M vill att socialtjänsten besöker fler föräldrar i hemmet för att stoppa gängkriminalitet

Det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga är avgörande för att stoppa de kriminella nätverkens tillväxt. Det anser Andréa Hedin (M), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, som gärna vill se ett samarbete med det rödgröna styret i staden kring situationen.

– Bakgrunden är den snabba negativa utveckling vi ser just nu i Stockholm. Fler unga dras in i nätverkskriminalitet och det blir en negativ spiral, säger hon.

Moderaterna vill att hembesöksprogrammen där socialtjänst i delar av Stockholm kommer hem till förstagångsföräldrar ska byggas ut och även gälla hembesök när föräldrar får sitt andra och tredje barn. Och redan på BVC ska familjer få ett första möte med socialtjänsten genom så kallade familjecentraler, anser M.

– Ofta kommer socialtjänsten in i svåra situationer väldigt sent i dag. Men finns det förtroendet uppbyggt blir det mycket lättare för socialtjänsten att komma in om det händer något i en familj, säger Andréa Hedin.

Moderaterna i Stockholms stad vill också att socialtjänstens samverkar med med friskolor på både förskole- och grundskolenivå.

– Vi ser att fristående förskolor har tappats bort i det arbetet. Vi skulle också vilja att socialsekreterare ibland ska kunna vara med på föräldramöten med förskola och skola för att informera om socialtjänstens arbete. Det är nödvändigt för att motverka desinformation mot socialtjänsten, säger Andréa Hedin.

Ytterligare förslag gäller att reformera socialtjänstens föräldrastödsprogram som Andréa Hedin menar är föråldrade. Nu behövs enligt henne exempelvis åtgärder för föräldrar som misstänker att deras barn börjar dras in i gängkriminella miljöer.

Hur ska ni bekosta dessa åtgärder?

– Vi bedömer att de här åtgärderna kommer att minska antalet placerade barn. Placeringar i hvb-hem och liknande har ökat dramatiskt och kostade 640 miljoner kronor förra året. Kan vi halvera den utgiften så är det en vinst för både kommunen och den enskilda individen, säger Andréa Hedin.

Stockholms stads social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S). Foto: Naomi Grossman

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad, välkomnar utspelet från Andréa Hedin. Samtidigt betonar han hur Moderaternas förslag innebär en kursändring från vad de tidigare har stått för.

– Många av de här punkterna är ju sådant som vi har med i budgeten för 2023 och som Moderaterna röstade nej till när vi hade budgetdebatt så sent som i december. Det är lite yrvaket av dem att komma med det här och säga att de har tänkt till, säger Alexander Ojanne.

Ligger Moderaternas förslag i linje med vad du själv önskar?

– Det ligger närmare vår budget än deras budget. De har dessutom styrt staden i fyra år och inte gjort något av det som de nu föreslår. Men sent ska syndaren vakna. Och menar de allvar och vill ha ett samarbete så står vår dörr öppen, säger Alexander Ojanne.

M:s förslag ●Bygg ut hembesöksprogrammet med socialtjänsten och BVC till fler delar av staden. Låt hembesöksprogrammet genomföras även för flerbarnsföräldrar. ●Socialtjänsten ska finnas på plats på BVC. ●Stärk samverkan mellan socialtjänsten och fristående förskolor och skolor. ●Socialtjänsten ska kunna närvara på föräldramöten i större utsträckning. ●Bygg ut de skolsociala teamen till alla kommunala skolor i Stockholm. ●Reformera föräldrastödsprogrammet för att kunna möta dagens utmaningar. ●Starta en pilotgrupp med socialsekreterare som jobbar i hemmiljö. ●Avsätt en resurs på socialförvaltningen som jobbar för att stärka denna förbyggande kedja i hela staden och dela goda exempel. Visa mer

