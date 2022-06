M pausar samarbete med SD i Hörby

VAL 22

Sverigedemokraterna gjorde ett starkt kommunalval i Hörby 2018 och samlade ihop drygt 35 procent av rösterna i kommunen. I och med det fick man också ordförandeposten i kommunstyrelsen, därefter har kommunen styrts genom ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Det gör Hörby till ett av Sverigedemokraternas skyltfönster i landet, likt Sölvesborg. I fronten står kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD).

Men nu har samarbetet kollapsat, efter en granskning av Aftonbladet. Flera personer vittnar där om att Cecilia Bladh in Zito betalat stora summor svart i samband med en fastighetsrenovering åren innan hon blev kommunstyrelsens ordförande.

Uppgifterna har fått Moderaterna i Hörby att be Cecilia Bladh in Zito ta en timeout.

– Jag ringde upp henne på förmiddagen i dag och redogjorde för henne att vi i den moderata gruppen diskuterat och beslutat att uppmana henne till timeout. Ville hon inte ta timeout så kommer vi pausa samarbetet, då har vi tills vidare inget samarbete, säger Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Hon lyssnade på vad jag sa och sa sedan därefter: då pausar vi samarbetet.

Att pausa samarbetet, vad innebär det?

– Att var och en lever för sig själv. Sverigedemokraterna är ett parti och driver den politiken de vill, vi är ett parti och driver den politiken vi vill, så får man söka samråd hos alla andra.

Tidigare har de två partierna diskuterat förslag på förhand och i praktiken styrt kommunen tillsammans. Så kommer det alltså inte att fortsätta, efter att Cecilia Bladh in Zito tackat nej till Moderaternas ultimatum.

– Så om de lägger fram ett förslag som inte vi har varit med och diskuterat tidigare har vi rätt att tycka vad vi vill i de frågorna. Om Centerns förslag är bättre röstar vi på det till exempel, säger Lars-Göran Ritmer.

Enligt Lars-Göran Ritmer har Bladh in Zito i samtal med honom förnekat att hon betalat ut några svarta pengar.

Själv önskar han att få situationen ordentligt genomlyst.

– Det är tråkigt att det blir såhär. Det är tråkigt för Hörbyborna, väljarna, Hörby kommun, moderaterna och Sverigedemokraterna att hon inte tar sin paus så att allt lugnar ner sig, säger Lars-Göran Ritmer.

Cecilia Bladh in Zito har själv kommenterat fastighetsrenoveringen i ett inlägg på Facebook. Där skriver hon att hon haft ett formellt ansvar som byggherre, men att hon inte inte haft möjlighet att driva renoveringsprojektet och inte hanterat betalningar till varken byggare eller underleverantörer. Den uppgiften ska ha legat på en annan person, enligt Cecilia Bladh in Zito. DN har sökt henne via mejl.

