konservativt väljarblock.

– Det syns i en rad frågor vi har ställt under den här mandatperioden, både när det gäller sakpolitik och synen på andra partier. Det finns betydande samsyn mellan de som stödjer KD och SD, men även M-väljarna.

Moderaternas väljarbas ger dock inte helt entydiga besked, enligt Nicklas Källebring.

– Man kan se att de liberala värderingarna som också finns hos M slår igenom i vissa frågor där man har mer se släktskap med C och L.

Men i synen på SD är klyftan mellan de forna allianspartierna alltjämt bråddjup.

Det är endast enstaka procent bland dem som röstar på C och L som kan acceptera sverigedemokratiska ministrar. För bägge partierna gäller att majoriteter på 60-70 procent av deras väljare säger nej till både förhandlingar och uppgörelser med SD.

Här går Centerledaren Annie Lööf väl i takt med sin väljarkår medan Nyamko Sabuni (L) har en knepigare sits. Januariavtalet tillkom innan hon blev partiledare och hon hör till dem inom L som hellre hade gett sitt stöd till Ulf Kristersson (M) som statsminister än Stefan Löfven. Ett närmande till M inför nästa val innebär dock av allt att döma också ett närmande till SD och där har Sabuni i så fall inte sina väljare med sig.

Sett till alla väljare har andelen som är positiva till SD-samarbete minskat några procentenheter sedan i januari. Förändringen har främst skett bland rödgröna och liberala väljare.

Sett till sakfrågor är ett nytt alliansamarbete inte omöjligt. Särskilt i den ekonomiska politiken finns fortfarande omfattande enighet de fyra partierna emellan. Ett undantag är kärnkraften som återigen splittrar borgerligheten. Där har M, KD och L bildat en ny front för mer kärnkraft tillsammans med SD, något C är helt främmande för.

Men DN/Ipsos mätning visar också att längtan efter ett nytt borgerligt samarbete inte är glödhet. C-väljarna kan lika gärna tänka sig S som M i regeringen och moderatväljare bildar hellre regering med SD än C. Bland både C- och L-väljare finns det fler som föredrar S än som föredrar KD.

Centern har som borgerligt parti en särställning i den rödgröna väljarkåren. Hos dem som röstar på S och MP finns starkt stöd för att gå längre än januariavtalet och släppa in Annie Lööf i nästa regering. När DN/Ipsos frågar vilka partier man vill ge ministerposter är de S-väljare som svarar C nästan lika många som de som svarar MP eller V. En majoritet av MP-väljarna vill också ha med C i nästa regering.

Partierna förenas i sin starka motvilja mot SD men är splittrade i flera avgörande sakfrågor. Januariavtalet tvingade S att svälja många beska centerpiller i arbetsmarknadspolitiken och den principiella konflikten består. Skatter är ett annat område där den traditionella motsättningen mellan höger och vänster skapar spänningar mellan januaripartierna. Mellan MP och C finns dessutom hårda principiella motsättningar inom klimat och miljö, som är hjärtefrågor för bägge partierna.

Både bland Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljare anser merparten att dessa två partier ska regera ihop även efter nästa val. De gångna sex åren visar dock att de sakpolitiska slitningarna dem emellan är och förblir svåra. Det har på senare tid blivit akut i migrationsfrågan, där S vill strama åt och MP vill ha lättnader. Det finns också en motsättning mellan hur S betonar tillväxt och MP den gröna omställningen, något som blivit synligt bland annat i frågan om Arlandas utbyggnad.

Riksdagen blåser igång andra halvlek På tisdagen sker riksdagens högtidliga öppnande för en ny politiksäsong. På grund av pandemin kommer det inte att gå till som vanligt. Kungafamiljens deltagande begränsas till kungen och drottning. Antal riksdagsledamöter, statsråd och gäster är också mindre än normalt. Möjligheterna att röra sig i riksdagshuset under dagen kommer av samma skäl att begränsas. Klockan 13 börjar gästerna anlända till Riksplan utanför riksdagen. En mindre trupp från Livgardet paraderar. Klockan 14 förklarar kung Carl XVI Gustaf riksmötet 2020/2021 för öppnat. Direkt därefter läser statsminister Stefan Löfven (S) upp regeringsförklaringen. Där redogörs för vad som kommer att vara regeringens prioriteringar under det kommande riksdagsåret. Detta är också ett tillfälle för statsministern att meddela förändringar bland statsråden, om det är aktuellt. Visa mer